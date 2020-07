Op de iPhone en iPad kun het batterijverbruik per app nauwkeurig meten. In deze gids lees je waar je het batterijverbruik per app kunt vinden en wat je eraan kunt doen als een app teveel batterij verbruikt.

Batterijverbruik per app

Op de iPhone en iPad kun je zien hoeveel energie bepaalde apps gebruiken. Je kunt daarbij onderscheid maken tussen de afgelopen 24 uur en de afgelopen 10 dagen. Ook kun je zien welke apps je het meest gebruikt en hoeveel minuten een bepaalde app actief is geweest, zowel actief gebruik als op de achtergrond.

Merk je dat je iPhone na een iOS-update snel leeg gaat? Check dan eens ons artikel over batterij sneller leeg na iOS-update.

Bekijk ook Sinds iOS 13.5.1 is je iPhone-batterij sneller leeg, wat kun je eraan doen? Sinds iOS 13 kan de batterij van je iPhone of iPad sneller leeglopen. In dit artikel lees je tips om te achterhalen waarom de update je batterij leegtrekt en hoe je het oplost. Vooral sinds iOS 13.5.1 klagen veel mensen over een batterij die sneller leeg gaat.

Batterijverbruik per app bekijken

In iOS vind je een optie om te kijken welke apps veel batterijduur kosten. Je kunt het als volgt bekijken:

Ga naar de Instellingen-app op iPhone of iPad. Blader naar Batterij. Onderin beeld zie je een lijst van de apps die de meeste energie hebben verbruikt.

Tik op het kopje ‘Toon activiteit’ of ‘Toon batterijgebruik’ om te wisselen tussen percentages en minuten.

Op het eerste gezicht zou je zeggen, dat apps die veel energie verbruiken meteen moeten worden afgesloten. Maar er kan meer aan de hand zijn.

Hoe meet iOS het batterijverbruik per app?

Het batterijverbruik laat zien welke apps je de afgelopen 24 uur hebt gebruikt en welk percentage ze hebben verbruikt. Apps die je gebruikte terwijl je de iPhone of iPad aan het opladen was, tellen niet mee.

Een app kan om verschillende redenen meer batterij verbruiken dan normaal:

Je gebruikte de app heel veel, bijvoorbeeld WhatsApp of de iCulture-app.

De app werkt heeft hardwarefuncties nodig die veel van de batterij vergen, bijvoorbeeld GPS-navivatie en grafisch zware games.

De app bleef actief op de achtergrond, bijvoorbeeld voor het automatisch downloaden van content of het volgen van je locatie, bijvoorbeeld Facebook.

De app is slecht ontworpen en gebruikt daardoor veel batterijduur.

Gebruik je een app heel veel, dan is het logisch dat deze app hoog in de lijst staat. Ben je constant aan het whatsappen, dan zal WhatsApp de grootste energievreter lijken.

Apps die zware hardwarefuncties gebruiken zoals GPS-navigatie en grafische games, gebruiken van nature al veel meer batterijduur. Daar is ook niet zoveel aan te doen. Om te kunnen navigeren zal continu de GPS-functie actief moeten zijn en de app moet continu je locatie bijhouden en de kaartgegevens verversen. Meestal zul je tijdens het navigeren de iPhone aansluiten op een autolader, waardoor je het extra batterijverbruik door apps als Navigon en TomTom niet ziet. Maar navigeer je zonder laadkabeltje, dan blijken deze apps opeens de grootste batterijvreters te zijn.

Apps die op de achtergrond actief blijven hoeven ook geen probleem te zijn. Je bent bijvoorbeeld aan het muziek streamen of bent foto’s aan het uploaden. Je kunt het automatisch ophalen van nieuwe content of het continu volgen van je locatie uitschakelen via de Instellingen-app. Bij apps die ongewenst op de achtergrond actief blijven, zoals de Facebook-app, moet je wel in actie komen.

Apps die slecht zijn ontworpen zijn de echte boosdoeners. Hiervoor zul je zo snel mogelijk een alternatief moeten vinden, al valt dat niet altijd mee. De Facebook-app is bijvoorbeeld een echte batterijvreter, maar er zijn weinig goede alternatieven voor. In de lijst zie je vanzelf apps die veel data verbruiken, maar die je eigenlijk nauwelijks hebt gebruikt, bijvoorbeeld Google Hangouts. Die apps zou je eens wat nader moeten onderzoeken. Sluit de app af en herstart je iPhone of iPad eens, om te kijken of de apps problemen blijven geven. Blijft een app veel energie verbruiken, dan is het tijd om eens naar een alternatief te zoeken. Zo zijn er fitnessapps die constant je stappen tellen en waar goede alternatieven voor zijn.

Batterijverbruik van apps door slecht mobiel bereik

Er is nog een andere reden waarom de batterij snel leeg kan gaan: omdat je in een gebied met slecht mobiel bereik zit of omdat het Wi-Fi-signaal zwak is. Een app kan dan meer batterij verbruiken dan normaal, terwijl de appmaker er niets aan kan doen. De draadloze functies van de iPhone moeten meer moeite doen om verbinding in stand te houden. Als je op dat moment een bepaalde app intensief gebruikt, zal het lijken alsof de app de boosdoener is. Dit is in de lijst met batterijverbruik van apps niet te herkennen.

Wil je dat de batterij van je iPhone langer meegaat? Schakel dan de Energiebesparingsmodus in.

Bekijk ook eens onze andere tips over app-gebruik: