Er zijn talloze powerbanks waarmee je je iPhone of iPad kunt opladen. De extra zware varianten zijn zelfs geschikt voor je MacBook. In deze gids bespreken we enkele goede powerbanks voor onderweg, vakantie en festivals, waarmee je nooit meer met een lege accu zit. Zorg dat je altijd een reservebatterij bij je hebt!

Zoek je een powerbank van minimaal 30 Watt waarmee je ook je MacBook opgeladen kunt houden? Kijk dan eens naar deze!

De beste powerbanks

Ga je langere tijd van huis, dan geeft het een gerust gevoel om een powerbank of reservebatterij mee te nemen. Ook op vakantie of tijdens muziekfestivals is het wel zo prettig als je je iPhone-batterij steeds voldoende opgeladen kunt houden. Met een powerbank lukt dat: een externe reservebatterij zorgt dat je iPhone of iPad uren langer meegaat, vooral als je een model kiest met een flinke accucapaciteit. Zo kun je onderweg, op het strand of aan het zwembad altijd genieten van een volle accu, zeker als je ook nog onze tips voor een langere batterijduur op vakantie in het oog houdt.



Mophie Powerstation

De Mophie Powerstation is een reservebatterij die in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar is. Ook heb je keuze uit meerdere kleuren, zoals zwart, blauw en roze. De producten zien er altijd piekfijn uit, zijn mooi afgewerkt en stralen echt kwaliteit uit. Vaak zijn er speciale modellen die alleen via de Apple Store verkrijgbaar zijn.

Je kiest dit merk vooral vanwege de kwaliteit. Vaak zijn ze bekleed met een slijtvaste stof, zodat ze prettiger aanvoelen in de hand. En dankzij de Charge Vault-technologie houden deze powerbanks hun lading lang vast, zodat ze altijd klaar zijn voor gebruik. Het digitale energiebeheersysteem zorgt dat je je apparaten zo snel mogelijk kunt opladen, zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid. De Mophie-producten zijn vaak van hoge kwaliteit en daardoor ook wat prijziger.

Belkin powerbanks

Belkin biedt een grote variatie aan powerbanks, in verschillend design. Zo zijn er powerbanks met een capaciteit van 5.000, 10.000 of 15.000 mAh in dezelfde kleur als je iPhone: spacegrijs, zilver of roségoud. Ook heeft Belkin de Pocket-serie met powerbanks die je makkelijk op zak steekt.

De Belkin Valet heeft iets bijzonders: hiermee kun je niet alleen je iPhone of iPad opladen maar ook je Apple Watch, zonder dat je een speciaal kabeltje nodig hebt. Ook eentje om in de gaten te houden: de Belkin Boost Charge, de eerste powerbank met MFi-certificaat én Lightning-aansluiting. De Apple Store verkoopt ook Belkin-accessoires, maar gek genoeg niet het assortiment powerbanks.

Xtorm powerbanks

De Nederlandse aanbieder Xtorm heeft een enorme variatie aan powerbanks in verschillende prijsklassen en ze zijn ook nog op heel veel plekken verkrijgbaar, zelfs in outdoor- en sportwinkels! De Xtorm Design Series zijn bekleed met stof en te herkennen aan een opvallend plusje. Je kunt hiermee je iPhone draadloos opladen, maar ook een kabel erop aansluiten.

Er zijn speciale uitvoeringen voor dagelijks gebruik, outdoor, reizen en kantoor, elk in verschillende capaciteiten. Je kunt met deze powerbanks vaak twee of meer toestellen tegelijk opladen en de meeste uitvoeringen hebben een USB-C-aansluiting. De benodigde kabel wordt uiteraard meegeleverd.

Er is bij dit merk aan veel dingen gedacht en je vindt producten in meerdere prijsklassen. Lees ook onze review van de Xtorm Wave.

Zens powerbanks

Het Nederlandse merk Zens brengt een beperkt aantal powerbanks op de markt, vaak met een zwarte rubberen afwerking. Het meest bekend is deze fabrikant van de draadloze oplaadmatten, maar er zijn ook enkele oplaadmatten die tegelijk als powerbank dienst kunnen doen. Verder heeft Zens een speciale powerbank voor de Apple Watch, die handig kan zijn op vakantie.

Anker Powercore powerbanks

Anker is een merk dat sinds kort ook in Nederland actief is. In het buitenland timmert het merk al langer aan de weg, onder andere via Amazon. Terwijl het vergelijkbare merk Xtorm probeert om steeds weer een ander design te kiezen, vind je bij Anker meestal een onopvallende zwarte behuizing. De powerbanks onderscheiden zich dan ook vooral wat capaciteit betreft en niet qua uiterlijk. Anker heeft veel lange staafvormige reservebatterijen en rechthoekige blokken die iets groter zijn dan een pakje sigaretten.

Goedkope powerbanks voor je iPhone

De producten die we hierboven besproken hebben zijn veelal A-merken, die wat duurder zijn. Zoek je een goedkopere powerbank, dan zijn er ook allerlei opties. Denk bijvoorbeeld aan merken als Mobiparts, Romoss, maar ook de huismerken van winkels als Coolblue. Verder kun je voor dit soort accessoires natuurlijk goed bij Amazon terecht, waar allerlei handelaren hun goedkopere merken proberen te slijten. Je loopt bij verkoop via externe partijen natuurlijk wel wat meer risico.

Powerbanks voor je MacBook

Zoek je een powerbank voor je MacBook, dan kun je het beste kiezen voor eentje met veel vermogen (minimaal 18 Watt) en ondersteuning voor USB-C Power Delivery. De Power Delivery-technologie zorgt ervoor dat je een MacBook of ander apparaat met USB-C aansluiting kunt opladen met dezelfde snelheid als via het stopcontact. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de iPad Pro met USB-C-aansluiting.

Wanneer je een MacBook aansluit op een powerbank met Power Delivery, dan wordt de accu daadwerkelijk opgeladen. Het batterijpercentage gaat dus niet gaandeweg omlaag. Met Power Delivery is een toevoer van maximaal 100 Watt via USB-C mogelijk. Je kunt op zo’n zware powerbank ook andere apparaten aansluiten zoals speakers, verlichting of een koelbox (als deze over de juiste aansluiting beschikken).

Een powerbank voor MacBooks is vaak wel wat duurder en zwaarder. Dat komt omdat de accu’s een wat hogere capaciteit en output nodig hebben en omdat de USB-C Power Delivery-technologie wat duurder is om te fabriceren.

Macbooks vanaf 2016 die voorzien zijn van USB-C-aansluiting zijn op te laden met een Power Delivery Powerbank.

Bekijken:

De capaciteit van een powerbank voor laptops zoals de MacBook is minimaal 20.000 mAh. Merken zijn bijvoorbeeld Xtorm, RAVPower, Aukey, Anker en Cygnett.

Wil je altijd een opgeladen iPhone maar heb je geen zin om een powerbank met je mee te slepen? Dan kan je ook nog kiezen voor een passende iPhone batterijhoes. In onze round-up hebben we de beste op een rijtje gezet, ingedeeld per model.