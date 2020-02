Een handige nieuwe functie in iOS 13 is dat je met twee paar AirPods samen kan luisteren naar muziek op één iPhone. Je kan dan samen met je partner of een vriend of vriendin muziek luisteren of een film kijken. Zo werkt het audio delen met de AirPods.

Standaard kunnen de iPhone en iPad verbonden zijn met één koptelefoon tegelijkertijd. Dit is vooral onhandig als je samen naar dezelfde muziek wil luisteren of een filmpje wil kijken op een enkel toestel. Vanaf iOS 13 en iPadOS 13 is hier verandering in gekomen, want dan kun je ook twee sets AirPods tegelijkertijd verbinden met één iPhone of iPad. Wij leggen je hier uit hoe je twee paar AirPods verbindt en gebruikmaakt van audio delen met de AirPods.



AirPods audio delen: twee paar AirPods gebruiken en samen luisteren

Om gebruik te kunnen maken van de AirPods audio delen, heb je een aantal dingen nodig:

Twee sets AirPods (eerste generatie of AirPods 2)

Een iPhone of iPad

iOS 13 en nieuwer of iPadOS 13 en nieuwer

Naast AirPods werkt het ook met Beats-koptelefoons, zoals de Powerbeats Pro. Mogelijk kun je ook andere koptelefoons gebruiken.

De functie werkt door de ene iPhone bij de andere iPhone in de buurt te houden. Met een tik op het scherm verplaats je de audio naar de tweede set AirPods:

Verbindt de eerste set AirPods met je iPhone of iPad. Open het Bedieningspaneel en tik in de mediaspeler op het AirPlay-icoontje. Ga naar een willekeurige streaming-app. Je kunt ook naar de AirPlay-instellingen van de app gaan waarmee je wil luisteren of kijken. Onder het eerste setje AirPods verschijnt Deel audio…. Tik hierop. Hou vervolgens de iPhone in de buurt waar een andere set AirPods mee gekoppeld is of breng de tweede set AirPods in de buurt en open het doosje. Volg de verdere instructies.

Via de mediaspeler in het Bedieningspaneel kun je vervolgens de audio regelen van elke individuele set AirPods. Dit kan ook door de volumeregelaar in het Bedieningspaneel lang of hard ingedrukt te houden. Voor elke verbonden AirPods verschijnt nu een aparte volumeregelaar.

Het is helaas niet mogelijk om de AirPods te combineren met een bedrade koptelefoon. Wel kun je AirPods combineren met andere geschikte draadloze koptelefoons, zoals de nieuwste Beats-serie.

Wil je zelf nog een tweede set AirPods kopen, voor bijvoorbeeld je partner? Of heb je nog helemaal geen AirPods? In ons AirPods kopen artikel lees je alles over de prijzen en de voorraad.