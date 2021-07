Wil je mobiele data uitschakelen op je iPhone? Of wil je even geen 5G gebruiken? Deze tip legt uit hoe je mobiele data kunt uitschakelen en zelf kunt bepalen of je het snelle 5G of het wat langzamere 4G gebruikt. Handig als je bijna door je databundel heen bent.

Mobiele data uitschakelen op je iPhone

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je mobiele data wilt uitschakelen op je iPhone (of iPad met mobiele datafunctie). Je bent bijvoorbeeld bijna door je databundel heen en wilt wat zuiniger aan doen. Of misschien heb je te maken met een beperkte buitenlandbundel in landen buiten de EU. Het kan ook gebeuren dat je Wi-Fi-netwerk thuis erg slecht is, waardoor je ongemerkt veel meer 4G-data gebruikt dan je zou willen. Door mobiele data uit te schakelen bepaal je zelf wanneer je mobiele databundel wordt gebruikt en voor welke app. Daarnaast kun je zelf regelen of je al dan niet 5G gebruikt. Beide mogelijkheden leggen we uit in deze tip.



Mobiele data uitschakelen: zo doe je dat

Tegenwoordig maken we bijna allemaal gebruik van 4G en 5G, de snelle mobiele verbindingen. Het lijkt er soms op dat iedereen vrijwel onbeperkte data heeft, maar er zijn natuurlijk ook nog mensen die te maken hebben met een beperkte databundel, zeker als je buiten de EU bent. Ben je bijna door je databundel heen en moet je zuinig aan doen, dan kun je mobiele data helemaal uitschakelen.

Je regelt het via de instellingen van je iPhone:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Tik op de optie Mobiel netwerk. Met de schakelaar Mobiele data schakel je mobiele data helemaal uit.

Wil je voor bepaalde apps wel mobiele data toestaan, dan kun je dat heel precies regelen. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk en blader omlaag. Je ziet dan per app een schakelaar voor mobiele data.

Bekijk ook Zo kun je het dataverbruik per app bekijken Wil je weten welke apps erg veel data verbruiken? Je kunt dit per app opzoeken en eventueel blokkeren. Ook kun je zien welke standaard-apps de meeste data verbruiken, waarbij je kunt aangeven of er gebruik mag worden gemaakt van 4G of alleen Wi-Fi.

Snel mobiele data uitschakelen

Moet je vaak je mobiele data uitschakelen, dan kun je dat veel sneller doen via het Bedieningspaneel. Schuif het Bedieningspaneel tevoorschijn en tik op de groene GSM-mast bovenin het scherm. De mobiele data wordt dan meteen uitgeschakeld, zodat je vanaf dat moment alleen nog gebruik kunt maken van Wi-Fi en Bluetooth. Je zou ook de vliegtuigmodus kunnen activeren, maar dan heb je helemaal geen internetverbinding meer.

5G uitschakelen op je iPhone

Wil je wel data gebruiken, maar ben je bang dat je door de snelheid van 5G ongemerkt veel data gebruikt en daardoor je databundel sneller verbruikt? Dan kun je 5G uitschakelen zodat je terugvalt naar 3G. Dit doe je als volgt:

Open de Instellingen-app op een iPhone met 5G (bijvoorbeeld de iPhone 12). Ga naar Mobiel netwerk > Opties mobiele data. Tik op Gesprekken en data en kies de optie 4G.

Zet je 5G uit, dan zal de iPhone alleen 4G-netwerken gebruiken. Uiteraard kan je iPhone in gebieden met slechte dekking ook altijd nog terugvallen op 2G of 3G, als jouw provider dit nog aanbiedt. Vroeger kon je handmatig kiezen voor 2G, 3G of 4G maar Apple geeft je in recentere versies van iOS alleen de optie om 4G en 5G te kiezen.

Als je 4G hebt ingeschakeld is dat nog geen garantie dat je ook altijd een 4G-snelheid krijgt gebruikt. Zo kun je in het buitenland te maken krijgen met tragere 3G-netwerken op plekken waar slechte mobiele dekking is. En in Nederland wordt bij sommige databundels de snelheid omlaag geschroefd als je je datalimiet hebt verbruikt. Je kunt dan alleen nog internetten op een lagere snelheid. Vaak kun je handmatig weer wat extra MB’s aanvragen, al dan niet tegen betaling.

Of je op 4G- of 5G-snelheid kunt internetten is afhankelijk van je provider. Als jouw provider het niet aanbiedt, of wanneer je er een speciale bundel voor moet afsluiten, kun je de schakelaar wel aanzetten, maar je krijgt dan de maximaal beschikbare snelheid. Tegenwoordig bieden bijna alle Nederlandse providers 4G en 5G aan, al kan de snelheid van de mobiele netwerken nog wel verschillen.

Je leest meer over 5G in onze 5G-uitleg voor iPhone en iPad en op onze pagina over 5G uitschakelen.