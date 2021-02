Wallet passen delen

Wallet is een handige dienst, die werkt als een soort digitale portemonnee voor je belangrijke tickets, pasjes en klantenkaarten. Soms wil je echter een pas delen met iemand anders en hiervoor wil je uiteraard niet hoeven wisselen van iPhone. In deze tip leggen we uit hoe je passen en kaartjes in Wallet kunt delen met anderen.



Wallet-kaarten delen met anderen

Stel je hebt een klantenkaart van je favoriete winkel in Wallet opgeslagen. Je gebruikt deze pas bijvoorbeeld om je aankopen te registreren in je account of om punten te sparen. Je kan deze kaart heel eenvoudig delen met bijvoorbeeld je partner, zodat hij of zij de bijbehorende app niet nodig heeft en ook niet al jouw persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Zo deel je een kaart via Wallet:

Open de Wallet-app op je iPhone. Kies de kaart die je wil delen. Tik rechtsboven op de ronde knop met de drie puntjes. Tik nu rechtsboven op de knop voor het deelmenu (te herkennen aan het vierkantje met het pijltje omhoog). Kies één van de opties. Je kan een kaart versturen via iMessage, WhatsApp, e-mail of een andere ondersteunende app. Delen via AirDrop is ook een mogelijkheid.

De ontvanger opent nu de chat, mail of andere app en tikt op de kaart. Kies vervolgens op Voeg toe om de kaart aan de Wallet-app toe te voegen. Gebruik je AirDrop, tik dan op Accepteer om de getoonde kaart meteen in Wallet te zetten.

Het is niet mogelijk een om een betaalkaart van Apple Pay op deze manier te delen. Wil je dat wel, dan zal diegene handmatig de kaart toe moeten voegen via de app van de bank of door de pasgegevens in te voeren (indien bekend). Lees hier meer over in ons artikel over het instellen van Apple Pay.

Alleen met Apple-gebruikers

Je kan kaarten alleen uitwisselen met Apple-gebruikers, omdat alleen zij toegang hebben tot de Wallet-app. Behalve naar een iPhone of iPod touch kan je de kaart ook delen met een Mac of iPad. Vervolgens kan de ontvanger de kaart daar accepteren. Op de Mac wordt de kaart als een .pkpass-bestand verstuurd. Deze verschijnt dan automatisch in de Downloads-map. Klik er vervolgens op en klik op de knop Voeg toe aan Wallet. De kaart wordt dan automatisch toegevoegd aan de Wallet-app op de iPhone die met hetzelfde iCloud-account is ingelogd.

Hou er wel rekening mee dat als je de pas met iemand deelt, dat diegene dan altijd toegang heeft tot deze pas. Als verzender kan je de pas of kaart niet terugtrekken. Doe dit dus alleen met vrienden en familie die je vertrouwd. Bovendien kan de ontvanger de kaart ook weer verder delen.

