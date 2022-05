Wist je dat je de oplaadcase van de AirPods ook kunt opladen via je iPhone of iPad? Zo zorg je er dus voor dat je altijd opgeladen AirPods op zak hebt, maar daar heb je wel de juiste kabels of adapters voor nodig.

AirPods-case opladen via je iPhone en iPad

De AirPods zitten in een plastic doosje, die je met een gewone Lightning-kabel kunt opladen. Maar je moet dan wel in de buurt van een stopcontact of usb-aansluiting zijn. Wil je je AirPods-case ook onderweg kunnen bijladen, dan kan dat via de iPhone en iPad.

AirPods opladen via iPad met usb-c-poort

Het opladen van je AirPods gaat het makkelijkst als je beschikt over een iPad met usb-c-aansluiting. Het gaat hierbij om de volgende modellen:

Je hebt alleen een usb-c-naar-Lightning-kabel nodig, die je in de verpakking van de iPhone meegeleverd hebt gekregen. Heb je nog niet zo’n kabel, dan kun je er eentje aanschaffen bij Apple voor €25 (1 meter). Er is ook een langere variant van 2 meter, waar je 35 euro voor betaalt.

Heb je een iPad met Lighting-poort? Dan wordt het helaas iets ingewikkelder. De truc is dan hetzelfde als je hieronder kunt lezen voor de iPhone.

AirPods opladen via iPhone

Heb je een iPhone of iPad met Lightning-aansluiting, dan wordt het iets ingewikkelder. Je hebt dan namelijk de Lightning-naar-USB-camera-adapter (€35) nodig.

Maar dan ben je er nog niet. Als je de oplaadcase op deze manier verbindt, kun je hem na enige tijd niet meer opladen omdat hij teveel stroom vraagt. Je kunt dit vermijden door een zogenaamde USB data blocker, bijvoorbeeld van het merk PortaPow (ca. 6 euro). Dit accessoire zorgt er ook voor dat toestellen sneller worden opladen, maar het zorgt er dus ook voor dat je je AirPods-case kunt opladen via je iPhone.

Dit is een leuke tip voor mensen die vaak onderweg zijn en niet altijd een stopcontact kunnen vinden. Met een kabel en een simpel accessoire kun je op elk moment je oplaadcase bijladen. Het is niet de meest elegante manier, maar als je toch al adapters met je meeneemt, kan dat ene USB-stekkertje er ook nog wel bij.

Het mooiste zou natuurlijk zijn als we de oplaadcase op de achterkant van een iPhone kunnen opladen, zoals in geruchten al jarenlang wordt beweerd. Maar zover is het nog steeds niet.

Er zijn nog meer leuke trucjes die je met de AirPods kunt doen. Zo kun je het AirPods-doosje ook als houder gebruiken om je iPhone rechtop te zetten als je een filmpje wilt kijken – al is het niet altijd even stabiel.