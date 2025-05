Apple heeft in de AirPods allerlei slimme snufjes gestopt die het gebruik ervan prettiger maken. Denk aan de transparantiemodus en de actieve ruisonderdrukking, maar ook functies als adaptieve audio. Vaak werkt het goed, maar het kan ook gebeuren dat het gebruik van je AirPods juist wat minder prettig wordt. Merk je bijvoorbeeld dat het volume van je AirPods automatisch lager of juist hoger wordt, zonder dat jij dit wil? Of dat de muziek ineens heel zacht klinkt? Wij leggen je uit hoe je dit oplost en wat de boosdoener is.

AirPods volume verandert automatisch: zo zet je het uit

Het automatisch wijzigen van het volume van je AirPods, komt meestal door de functie gepersonaliseerd volume. Dit is in iOS 17 toegevoegd en zorgt ervoor dat het volume automatisch aangepast wordt overeenkomstig met je omgeving. Ook kijkt het naar je luistergewoontes (zo luister je podcasts misschien minder hard dan muziek), om zo het geluidsniveau aan te passen. Maar daardoor kan het gebeuren dat het volume tijdens het luisteren van muziek ineens heel erg wisselt, zelfs binnen hetzelfde nummer. Bijvoorbeeld als je met je AirPods op straat loopt, en het ineens heel druk wordt om je heen. Of als er ineens een harde windvlaag langskomt. Het geluid van je AirPods klinkt dan ineens harder en wordt weer zachter als het rustig wordt.

De functie zou, naarmate je het langer gebruikt, steeds beter moeten werken. Maar het kan ook vervelend zijn. Gepersonaliseerd volume is beschikbaar op deze modellen:

Vind je gepersonaliseerd volume vervelend, dan kan je het als volgt uitgeschakelen:

Verbind je AirPods met je iPhone of iPad. Open Instellingen en tik bovenaan op de naam van je AirPods. Scroll naar het kopje Audio en zet de schakelaar bij Gepersonaliseerd volume uit.

Staat de functie uit, dan speelt alle audio via je AirPods altijd op het door jezelf ingestelde volume af. Het volume van je AirPods wijzigt dan alleen als je dat zelf doet en niet meer op basis van je omgeving.

AirPods plotseling zachter? Ook dit kan de reden zijn

Het kan ook gebeuren dat je AirPods plotseling ineens zachter klinken en na een paar seconden weer teruggaan naar het vorige geluidsniveau. Het volume wordt dan nooit automatisch harder gezet: het gaat alleen zachter en daarna weer terug. Is dat bij jou het geval, dan treedt de gespreksdetectie in werking. Deze functie schakelt bij de AirPods 4 (met actieve ruisonderdrukking) en AirPods Pro 2 de ruisonderdrukking tijdelijk uit en verlaagt het volume je tegen iemand begint te praten. Meer over de gespreksdetectie op AirPods lees je in ons aparte artikel.

AirPods volume verandert nog steeds automatisch?

Heb je geen AirPods 4 of AirPods Pro 2 of nieuwer en merk je toch dat het volume automatisch verandert? Of heb je bovenstaande twee functies uitgeschakeld en heeft dit geen effect? Dan is er mogelijk iets anders aan de hand. Controleer of je niet per ongeluk aan de Digital Crown op je Apple Watch draait (bijvoorbeeld met de rand van je mauw) zodra je de AirPods gebruikt.

Ook kan het gebeuren dat de volumeknoppen van je iPhone per ongeluk ingedrukt worden, bijvoorbeeld door een niet goed passend hoesje. Haal het hoesje er vanaf en probeer het opnieuw. Tot slot kan er sprake zijn van een defect aan je AirPods. Lees ook ons artikel over hoe je problemen met AirPods kunt oplossen. Zo helpt het vaak om de AirPods te resetten en opnieuw te koppelen.

