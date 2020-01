In deze tip lees je hoe je de donkere modus op de iPhone en iPad werkt. We laten zien hoe je de instelling handmatig wijzigt, maar ook hoe je het automatisch kunt laten wijzigen.

Donkere modus op iPhone en iPad

De donkere modus op de Mac werd ingevoerd in macOS Mojave. Een jaarlater kwam de functie ook naar iOS 13 en iPadOS 13. In deze tip bespreken we hoe je de donkere modus op de iPhone en iPad gebruikt en hoe je het (automatisch) kunt activeren.

Donkere modus in apps

De volgende standaardapps werken moeiteloos samen met de dark mode: App Store, Bestanden, Boeken, Contacten, Foto’s, Gezondheid, Herinneringen, iMessage, Instellingen, iTunes, Kaarten, Klok, Opdrachten, Notities, Mail, Podcasts, Safari, Telefoon, Tips en Wallet. Ook apps van derden werken samen met de donkere modus. Ontwikkelaars kunnen ervoor kiezen om het al dan niet te ondersteunen. Ze hebben dus de keuze.

Hoe de donkere modus in apps eruit ziet, kun je bekijken in onderstaand artikel. Daarin hebben we een aantal populaire apps op een rijtje gezet, met en zonder dark mode.

Dark mode inschakelen op iPhone en iPad (handmatig)

Je kunt de donkere modus heel eenvoudig inschakelen:

Ga naar de Instellingen-app. Kies Beeldscherm en helderheid. Tik op Donker.

Je kunt ook de dark mode inschakelen via het Bedieningspaneel.

Hiervoor open je het Bedieningspaneel en tikt op het icoontje met licht-donker-effect. De weergave zal dan meteen worden aangepast. Waar dit icoon staat is afhankelijk van de indeling van jouw Bedieningspaneel. Als je het automatisch in- en uitschakelen van de donkere modus gebruikt (zoals hieronder wordt uitgelegd), dan kun je met deze knop toch de weergave wisselen van licht naar donker en terug.

Donkere modus automatisch inschakelen op iPhone en iPad

Heb je liever dat de donkere modus automatisch wordt ingeschakeld, dan kan dat ook. Je kunt zelf een schema instellen.

Ga naar Instellingen > Beeldscherm en helderheid. Zet de schakelaar aan bij Automatisch. Kies de optie Zon onder tot zon op, of kies voor Aangepast. Voer eventueel een zelfgekozen schema in.

Nu je op de iPhone en iPad een échte donkere modus hebt, heb je het slim omkeren van de kleuren niet meer nodig om dark mode te simuleren. Toch is deze optie nog steeds aanwezig in iOS, namelijk als toegankelijkheidoptie voor mensen die moeite hebben met het scherm aflezen.

Wil je ook op de Mac een donkere modus inschakelen, dan lees je alles hierover in onderstaande tip.