Over een paar dagen is het zover: de WWDC 2025. Daar zal Apple alle nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS en meer aankondigen. Maar waar kijk jij het meest naar uit? Stem in onze poll!

Op maandag 9 juni gaat het weer gebeuren. Om stipt 19:00 uur Nederlandse tijd start de livestream van de WWDC 2025, waar Apple weer het allernieuwste gaat aankondigen voor al haar producten. Maar dan vooral op het gebied van software, want de WWDC draait dit jaar ogenschijnlijk alleen om software. Maar dat maakt het des te interessanter: iedereen zal immers iets aan de nieuwe aankondigingen hebben, ook als je helemaal niet van plan bent om binnenkort iets nieuws te kopen. Wij zijn vooral benieuwd naar welke aankondiging jij het meest benieuwd bent.

Poll WWDC 2025: waar kijk jij naar uit?

Naar alle waarschijnlijkheid draait het deze WWDC om iOS, iPadOS, macOS, visionOS, watchOS, tvOS én het feit dat de besturingssystemen dichter bij elkaar komen dan ooit. En dan met name wat betreft het design, want Apple zou alle versies een nieuw likje verf geven. En een nieuw ontwerp is voor veel Apple-fans altijd meteen een reden om oren en ogen open te houden, want dat zorgt direct voor het gevoel van echt iets nieuws hebben. Maar misschien kan het nieuwe ontwerp jou helemaal niks schelen en ben je meer van de functionaliteiten. Ook daarvoor is er genoeg om naar uit te kijken.

En het gaat nog spannend worden: wordt het echt iOS 26 of toch iOS 19? En blijken alle iOS 19-geruchten van de afgelopen tijd te kloppen? Op maandag 9 juni gaan we het zien.

In onze poll kun je aangeven waar jij het meest benieuwd naar bent.

Wat kun je van iCulture verwachten?

Bij iCulture volgen we alle ontwikkelingen uiteraard op de voet. Zodra het event vandaag op 9 juni van start gaat, kun je alles via een livestream volgen en lees je alles over iOS 19/26, watchOS 12/26 en alle andere aankondigingen op onze site terug in uitgebreide artikelen. Zo houden we je op de hoogte van alle onderwerpen die tijdens de mogelijke presentatie langskomen en je kunt meteen meepraten met andere iCulture-lezers in onze ‘Praat mee’-rubriek. Zet ook zeker de meldingen van iCulture aan om geen enkele aankondiging te missen!

Maar het nieuws stopt niet na de keynote van maandagavond. De rest van de maand volgen we al het nieuws op de voet, leggen we je de nieuwste functies van iOS 19 en meer uit en proberen we alles te ontdekken over Apple’s andere aankondigingen. In uitgebreide artikelen ben je dagelijks bijgepraat met alles wat Apple tijdens en rond de WWDC heeft aangekondigd.

Heb jij nog een wens voor de WWDC of een functie of nieuw toestel dat je graag wil zien? Laat het ons weten in de reacties! Als je meer wil weten over de WWDC 2025, dan ben je bij ons overzichtsartikel op het juiste adres. En in onze vooruitblik op de WWDC 2025 lees je het laatste nieuws, terwijl je met de nieuwste aflevering van de iCulture Podcast in een keer bijgepraat bent met al het nieuws.