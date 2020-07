Vind je dat je iPhone te vaak trilt? Met een schakelaar in de instellingen kun je voelbare systeemsignalen uitschakelen. In dit artikel lees je wat dat precies betekent.

Nieuwere iPhones vanaf de iPhone 7 zijn voorzien van een verbeterde Taptic Engine (trilmotor). Hierdoor voelen trillingen nog nauwkeuriger dan voorheen. Je merkt het aan de thuisknop, waarvan je de trillingssterkte kunt aanpassen. De Taptic Engine geeft echter ook trilsignalen door als je iets op het scherm aanraakt, bijvoorbeeld bij het aantikken van een knop of het omzetten van een schakelaar. Als je het vervelend vindt dat het scherm bij elke aanraking trilt, kun je deze systeemsignalen eenvoudig uitzetten.



Systeemsignalen op de iPhone: wat is het?

De Taptic Engine (trilmotor) is aanwezig in de iPhone 7 en nieuwere toestellen. Het geeft op allerlei momenten feedback tijdens het gebruik van iOS. Tik je een digitale knop aan op het scherm of zet je een schakelaar om, dan voel je een korte trilling om dit te bevestigen. Ook bij het openen van het Bedieningspaneel en Berichtencentrum krijg je een trilling. Deze zijn niet heel prominent aanwezig, maar zijn wel voelbaar tijdens het gebruik.

Systeemsignalen uitschakelen

Voel je deze trillingen liever niet, dan kun je dit uitschakelen via de Instellingen-app.

Zo schakel je de systeemsignalen uit:

Open de Instellingen-app op de iPhone. Ga naar Horen en voelen. Op oudere iPhones kies je de optie Geluiden. Scroll helemaal naar onderen en zet de schakelaar bij Voelbare systeemsignalen uit.

Het in- of uitschakelen van deze instelling heeft geen invloed op de feedback die je krijgt bij het indrukken van de homeknop op de nieuwere toestellen. Deze knop is niet fysiek indrukbaar, maar geeft je met trillingen de indruk dat je toch iets aanraakt. Je kunt de trillingen hiervan niet helemaal uitschakelen, maar je kunt wel zelf de sterkte hiervan bepalen.

