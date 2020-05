Verminder beweging

Er zijn mensen die misselijk worden van alle animaties, bewegingen en parallax-effecten. Mensen die hier last van hebben kunnen ervoor kiezen om de animaties uit te schakelen met de optie ‘Verminder beweging’. Dit zorgt er ook voor dat apps veel sneller op het scherm verschijnen en dat je iPhone of iPad vlotter aanvoelt. Verminder beweging is al sinds iOS 7.0.3 aanwezig op de iPhone en iPad.



De animaties bij het openen en sluiten van apps zorgen ervoor dat iOS er mooier uit ziet. Maar al die animaties kosten ook tijd. Om te zorgen dat je iPhone sneller aanvoelt kun je Verminder beweging inschakelen.

Zo kun je Verminder beweging inschakelen

Om de animaties uit te schakelen doe je het volgende:

Open de Instellingen-app. Ga naar Toegankelijkheid > Beweging. Zet de schakelaar aan bij Verminder beweging.

Er worden vanaf dat moment twee dingen uitgeschakeld: de animaties bij het opstarten van apps en het teruggaan naar het beginscherm en de parallax-effecten in verschillende apps. Dat laatste betekent dat bepaalde interface-elementen minder snel mee zullen bewegen. De dynamische achtergronden op het toegangsscherm en iconenscherm bewegen bij ons na inschakeling nog wel gewoon.

Nadat je de schakelaar hebt omgezet zullen apps niet langer opstarten en afsluiten via een 3D-effectje. In plaats daarvan verschijnt de app meteen in beeld.

