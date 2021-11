Powerbeats Pro: de sportieve oordopjes

Lees hier alles over de Powerbeats Pro, de tegenhanger van Apple’s AirPods. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze oordopjes, maar het belangrijkste verschil is het uiterlijk. Deze oortjes hebben een opvallende oorhaak, die moet voorkomen dat ze uit je oren vallen. Ze zijn daarom vooral geschikt voor sporters, maar kunnen ook voor dagelijks gebruik in het openbaar vervoer extra zekerheid geven dat je ze niet kwijtraakt. Bovendien kun je bij deze oortjes kiezen uit meerdere kleuren. In deze gids lopen we alle eigenschappen langs.

Powerbeats Pro in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Volledig draadloze oordopjes

Geïntroduceerd in april 2019, daarna volgden nieuwe kleuren

In-ear design met noise-isolation

Ingebouwde H1-chip, met ondersteuning voor Hé Siri en makkelijk koppelen

Lange batterijduur en snel opladen met oplaadcase

Geleverd met meerdere maten oordopjes

Beschikbaar in diverse kleuren zoals zwart, wit, blauw en groen

Adviesprijs €249,95 bij Apple (elders vaak goedkoper)

Zoek je oortjes die op de Powerbeats Pro lijken maar iets goedkoper zijn? Dan kun je ook de Beats Studio Buds kopen.

Prijs van de Powerbeats Pro

De Powerbeats Pro kostten bij introductie €249,95 in de Apple Store, maar tegenwoordig kun je ze veel goedkoper vinden. De meeste winkels bieden ze voor rond de 200 euro aan. Wil je nog goedkoper uit zijn, dan zou je ook naar refurbished exemplaren kunnen kijken.

Powerbeats Pro originele kleuren

Nieuwe Powerbeats Pro 2020-kleuren

Apple heeft in 2020 nieuwe kleuren toegevoegd aan het assortiment. Het gaat om enkele pasteltinten en rood, te weten: Cloud Pink, Glacier Blue, Spring Yellow en Lava Red. Ze werken nog steeds met Bluetooth 5.0, maar er zouden kleine aanpassingen aan de draadloze vermogensuitvoer zijn gedaan. Mogelijk heeft dit gunstige gevolgen voor de batterijduur. Mocht je een leuke deal of een speciale kleur zoeken, dan kun je dus ook voor de 2020-uitvoering kiezen.

Powerbeats Pro 2020-kleuren

Functies Powerbeats Pro

In tegenstelling tot zijn voorganger (de Powerbeats 3 met nekband), zijn de nieuwe Powerbeats Pro volledig draadloos. Dankzij de oorschelp zijn ze ook geschikt om mee te sporten. De oordopjes hebben verstelbare oorhaakjes en ze zijn zweet- en waterbestendig. Met elk oortje kun je 9 uur lang luisteren, flink langer dan met de AirPods. Met de oplaadcase kun je ze tussendoor bijladen voor een totale batterijduur van meer dan 24 uur. Dankzij Fast Dual Charging kun je in vijf minuten bijladen tot maximaal 1,5 uur luisteren. De oortjes bevatten ook sensoren die herkennen welk oortje je gebruikt. Je kan daardoor ook de muziek luisteren met slechts één oortje.

De Powerbeats Pro hebben enkele fysieke knoppen. Bovenop vind je twee volumeknoppen en aan de zijkant vind je een b-knop voor het beantwoorden of afwijzen van telefoongesprekken. Elk oortje heeft exact dezelfde knoppen, met dezelfde functionaliteit. Dus als je maar met één oortje luistert heb je nog steeds alle opties tot je beschikking. Dit kan handig zijn tijdens het telefoneren.

H1-chip in Powerbeats Pro

De Powerbeats Pro werken net als recente AirPods met de nieuwe H1-chip. Dat betekent dat je Hé Siri kan gebruiken, zonder dat je op een knop hoeft te drukken. Je kan met Siri bijvoorbeeld het volume aanpassen, maar ook naar een volgend of vorig nummer gaan. De oortjes hebben verder Class 1 Bluetooth voor een groter bereik en je kan er ook mee bellen dankzij de ingebouwde microfoon. Met iCloud wordt de koppeling gesynchroniseerd tussen al je andere apparaten.

Oplaadcase Powerbeats Pro

De Powerbeats Pro worden geleverd met een oplaadcase en oortips in verschillende maten. De oplaadcase ondersteunt geen draadloos opladen, maar gebruikt een Lightning-naar-USB-kabel. Opvallend is dat je bij de oortjes kunt kiezen uit verschillende kleuren, terwijl de oplaadcase altijd zwart is.

Verschillen met AirPods

De belangrijkste verschillen zitten hem in het design en de pasvorm. Door de oorhaakjes zijn de Powerbeats veel beter geschikt om mee te sporten. Het in-ear design zorgt er ook voor dat ze beter in je oren blijven zitten. Door deze oorhaakjes zijn de Powerbeats Pro wel een stuk groter. Dat geldt ook voor de oplaadcase waar je ze in opbergt. Je stopt de Powerbeats daardoor minder gemakkelijk in je broekzak.

Andere voordelen zijn de fysieke knoppen op elk van de Powerbeats Pro-oortjes. Je hoeft er dus maar één te dragen, zonder dat je knoppen of functies mist.

Een complete analyse van alle verschillen vind je in onze vergelijking Powerbeats Pro vs AirPods 2.

Bekijk ook AirPods 2 vs Powerbeats Pro: dit zijn de verschillen Wat zijn de verschillen tussen de AirPods 2 en de Powerbeats Pro? In dit artikel vergelijken we deze twee draadloze oordopjes met elkaar. Dit zijn de belangrijkste verschillen in specificaties en gebruik.

Powerbeats Pro review

We hebben ook een review over de oortjes gemaakt. Dit is onze conclusie:

Als je veel aan sport doet waarbij je ook veel beweegt, zijn de Powerbeats Pro een absolute aanrader. Het design zorgt ervoor dat de oordopjes nooit uit je oren vallen. Bovendien is het geluid een stuk beter dan bij de AirPods. Het klinkt warmer, voller en met meer bas, wat mede komt door de noise-isolation. Ook de veelzijdigheid met de verschillende rubberen oordopjes vinden we prettig. Hierdoor weet je zeker dat de Powerbeats Pro altijd passen. Maar ook als de je niet sport zijn de Powerbeats Pro een aanrader, vooral door het betere geluid. Nagenoeg alle voordelen van de AirPods die Apple’s oordopjes zo veelzijdig maken, vind je ook in de Powerbeats Pro. Het eenvoudige koppelen en snelle verbinding maken werkt bij deze Beats-oordopjes exact hetzelfde als bij de AirPods.

Je leest de volledige Powerbeats Pro review elders op onze website.

Bekijk ook Review: Powerbeats Pro, de nieuwste veelzijdige draadloze oordopjes van Beats In deze review van de Powerbeats Pro lees je onze ervaringen met de nieuwste volledig draadloze oordopjes van Beats. Hoe is de geluidskwaliteit en hoe prettig zitten ze in je oren? Je leest het in deze Powerbeats Pro-review!

Zoek je een alternatief voor de Powerbeats Pro, dan zou je ook eens kunnen kijken naar de Beats Studio Buds, die rond de 150 euro kosten. Ze hebben wel iets mindere technische specs en hebben geen oorhaak. Daarnaast heeft Apple de Beats Fit Pro uitgebracht die rond de 200 euro kosten. Deze hebben kleinere oorhaakjes.

Gewone Powerbeats

Naast de Pro-versie had Apple ook gewone Powerbeats, die voorzien zijn van een nekkoord. Ze zitten sinds november 2021 niet meer officieel in het assortiment bij Apple, maar je kunt ze nog wel bij diverse winkels vinden.

De Powerbeats (zonder het cijfer 4) hebben bovendien een oorbeugel, die ervoor zorgt dat ze écht goed blijven zitten. Je kunt er ook mee sporten. De Powerbeats hebben een gebruiksduur van 15 uur en hebben dankzij de H1-chip ook functies als Hé Siri en het voorlezen van binnenkomende berichten. Je kunt kiezen uit drie kleuren: zwart, wit en rood. Verder kun je de pasvorm van de oortjes aanpassen met verschillende formaten oortips.

Ze hebben een rubberen afdichting voor je oren, waardoor ze iets meer geluid buitensluiten dan de gewone AirPods. Er zit echter geen actieve ruisonderdrukking (ANC) op.

Powerbeats Pro-tips

Heb je deze oortjes al en wil je er meer uit halen? Bekijk dan onze Powerbeats Pro tips om te ontdekken hoe je ze kunt instellen en bedienen.

Bekijk ook Powerbeats Pro startgids: haal alles uit je draadloze Beats-oortjes! De Powerbeats Pro zijn een goed AirPods alternatief . Beschik je over de sportieve Powerbeats Pro, dan haal je er het maximale uit met deze tips!

Powerbeats Pro kopen

Je kunt de Powerbeats Pro bij diverse winkelketens kopen, zoals Amac, Bol.com, Coolblue en soortgelijk. Hieronder zie je de actuele prijzen:

26 SHARES Whatsapp Facebook Twitter Telegram Linkedin Pocket Google Pinterest Flipboard Reddit Print Mail Buffer Tumblr Skype