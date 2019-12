School, studie, vakantie of lange werkdagen: ben je bang dat de batterij van je iPhone vroegtijdig leeg is, neem dan een batterijhoes. Wij geven allerlei suggesties voor handige iPhone-batterijhoezen, geselecteerd op model.

iPhone batterijhoezen

Als je iPhone al wat ouder is, dan merk je dat de batterij wat minder goed presteert. Je kan dan natuurlijk je iPhone batterij vervangen, maar een andere oplossing is een batterijhoes voor je iPhone. Met een iPhone-batterijhoes zorg je voor extra bescherming én zorg je ervoor dat je toestel langer mee gaat. In deze gids hebben we enkele batterijhoesjes voor de iPhone op een rij gezet, die we aanraden.

Batterijhoes voor iPhone 11-serie

Zoek je een batterijhoes voor de iPhone 11 (Pro/Max) dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor de officiële batterijhoes van Apple. Bij de hoezen van derden is de Mophie Juice Pack Access voor iPhone 11 het bekendste merk.

Smart Battery Case voor iPhone 11

De Smart Battery Case voor iPhone 11 heeft voor het eerst een cameraknop, waarmee je sneller foto’s kunt maken, ook als het toestel is vergrendeld. Als je de knop langer ingedrukt houdt maak je een video. Opladen van het hoesje kan op twee manieren: via de Lightning-poort of draadloos op een Qi-geschikte lader. De buitenkant is gemaakt van zacht aanvoelend siliconenrubber en de binnenkant is voorzien van microfiber.

Bekijken bij Apple:

Smart Battery Case voor iPhone 11: 149 euro

Smart Battery Case voor iPhone 11 Pro: 149 euro

Smart Battery Case voor iPhone 11 Pro Max: 149 euro

Je kunt deze batterijhoes ook bij allerlei andere winkels kopen.

Mophie Juice Pack Access voor iPhone 11-serie

Je kunt ook kiezen voor de Mophie Juice Pack Access, een al wat langer bestaande serie batterijhoezen van fabrikant Zagg. De versie voor iPhone 11 is alleen verkrijgbaar in zwart en in drie varianten, van de normale iPhone 11 tot en met de grote iPhone 11 Pro Max. Deze hoes beschermt je telefoon tegen beschadigingen en vergroot tegelijk de accuduur van het toestel.

In het hoesje zit een extra 2000 mAh accu verwerkt (bij het model voor de iPhone 11). Opladen doe je draadloos of via de meegeleverde USB-C-kabel. De Lightning-aansluiting blijft dus vrij en dat is meteen een verschil met Apples eigen batterijhoes. Het hoesje is op maat gemaakt voor de iPhone 11 en sluit naadloos aan op het toestel.

Bekijken bij Coolblue:

Mophie Juice Pack Access voor iPhone 11: bij Coolblue

Mophie Juice Pack Access voor iPhone 11 Pro: bij Coolblue

Mophie Juice Pack Access voor iPhone 11 Pro Max: bij Coolblue

Batterijhoes voor iPhone XS (Max), XR en iPhone X

Zoek je een batterijhoes voor de iPhone XS, XR of iPhone X? Dan kun je bij een aantal merken terecht. Zo heeft Apple haar eigen batterijhoes, maar ook Mophie heeft een aantal modellen die geschikt zijn voor deze iPhones.

Apple Smart Battery Case voor iPhone XS (Max) en iPhone XR

De Apple Smart Battery Case voor de iPhone XS (Max) en XR zorgt voor flink wat meer batterijduur. Bij bellen kan je hem tot 33 uur bij de XS en 39 uur bij de XR gebruiken. De iPhone XS Max zit daar tussenin. Het hoesje is gemaakt van siliconen, net als Apple’s normale hoesjes. Deze batterijhoes is ook geschikt voor draadloos opladen, dus je hebt geen kabels meer nodig. Via de Batterijen-widget kun je zien hoeveel stroom er nog in de accu zit. Je kan kiezen tussen wit, zwart en rozenkwarts (alleen XS en XS Max). Lees ook onze review van Apple’s Smart Battery Case voor iPhone XS.

Bekijken bij Apple:

Apple Smart Battery Case voor iPhone XS: €149,95

Apple Smart Battery Case voor iPhone XS Max: €149,95

Apple Smart Battery Case voor iPhone XR: €149,95

Power Case voor iPhone XS en iPhone X

Deze hoes heeft een batterij van 5000mAh. Hierdoor kun je je iPhone een stuk langer gebruiken. De hoes zelf is gemaakt van kunststof en sluit nauw om de randen van je toestel aan. Aan de voorkant zie je daardoor nauwelijks dat er een hoes omheen zit. De randen zijn van siliconen en daardoor schokbestendig. De LED-lampjes op de achterkant geven het percentage van je batterij aan. De hoes past zowel om de iPhone X als de iPhone XS.

Bekijken: Power Case voor iPhone XS/X 5000 mAh: ca. 30 euro

Mophie Juice Pack Access voor iPhone XR en XS (Max)

De Mophie Juice Pack Access past precies op de iPhone XS (Max) en zorgt voor een flink langere batterijduur dankzij de accu van 2.000 mAh. Het voordeel van deze hoes is dat hij ook geschikt is voor draadloos opladen, hoewel je hem ook gewoon via de meegeleverde USB-C-kabel op kan laden. De LED-jes op de achterkant geven de status aan en tegelijkertijd beschermt de hoes tegen vallen en stoten. De Lightning-aansluiting van je iPhone blijft vrij, zodat je ook je EarPods kunt blijven gebruiken.

Bekijken:

Mophie Juice Pack Access voor iPhone XS: ca. 80 euro

Batterijhoes voor iPhone 6(s) Plus, 7 Plus en 8 Plus

Voor deze grote Plus-modellen is er ook een aantal batterijhoezen verkrijgbaar. Sommige modellen werken met alle Plus-versies, maar door de afwijkende camera aan de achterkant werken sommige hoesjes alleen voor de 7 en 8 Plus. Check dus goed welk model je moet hebben.

Power Case voor iPhone 6(s) Plus, 7 Plus en 8 Plus

Deze Power Case is geschikt voor alle vier de Plus-modellen, dankzij de grote uitsnede voor de camera. Je kan kiezen uit meerdere kleuren en verschillende capaciteiten. Er is een batterijhoes met 4000mAh en 8000mAh. De grote variant laad je op via de USB-ingang aan de zijkant. Daardoor is deze hoes wel vrij fors. De hoes zelf is gemaakt van plastic en bevat helaas geen LED-jes om de accu te checken. Je kan kiezen tussen allerlei kleuren, namelijk zwart, roze en beige.

Bekijken:

Power Case 4000mAh voor iPhone 6(s) Plus, 7 Plus en 8 Plus: €24,95

Power Case 8000mAh voor iPhone 6(s) Plus, 7 Plus en 8 Plus: €39,95

Mophie Juice Pack Wireless voor iPhone 7 Plus en 8 Plus

Dankzij deze Mophie-hoes kun je met één druk op de knop maar liefst 27 uur langer gebruikmaken van je toestel. De hoes is geschikt voor draadloos opladen en wordt ook geleverd met een micro-USB-kabel. Net als bij de andere Mophie-hoes wordt eerst je toestel opgeladen voordat de hoes zelf extra stroom krijgt. De hoes beschermt je iPhone aan alle kanten en de lampjes geven de accuduur aan.

Bekijken: Mophie Juice Pack Wireless voor iPhone 7 Plus en 8 Plus: €99,95

Batterijhoes voor iPhone 6(s), 7 en 8

Heb je een 4,7-inch iPhone met thuisknop, dan is de keuze iets ruimer dan bij de Plus-modellen. Zo heeft Apple nog een aantal eigen hoesjes en heeft ook Mophie meerdere opties.

Apple Smart Battery Case voor iPhone 7

Apple’s eigen Smart Battery Case is geschikt voor de iPhone 7. Voor de iPhone 6 en iPhone 6s heeft Apple eerder ook al een batterijhoes uitgebracht, maar deze is helaas niet meer verkrijgbaar. De versie voor de iPhone 7 zorgt voor een gesprekstijd tot 26 uur en internetten tot 22 uur. Het hoesje is gemaakt van siliconen en de status van de accu check je via de Batterijen-widget. Je kan kiezen uit wit, zwart of rood. Voor de iPhone 8 is er helaas geen hoes van Apple zelf.

Bekijken: Apple Smart Battery Case voor iPhone 7: €119

Zit er niks voor jou bij? Natuurlijk kun je voor goedkopere hoesjes ook terecht bij Aliexpress, maar daar hebben we zelf geen ervaringen mee. Desalniettemin is het de moeite waard om daar nog een kijkje te nemen als er in onze selectie voor jou niks bij zit. Hou wel rekening met een langere levertijd. Een andere goede optie is Amazon, die ook een ruim aanbod van hoesjes heeft.

Lees ook ons overzicht van de beste powerbanks voor de iPhone, mocht je meer stroom willen hebben zonder er een hoes bij te krijgen.