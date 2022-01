Siri is de afgelopen jaren een stuk slimmer geworden. De assistent kan ook suggesties op het toegangsscherm geven met meldingen die eruit zien als gewone notificaties. Wil je dit liever niet? Dan kan je dit per app uitschakelen.

De proactieve Siri geeft al jaren allerlei suggesties die je helpen bij het gebruik van apps. In de zoekresultaten krijg je bijvoorbeeld suggesties voor apps en Siri herkent ook je patroon door suggesties te doen in de appkiezer. Sinds iOS 12 kun je suggesties krijgen op het toegangsscherm. Deze zijn te herkennen aan de donkere meldingen, inclusief de benaming Siri-suggestie. Wil je dit liever niet? Schakel dit dan uit. Dat kan per app, maar ook in zijn geheel.

Siri-suggesties op toegangsscherm per app uitschakelen

Het uitschakelen van de Siri-suggesties per app gaat als volgt:

Ga naar Instellingen > Berichtgeving. Tik nu op Siri-suggesties. Schakel de apps uit waarvan je geen suggesties op het toegangsscherm wil krijgen.

Je vindt hier een overzicht van de diverse apps die op je iPhone of iPad staan. Je kan ze hier stuk voor stuk aan- of uitzetten.

Siri-suggesties op toegangsscherm helemaal uitschakelen

Wil je helemaal geen suggesties van Siri krijgen op je toegangsscherm, dan doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Siri en zoeken. Blader naar naar het kopje Suggesties van Apple. Zet de schakelaars uit bij Sta meldingen toe en Toon in appbibliotheek en Spotlight.

Meer over wat er allemaal mogelijk is met de proactieve Siri en Siri-suggesties, lees je in onze tip. Ook ontdek je meer mogelijkheden die je met het toegangscherm kunt doen.

