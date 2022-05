Hoe kun je een leuke nieuwe wallpaper instellen op je iPhone, iPad of iPod touch? In deze tip lees je alles over wallpapers downloaden, zelf maken en wallpaper instellen.

Je eigen iPhone wallpaper

Met een zelfgekozen wallpaper (achtergrond) geef je je iPhone, iPad of iPod touch een persoonlijke uitstraling. Je kunt kiezen uit de wallpapers die Apple standaard meelevert, of zelf iets moois maken. In dit artikel leggen we uit hoe je deze wallpapers instelt op het toegangsscherm en het beginscherm van je iPhone, iPad of iPod touch.

Wallpapers in alle soorten en maten

Met een nieuwe wallpaper geef je je iPhone een compleet nieuw uiterlijk, waardoor hij er weer als nieuw uitziet. Je hebt allerlei mogelijkheden als je een mooie wallpaper wilt instellen. Kies uit de achtergronden die Apple meelevert, zoek op internet naar geschikte plaatjes (die je misschien nog wel even moet bijsnijden) of maak zelf iets. Je kunt bijvoorbeeld een foto van je partner of kinderen gebruiken als wallpaper, maar je kunt ook een eigen foto voorzien van blur. In dit artikel leggen we het allemaal uit.

Wil je een iCulture-wallpaper? Dat kan ook: we hebben een mooie set met wallpapers in verschillende formaten voor je klaarliggen.

Verderop leggen we uit hoe je nog meer wallpapers kunt vinden, maar we leggen eerst uit hoe je een nieuwe wallpaper instelt.

iPhone wallpaper instellen

Zo stel je een nieuwe wallpaper in:

Ga naar Instellingen > Achtergrond. Je ziet nu je huidige achtergronden voor het Tik bovenin het scherm op de link Kies een nieuwe achtergrond.

Je ziet nu bovenin het scherm de drie soorten achtergronden die Apple standaard meelevert, namelijk Dynamisch, Stilstaand en live. Je kunt ook een foto uit je camerarol kiezen. Tik op de afbeelding die je wilt gebruiken. Je krijgt deze nu schermvullend te zien. Tik op de knop Stel in onderin het scherm. Geef aan of je de wallpaper op het toegangsscherm, het beginscherm of allebei wilt gebruiken. Klaar! De nieuwe wallpaper is nu ingesteld.

iPhone achtergronden zoeken

Wil je liever iets unieks, dan is de eerste stap natuurlijk het zoeken van een leuke wallpaper. In de App Store vindt je een heleboel wallpaper-apps, die van wisselende kwaliteit zijn. Sommige leggen wat meer de nadruk op bijzondere of kunstzinnige afbeeldingen, andere bevatten vooral wallpapers met auto’s en bikinimodellen. Het is maar net wat je zoekt. Hieronder vind je een overzicht van leuke wallpaper-apps.

Daarnaast zijn er allerlei websites waar je achtergronden voor de iPhone en iPad kunt vinden. Nog niet alle wallpaper-sites bevatten geschikte wallpapers voor de grotere schermen, maar je zou in dat geval eventueel een iPad-wallpaper kunnen gebruiken.

Pexels: bevat een enorme collectie rechtenvrije foto’s, waaronder wallpapers tot wel 8K

Wallpapers.com: De naam zegt het al, hier vind je diverse wallpapers.

Pixabay: Diverse professionele foto’s die je als wallpaper kunt gebruiken.

Unsplash: Kies uit kunst, sport, abstract en andere thema’s.

Pinterest: Dankzij fanatieke Pinterest-gebruikers is hier een behoorlijke hoeveelheid achtergronden te vinden.

Rawpixel: Of je nu bloemetjes, dieren of abstracte patronen zoekt; er zit hier van alles bij. Ook kun je zien welke afbeeldingen trending zijn.

Zedge: Diverse wallpapers, ook de officiële. Handig als Apple jouw favoriete wallpaper heeft weggehaald.

Poolga: kunstzinnige wallpapers, gebruik ‘iPad Retina’ voor een betere resolutie

Papers.co: een gevarieerde serie wallpapers, ook in een hogere resolutie voor de desktop

Zelf een iPhone wallpaper maken

Natuurlijk kun je ook zelf een wallpaper maken. Zoek op wat de resolutie van je iPhone-scherm is, bijvoorbeeld:

6,7-inch scherm, zoals iPhone 12/13 Pro Max: 2778 x 1284

6,5-inch scherm, zoals iPhone 11 Pro Max en XS Max: 2688 x 1242

6,1-inch scherm, zoals iPhone 12/13 (Pro): 2532 x 1170

6,1-inch scherm, zoals iPhone 11/XR: 1792 x 828

5,8-inch toestellen zoals iPhone 11/XS/X: 2436 x 1125 pixels

5,5-inch scherm zoals iPhone 12/13 mini: 2340 x 1080

4,7-inch toestellen zoals iPhone SE 2020/2022: 1334 x 750 pixels

Maak vervolgens in Photoshop of een andere fotobewerker een afbeelding in dezelfde resolutie en zorg dat deze op je iPhone komt te staan. Je kunt de foto naar via AirDrop naar je iPhone sturen, naar jezelf e-mailen of bij een online opslagdienst zoals Dropbox of iCloud neerzetten. Open de foto daarna op je toestel en stel in als wallpaper.

Staat jouw iPhone er niet bij of wil je meer informatie? Check dan ons artikel over iPhone-schermresoluties.

Onscherpe iPhone-wallpaper met blur

Een leuke variant is het gebruik van foto’s met blur-effect, oftewel onscherpte. Dat kan bijvoorbeeld met de apps Vellum (link) of Fade It (link). Zoek anders even in de App Store naar ‘blur’ en je ziet tientallen mogelijkheden. Bij al deze apps is de werkwijze hetzelfde: Je kiest een zelfgemaakte foto, gooit er een onscherpe waas overheen en krijgt zo een mooie en unieke wallpaper. Voordeel van zo’n onscherpe wallpaper is dat het minder druk oogt in iOS.

Heb je al een iPad- of iPhone-wallpaper gevonden maar zoek je nog iets moois voor je Mac? Lees dan hoe je een andere Mac-wallpaper kunt instellen en waar je mooie Retina-wallpapers voor de Mac vindt.

