Vanaf iOS 15 is het mogelijk om de startpagina van Safari aan te passen, bijvoorbeeld met een persoonlijke achtergrond of met een iets andere indeling.

iOS 15 wordt de grote iPhone software-update van het najaar van 2021. Apple kondigt iOS 15 vermoedelijk in juni 2021 aan tijdens de WWDC 2021. Het is nog niet bekend welke verbeteringen iOS 15 bevat, maar we weten mogelijk wel al welke toestellen dit jaar afvallen. Lees hier alles wat we al weten over iOS 15.