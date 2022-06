Stage Manager is het nieuwe multitasken

Stage Manager maakt het gemakkelijk om van taak te wisselen. Deze functie is te vinden in iPadOS 16 en in macOS Ventura en zorgt ervoor dat het werken op de iPad en Mac nog meer op elkaar gaat lijken. In deze tip vertellen we hoe je Stage Manager activeert en gebruikt.

Geschikte toestellen voor Stage Manager

Om Stage Manager te kunnen gebruiken heb je een geschikte iPad of Mac nodig. Bij de iPads is de keuze helaas erg beperkt: het werkt alleen op de modellen met M1-processor. Dit houdt in dat alleen de volgende tablets worden ondersteund:

Op de Mac werkt Stage Manager op alle modellen die de macOS Ventura-update krijgen, dus meestal vanaf de 2017-modellen.

Wat is Stage Manager?

Stage Manager is een nieuwe softwarefunctie die automatisch geopende programma’s en vensters rangschikt, zodat je je kunt concentreren op je werk. Toch heb je snel toegang tot al je andere geopende apps. Op de Mac wordt het huidige venster in het midden getoond, terwijl alle andere geopende vensters aan de linkerkant in een lijstweergave zijn te zien. Op de iPad werkt het op dezelfde manier, maar daarbij kun je ook overlappende vensters van verschillende grootte combineren.

Stage Manager op de iPad

Het is heel eenvoudig om Stage Manager op de iPad te activeren: je doet dit via het Bedieningspaneel. Hierin verschijnt een nieuw icoontje zoals op de afbeelding hieronder. Tik het aan om Stage Manager te activeren en open vervolgens de app die je wilt gebruiken. De andere apps schuiven nu naar een lijst aan de linker zijkant.

Als je normaal gesproken apps op de iPad gebruikt, zijn ze schermvullend. Maar als je Stage Manager activeert kun je het formaat van de vensters aanpassen. Recent gebruikte apps zijn gemakkelijk bereikbaar aan de linkerkant. Ook het dock blijft zichtbaar voor het openen van al je andere apps. Hierdoor kun je erg makkelijk wisselen tussen verschillende apps. Je houdt meer overzicht, want de miniaturen laten meteen zien om welke app het gaat en welke content er geopend is.

Stage Manager geeft je ook nieuwe mogelijkheden om je vensters in te delen. Je kunt vensters laten overlappen, zodat je iMessages naast je Instellingen-app kunt bekijken. Sluit je je iPad op een extern scherm aan, dan kun je tot 8 apps tegelijk op het scherm gebruiken. Ook kun je op de iPad de Apple Pencil gebruiken en op de Mac verder werken. Er is dus volledige ondersteuning voor externe schermen.

Stage Manager op de Mac

Op de Mac zijn we wel gewend om meerdere vensters tegelijk open te hebben. Toch kan ook in macOS Stage Manager van pas komen, omdat je je kunt concentreren op één toepassing en toch makkelijk je andere apps onder handbereik hebt.

Het activeren van Stage Manager werkt ook via het Bedieningspaneel op de Mac. Klik op het icoontje om de functie te starten.

Op de Mac ben je misschien gewend om met Mission Control of via het dock snel naar een andere app te gaan. Stage Manager maakt het net iets makkelijker: telkens wanneer je een andere app aanklikt zal deze naar het centrum van het scherm worden gehaald, terwijl je de andere apps in een lijst aan de linkerkant ziet. Zo staat er steeds een andere app in het middelpunt van je aandacht. Als je een app met meerdere geopende vensters hebt, dan zal Stage Manager die combineren tot een stapel. Je krijgt de eerste te zien of door de stapel klikken om het juiste venster te vinden. Net als op de iPad kun je meerdere apps tegelijk open hebben. Voor specifieke taken of projecten kun je verschillende appgroepen maken, die je vervolgens op jouw manier kunt indelen. Het is een aanvulling op de al bestaande functies Mission Control en Spaces.

Stage Manager is zowel op de iPad als op de Mac te gebruiken en het zorgt ervoor dat beide platformen meer naar elkaar toe groeien. Dit maakt het makkelijker voor mensen die afwisselend op beide apparaten werken: de bediening wordt steeds meer hetzelfde.

Wanneer komt Stage Manager beschikbaar?

Stage Manager is onderdeel van iPadOS 16 en macOS 13 Ventura. Van deze updates zijn momenteel alleen beta’s verkrijgbaar, bedoeld voor ontwikkelaars. Later komt er ook een publieke betaversie voor mensen die de functies nu alvast willen proberen. De definitieve release van beide softwareversies wordt in het najaar van 2022 verwacht.