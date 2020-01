Apple Watch workout

Met de Apple Watch kun je workouts vastleggen, zodat je achteraf kunt zien welke trainingen je hebt gedaan. Je kunt eenvoudig een workout starten, tijdens het sporten kijken hoe je prestaties zijn en na afloop de vastgelegde gegevens analyseren. De Workout-app op de Apple Watch is dan ook bij uitstek geschikt als jouw digitale sportmaatje.

Workout starten

Zodra je wilt gaan sporten en de prestaties wilt vastleggen, moet je een workout starten op de Apple Watch. Dat kan op twee manieren: meestal zul je handmatig de workout starten, maar als je dit vergeet dan kan de Apple Watch ook automatisch workouts herkennen en je eraan herinneren dat je de workout moet starten. Dit gebeurt na ongeveer tien minuten intensieve inspanning. Je krijgt dan de vraag of je met een workout bezig bent en of je deze wilt vastleggen. Vergeet je de workout te stoppen, dan krijg je hiervan ook een herinnering. Dit werkt alleen bij bepaalde sporten, zoals hardlopen en buiten wandelen.

Handmatig een workout starten kan natuurlijk ook. Voordat je jezelf in het zweet werkt is het verstandig om de juiste workout te kiezen:

Open de Workout-app op je Apple Watch. Deze is te herkennen aan het groene icoon met rennend mannetje. Je hebt nu keuze uit meerdere sporten. Blader naar de gewenste sport. Druk op de drie puntjes om een specifiek doel in te stellen, bijvoorbeeld Tijd of Afstand. Kies Open als je geen doel wilt instellen, maar wel je prestaties wilt meten. Start de workout.

Staat jouw sport er niet bij, blader dan omlaag en kies Voeg work-out toe. Je kunt ook achteraf aangeven om welk type sport het ging. Heb je gekozen voor een Open doel, dan kun je zo lang sporten als je zelf wilt, maar je krijgt geen waarschuwing als je op de helft bent (omdat je immers geen doel hebt ingesteld). Hoe je inspanning wordt gemeten is afhankelijk van het type workout. Zo wordt bij sommige workouts wel de afgelegde afstand gemeten en bij andere niet.

Video: zo start je een Apple Watch workout

Apple heeft een video gemaakt met uitleg hoe je een workout start:

Workout-app tijdens het sporten

Tijdens het sporten krijg je de belangrijkste data te zien, zodat je weet hoe je presteert. Zo zie je meestal de verstreken tijd, afgelegde afstand en actuele hartslag. Tijdens het hardlopen zie je ook het tempo. Je kunt de weergave van deze workout-data aanpassen op de Apple Watch. Zo kun je meer of minder info te zien krijgen.

Bekijk ook Zo kun je workout-data op de Apple Watch aanpassen Op de Apple Watch kun je zelf bepalen welke workout-data je tijdens het sporten op het scherm ziet. Deze tip legt uit hoe je dit aanpast, afhankelijk van het type sport of workout.

Heb je een horloge met ingebouwde GPS (vanaf de Apple Watch Series 2) dan kun je gedetailleerde metingen vastleggen zonder je iPhone mee te nemen. Vanaf de Apple Watch Series 3 kun je ook hoogteverschillen registreren tijdens het sporten, omdat deze een ingebouwde barometer bevat. Bij de andere modellen wordt alleen de route en andere geavanceerde gegevens vastgelegd als je een gekoppelde iPhone meeneemt, die je locatie onderweg kan meten.

Workout-app pauzeren

Is je veter los en wil je niet je persoonlijke record om zeep helpen? Dan kun je de workout gemakkelijk pauzeren. Dit kan op twee manieren:

Door opzij te vegen en op Pauze te drukken.

Of: door gelijktijdig op de Digital Crown en zijknop te drukken.

Het pauzeren van de workout werkt dus hetzelfde als het maken van een screenshot op de Apple Watch. Druk op Hervat of maak nogmaals een screenshot om de training weer te hervatten.

Workout-app na het sporten

Vroeg of laat komt er een einde aan je fietstocht of hardloopsessie. Veeg opzij en kies Stop om de workout te beëindigen. Hierna krijg je direct de resultaten op je scherm te zien. Door je vinger of de Digital Crown te gebruiken kun je door de gegevens scrollen.

Helemaal onderaan krijg je de mogelijkheid om je work-out op te slaan of te verwijderen. Al deze gegevens worden vervolgens opgeslagen in de Activiteit-app op je iPhone, evenals in de Gezondheid-app waar de data gebruikt kan worden door apps van derden, mits je hier toestemming voor hebt gegeven.

Bekijk ook Activiteitenringen op de Apple Watch: zo gebruik je de Activiteit-app In de Activiteit-app op de Apple Watch kun je elke dag de drie gekleurde cirkels vullen. Hoe werken de activiteitenringen, welke bewegingsdoelen kun je instellen en hoe verdien je medailles? In deze tip leggen we alles uit over de activiteitenringen en Activiteit-app.

Workout-scherm blokkeren tijdens het sporten

Doe je een sport waarbij je gaat zweten, nat wordt of gemakkelijk het scherm aanraakt? Dan kun je het scherm van de Apple Watch tijdens het sporten ook blokkeren, zodat je niet per ongeluk functies op het scherm aantikt. Het blokkeren van het scherm gebeurt automatisch tijdens het doen van een zwem-workout, maar bij andere activiteiten zul je het handmatig moeten activeren. Zo werkt het:

Start de Workout, zoals gebruikelijk. Veeg zijwaarts op het scherm en tik op de Vergrendel-knop. Ga verder met sporten. Wil je het scherm bedienen, dan moet je eerst aan de Digital Crown draaien. Daarbij hoor je een aantal piepjes.

Workout-app niet nauwkeurig meer?

Heb je problemen dat de Workout-app niet zo nauwkeurig is als je zou willen? Dan kun je de Workout-app kalibreren, zodat de afstanden en verbrande calorieën weer beter kloppen.

Bekijk ook Apple Watch meet je sportactiviteiten niet goed? Kalibreren helpt Meet de Apple Watch je wandelingen en hardloopsessies niet goed? Dan is het hoog tijd om te kalibreren! Deze tip legt uit hoe dat werkt en hoe je je fitnesskalibratiegegevens herstelt, voor betere fitnessresultaten.

Workouts bekijken op de iPhone

Na het sporten kun je alle workouts bekijken op de iPhone. Je moet hiervoor in de Activiteit-app zijn, in het tabblad Work-outs. Eventueel fout geregistreerde workouts kun je met een veegbeweging verwijderen uit de workout-historie.

Tik op een van de workouts en je krijgt alle nadere details te zien zoals afgelegde afstand, gemiddelde hartslag en verloop van je hartslag. Ook zie je het tempo, hoeveelheid calorieën en meer. Bij workouts buitenshuis krijg je een kaartje te zien van de afgelegde route.

Meer tips over Apple Watch workouts: