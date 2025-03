Nu de datum van de WWDC 2025 bekend is, kan het speculeren weer beginnen. De uitnodiging van een Apple-event is vaak voer voor de echte fans, zo ook de uitnodiging van de WWDC 2025. Hoewel de uitnodiging in eerste instantie wellicht niets verklapt, kunnen we toch wel iets over iOS 19 afleiden uit de afbeelding die Apple gedeeld heeft.

Hints van Apple’s WWDC 2025-uitnodiging

De uitnodigingen die Apple nu gedeeld heeft, bestaan uit het woord WWDC in regenboogkleuren (waarbij de twee W’s net als vorig jaar samengevoegd zijn), met daarachter het cijfer 25. Tot zover niets bijzonders, zou je zeggen. De regenboogkleuren worden wel vaker door Apple gebruikt en was sinds 1977 zelfs verwerkt in Apple’s eigen appellogootje. De kleuren zien we ook terug in het logo van Apple Intelligence. Tijdens de WWDC zal Apple ongetwijfeld weer wat nieuwe aankondigingen doen omtrent het AI-systeem, dus dat Apple daarnaar verwijst in het logo is geen grote verrassing.

De grootste hint zit hem echter in de 25. In tegenstelling tot de WWDC-afkorting is deze niet in kleur, maar in een soort glasachtig lettertype uitgevoerd. Dat past mooi in de geruchten omtrent iOS 19 die al langer gaan. Volgens diverse bronnen krijgt iOS 19 (en ook iPadOS 19 en macOS 16) een ontwerp dat meer in lijn ligt met visionOS. En een van de kenmerkende eigenschappen van visionOS, is dat het ontwerp uit meer transparantie en “glazen” onderdelen bestaat. Dat zien we dus ook terug in het WWDC 2025-logo.

Apple heeft ook nog een andere variant, waarbij het silhouet van Apple Park (Apple’s hoofdkantoor), in diezelfde transparante glossy stijl weergegeven is. Daarbij valt ook op dat de kleur van de letters er doorheen schijnt. Het vermoeden is dat we dit ook veel gaan zien in de nieuwe versies van de diverse besturingssystemen.

Onlangs dook er ook een video van iOS 19 op, met daarin de eerste beelden van een mogelijke vroege versie. Daarin zien we ook enkele van deze designkeuzes terugkomen. Voor het definitieve antwoord hoe iOS 19 eruit gaat zien, moet je echter nog geduld hebben. Op 9 juni 2025 houdt Apple haar jaarlijkse keynote, waarin deze en de andere updates aangekondigd worden.