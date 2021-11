Beats Fit Pro aangekondigd

De Beats Fit Pro zijn de allernieuwste oordopjes van Beats, die vanaf najaar 2021 in de winkel liggen. Het zijn sportieve oortjes met actieve ruisonderdrukking, die qua prijsniveau net iets hoger liggen dan de Beats Studio Buds van €149. Er zit een H1-chip in en ze hebben ingebouwde versnellingsmeters die meehelpen om geluid van buitenaf te reduceren, zoals het geruis van de wind of een ronkende motor.



Beats Fit Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Nieuwe oortjes van Beats, het dochterbedrijf van Apple

Verkrijgbaar in vier kleuren: Stone Purple, Sage Gray, wit en zwart

Rubber oorhaakjes in drie formaten

Voorzien van H1-chip

Actieve ruisonderdrukking (ANC) en transparatiemodus

Dynamische hoofdtracking met gyroscopen en accelerometers

Zes uur batterijduur met ANC, met doosje 27-30 uur

Ingebouwde accelerometers (versnellingsmeters)

Iets duurder dan de Beats Studio Buds

Ook geschikt voor Android

Release op 5 november in de VS en vanaf december in China (andere landen volgen in 2022)

Prijs: $199,99 in de VS

Beats Fit Pro: de sportieve oordopjes

De Beats Fit Pro zijn echt draadloze oordopjes, waarvan eerder al afbeeldingen opdoken in de beta van iOS 15.1. Ze lijken op de Beats Studio Buds, maar met kleine oorvleugels die zorgen dat ze ook tijdens het sporten op hun plek blijven. Ze zijn voorzien van actieve ruisonderdrukking (ANC) met transparantie-modus, vergelijkbaar met de AirPods Pro.

De Beats Fit Pro zijn vlak na de AirPods 3 aangekondigd en daardoor vraag je je misschien af welke van de twee je moet hebben. We zullen daarom al snel een vergelijking maken tussen de huidige en nieuwe oortjes. Er zal echter meer overlap zijn met de AirPods Pro, die ook voorzien zijn van rubberen eartips. De opvolgers daarvan worden pas in de loop van volgend jaar verwacht.

De naam ‘Fit’ zou verwijzen naar het feit dat deze oortjes vooral op hardlopers en andere sporters zijn gericht. Ze hebben ingebouwde accelerometers en andere sensoren die helpen om het externe geluid buiten te sluiten. Tegelijk zorgen de sensoren ervoor dat jouw stem wel helder klinkt tijdens het bellen. De accelerometers kunnen bovendien meehelpen om je workouts nauwkeuriger te meten.

H1-chip in Beats Fit Pro

De Beats Fit Pro werken net als recente AirPods met de H1-chip. Dat betekent dat je Hé Siri kan gebruiken, zonder dat je op een knop hoeft te drukken. Je kan met Siri bijvoorbeeld het volume aanpassen, maar ook naar een volgend of vorig nummer gaan. Daarnaast kun je gemakkelijker koppelen en wisselen tussen je Apple-apparaten.

Met de H1-chip onderscheiden de Beats Fit Pro zich van de eerder verschenen Beats Studio Buds. Die beschikken namelijk niet over een H1-chip.

Batterijduur en oplaadcase Beats Fit Pro

De Beats Fit Pro worden geleverd met een oplaadcase, die doet denken aan die van de Powerbeats Pro uit 2019. De oplaadcase zorgt voor een langere gebruiksduur, net als bij de AirPods. De oplaadcase kan de oortjes ongeveer vier keer volledig opladen. Dit leidt tot een batterijduur van 27-30 uur. Daarmee gaan ze langer mee dan de Studio Buds, die een totale gebruiksduur hebben van 20 uur.

De losse oortjes gaan ongeveer 6 uur mee bij gebruik van ruisonderdrukking en 7 uur als je alleen Adaptive EQ gebruikt.

Beats Fit Pro kopen: voorlopig alleen VS

Deze oortjes zijn nog maar net aangekondigd voor de VS (november) en China (december), dus het zal nog niet meevallen om ze bij veel winkelketens te vinden – laat staan dat er nu al goede deals zijn.

Je kunt in ieder geval terecht bij de Apple Stores in de VS, maar je betaalt dan wel de adviesprijs.