Met 'Hé Siri' kun je handsfree Siri gebruiken, maar het kan ook irritant zijn. In deze tip leggen we uit hoe je het uitschakelt op je iPhone en Mac.

Bij sommige mensen komt het regelmatig voor dat ‘Hé Siri‘ opeens in actie komt. Je zit bijvoorbeeld een Netflix-film te kijken en plots verschijnt het Siri-scherm in beeld omdat een acteur iets heeft gezegd dat op ‘Hé Siri’ lijkt. Of je zit met iemand te praten en het woordje ‘serieus’ is genoeg om Siri te activeren. Gebeurt dit vaker dan je zou willen, dan kun je ‘Hé Siri’ uitschakelen. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Hé, Siri uitschakelen op iPhone en iPad

Soms kan ‘Hé, Siri‘ zomaar in actie komen, terwijl je bijvoorbeeld een film zit te kijken. Op de iPhone en iPad schakel je Hé Siri als volgt uit:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Siri en zoeken. Zet de schakelaar uit bij Luister naar ‘Hé Siri’.

Je kunt Siri alsnog activeren door de thuis- of zijknop even ingedrukt te houden. Voor veel mensen zal dit voldoende zijn. Ben je bezorgd over je privacy, dan kun je Siri ook op het toegangsscherm blokkeren, zodat een wildvreemde niet zomaar persoonlijke gegevens kan opvragen. Als je Siri bijvoorbeeld vraagt ‘Wie ben ik?’ zou een kwaadwillende bijvoorbeeld je naam en adres kunnen achterhalen.

Bekijk ook Zo kun je Siri op het toegangsscherm blokkeren Siri is standaard te gebruiken zonder je iPhone te ontgrendelen, maar dit brengt risico's met zich mee omdat anderen informatie van je toestel kunnen opvragen. Je kunt daarom Siri blokkeren op het toegangsscherm, als je bang bent dat anderen privacygegevens van je kunnen opvragen. Er worden bijvoorbeeld regelmatig bugs ontdekt waarmee het mogelijk blijkt om informatie van het toegangsscherm af te lezen.

Hé, Siri uitschakelen op de Mac

Op sommige nieuwere Macs is ‘Hé, Siri’ aanwezig. Je kunt dit ook uitschakelen. Heb je geen compatibele Mac, maar bijvoorbeeld wel AirPods Pro? Dan kun je de functie in combinatie met de oortjes gebruiken en dus ook uitschakelen. Zo doe je dat:

Open Systeemvoorkeuren via  > Systeemvoorkeuren. Selecteer de Siri-instellingen. Schakel Luister naar Hé Siri of Luister naar Hé Siri op koptelefoon/AirPods uit.

Voor meer informatie over Macs met ‘Hé Siri’ ondersteuning verwijzen we je graag door naar onze tip. Ook andere Macs kunnen het met een omweg gebruiken.