Met 'Raise to Wake' oftewel 'Til op om te activeren' activeer je gemakkelijk het scherm van je iPhone door 'm op te tillen. Je hoeft niet te tikken of op een knop te drukken. In deze tip leggen we uit hoe je 'Til op om te activeren' gebruikt en hoe je het kunt uitschakelen.

Til op om te activeren

Het voordeel van ‘Til op om te activeren’ is dat je je iPhone alleen maar hoeft op te pakken om even op het scherm te kijken. Dit komt bijvoorbeeld van pas als je wilt zien hoe laat het is, of om snel even je meldingen te bekijken. Een variant hierop is ‘Tik om te activeren‘ (Tap to Wake), waarbij je nog wel op het scherm moet tikken.

Geschikte toestellen

De volgende toestellen zijn geschikt voor Raise to Wake:

Alle modellen uit de iPhone 7- en 8-serie zijn er dus geschikt voor en dat geldt ook voor de iPhone XS en de iPhone 11- en iPhone 12-familie.

Niet ondersteund: Je kunt ‘Til op om te activeren’ niet gebruiken op de iPhone 6 en nieuwer en ook op de iPads wordt het niet ondersteund.

Til op om te activeren gebruiken

Om de functie ‘Raise to Wake’ te gebruiken hoef je in feite niets te doen. Het staat standaard ingeschakeld als je een geschikt toestel hebt. Wil je even kijken naar recente notificaties dan til je het toestel op en het scherm gaat meteen aan. Heb je een iPhone X of nieuwer, dan zal Face ID je gezicht meteen herkennen en het toestel ontgrendelen. Bij andere toestellen zul je hiervoor je vinger op de Touch ID-knop moeten leggen.

Til op om te activeren uitschakelen

Om Til op om te activeren uit te schakelen voer je de volgende stappen uit:

Ga op je iPhone naar Instellingen. Tik vervolgens op Scherm en helderheid. Onder Automatisch slot vind je de optie Til op om te activeren. Tik op de groene schakelaar om de optie uit te schakelen.

Vanaf zul je voor het activeren van je scherm steeds op een van de knoppen moeten drukken.

Oudere toestellen: tik om te activeren

Heb je een recenter met Face ID (dus zonder thuisknop), dan kun je ook gebruik maken van de functie ‘Tik om te activeren’ (Tap to Wake). Je kunt dan beide manieren gebruiken om het scherm te activeren. Je kunt natuurlijk ook nog steeds op de sluimer- of zijknop drukken om het scherm aan te zetten, maar met de twee genoemde methoden gaat het veel sneller.

