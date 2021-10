Sonos heeft de Beam Gen 2 uitgebracht, de 2021 versie van de populaire soundbar voor onder je televisie. De tweede generatie heeft een verbeterd design en is ook nog voorzien van Dolby Atmos. Is de Beam Gen 2 het upgraden waard en voor wie is dit model het meest interessant? In deze review van de Sonos Beam 2021 lees je het.

Review Sonos Beam Gen 2 (2021)

In 2018 bracht Sonos de redelijk betaalbare Sonos Beam op de markt. Dit model is een stuk lager geprijsd dan de andere speakers van Sonos, zoals (destijds) de Playbar en de huidige Arc. Voor veel mensen die op zoek waren naar een strakke en compacte tv-speaker met mooi geluid, is de Beam dan ook een uitkomst. Geldt dat ook voor de nieuwe Sonos Beam Gen 2? In de basis is de tv-speaker onveranderd, maar dan wel met ondersteuning voor Dolby Atmos. Dolby Atmos is één van de nieuwste trends op het gebied van audio. Het afgelopen jaar hoor je dit steeds meer, ook bij Apple. Het zit in de speakers van de nieuwste MacBooks en iMac en sinds de zomer van dit jaar kun je ook Apple Music in Dolby Atmos luisteren. Mijn verwachtingen waren daardoor hoog.



Sonos Beam Gen 2 (2021) in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Sonos Beam Gen 2 in het kort:

Compacte speaker voor onder je televisie

Afmetingen: 69 x 651 x 100mm

Verkrijgbaar in zwart en wit

Vijf digitale versterkers, een tweeter in het midden, vier midwoofers, drie passieve radiators en meerdere microfoons

40% snellere chip zorgt voor beter geluid ten opzichte van eerste generatie

Ondersteuning voor Dolby Atmos

Geschikt voor HDMI ARC en eARC

Aangepast design zonder stoffen bekleding

Te koppelen aan andere Sonos-speakers

Werkt met AirPlay 2, Google Assistent

Prijs: €499, €50,- meer dan de voorganger

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in oktober 2021. De Sonos Beam 2 is beschikbaar gesteld door de fabrikant. Voor deze test is gebruikgemaakt van een 55-inch Sony OLED-tv met eARC, die tijdelijk beschikbaar gesteld is door Sonos.

Sinds 2019 heb ik zelf een Sonos Beam onder mijn televisie staan. In de maanden en jaren daarna heb ik dit uitgebreid met twee IKEA Sonos Symfonisk tafellampspeakers en een Sonos Sub, voor net dat beetje extra geluid en surroundeffect. Ik was dan ook benieuwd toen Sonos de tweede generatie Beam aankondigde, met daarin ondersteuning voor Dolby Atmos. Nu er steeds meer content in Dolby Atmos beschikbaar komt (via Apple TV+, Disney+, maar ook Apple Music), wilde ik dit graag aan mijn huis toevoegen. Maar voordat je volop van Dolby Atmos kunt genieten, moet je wel rekening houden met een aantal zaken.

Onze opstelling voor de Sonos Beam Gen 2

Dolby Atmos is een techniek waarbij het geluid virtueel van alle kanten komt. Het wordt ook wel 3D-audio genoemd, zonder dat je allemaal individuele speakers boven, onder, links en rechts hoeft te plaatsen. Maar met alleen een Apple TV 4K en Dolby Atmos-content ben je er nog niet. Je moet ook een televisie hebben die het Dolby Atmos-signaal via HDMI door kan sturen naar de Sonos Beam. Dat maakt Dolby Atmos al meteen voor veel mensen minder makkelijk bereikbaar, omdat een televisie van zo’n vier jaar oud geen ondersteuning biedt. Dat was bij mijn eigen televisie ook het geval. Voor deze review hebben we dan ook een nieuwere Sony OLED-tv met ondersteuning voor Dolby Atmos kunnen gebruiken om de volledige mogelijkheden te kunnen benutten.

Als je via de Apple TV 4K naar Dolby Atmos-content wil kijken, heb je bovendien eARC nodig. De Apple TV maakt gebruik van een formaat met hogere bandbreedte, waardoor je ook nog moet letten op ondersteuning voor eARC. ARC staat voor Audio Return Channel en bij eARC staat de e voor Enhanced. Oftewel: een verbeterde versie van de ARC-aansluiting die je op het gros van de televisies vindt. Nog niet alle merken hebben eARC in hun nieuwste modellen, dus check het goed bij jou televisie als Dolby Atmos voor jou de reden is om voor deze speaker te kiezen én als je via de Apple TV wil kijken.

Design Sonos Beam 2021

Wat betreft het design zijn we blij met de nieuwe tweede generatie Sonos Beam. We waren al fan van het oorspronkelijke model, want met zijn compactere ontwerp en strakke afgeronde design past hij in ieder huishouden. Voor deze review van de Sonos Beam Gen 2 hebben we het zwarte model getest. Deze valt mooi weg in je interieur, zelfs als je een wit tv-meubel hebt. Het grootste verschil met de eerdere versie, is dat de bekleding niet meer van stof is. Hoewel we die bekleding van textiel wel charmant vonden, levert dit op den duur wel een nadeel op: stof blijft er als een magneet aan vast kleven. De zwarte bekleding wordt daardoor op den duur wat matter. Voor de tweede generatie heeft Sonos gekozen voor het gaatjesprofiel dat je ook al bij andere speakers van Sonos vindt, zoals de Sonos Move en de nieuwere Sonos Roam.

Door dit nieuwe design vinden we de Sonos Beam nog strakker. Het zwart is dieper zwart en ditzelfde verwachten we ook bij de witte variant. Bij de witte bekleding zal je stof of ander vuil ook snel zien zitten, dus daar heb je bij de nieuwe versie geen last van. Het verdere design is onveranderd gebleven. De zijkanten zijn nog steeds rond en de ietwat holle bovenkant is van mat plastic. Daar vind je ook een paar aanraakgevoelige knoppen. We moeten eerlijk bekennen dat we deze eigenlijk maar zelden gebruiken. Het geluid van de tv gaat toch automatisch via de speaker en als we zelf muziek willen afspelen doen we dat via AirPlay via de iPhone of iPad. Geluid vanuit de HomePod via AirPlay doorsturen naar de Sonos gaat ook prima. Bovenop zit ook nog een klein lampje die wit of groen brandt. Mocht je dat vervelend vinden, dan kun je die ook gewoon via de app uitschakelen.

Sonos Beam Gen 2 instellen

Het instellen van de Sonos Beam 2 is een fluitje van een cent, al is de methode wel afhankelijk van je situatie. Heb je nog helemaal geen Sonos-speaker in huis, dan moet je een account aanmaken en gaat het instellen iets minder snel. Heb je al een Sonos-speaker in huis, zoals bijvoorbeeld een Sonos One, dan voeg je de Beam simpelweg toe aan je account. In beide gevallen scan je de Beam via NFC op je iPhone. Je hoeft hem er alleen maar even tegenaan te houden en het instellen is bijna klaar. De NFC-scan is nieuw ten opzichte van het vorige model. Voor het verder instellen kies je nog een logische naam (bijvoorbeeld TV) en kun je hem ook nog dankzij AirPlay toevoegen aan de Woning-app. Meer daarover lees je in onze tip over het toevoegen van een speaker aan HomeKit.

Als je al een jarenlange Sonos-gebruiker bent en bijvoorbeeld een oudere Playbar of een eerste generatie Sonos Beam hebt met daarbij surroundspeakers of een Sonos Sub, gaat het instellen wel iets omslachtiger. Je kan een bestaande soundbar niet zomaar vervangen. Je moet dus eerst de surroundspeakers en de Sub verwijderen, zodat je daarna de soundbar die je wil vervangen door de nieuwe Beam uit je opstelling kan verwijderen. Gelukkig gaat het opnieuw koppelen van je surroundspeakers en Sub daarna wel redelijk vlot.

Geluidskwaliteit Sonos Beam Gen 2

Al direct na het gebruik merkten we verschil in de geluidskwaliteit van de Sonos Beam Gen 2. Het geluid klinkt een stuk voller en warmer en minder blikkerig dan bij de eerste generatie Beam. Hoewel we over dat geluid ook al tevreden waren, zeker als je een wat kleinere woonkamer hebt of je je buren van je appartement niet teveel wils toren, vinden we het geluid van de Sonos Beam Gen 2 net wat indrukwekkender. Dat geldt dus ook voor het afspelen van de normale tv, dus nog zonder de Dolby Atmos-content. Dit betere geluid is mogelijk dankzij de snellere chip en niet zozeer door meer of betere onderdelen binnenin. De geluidskwaliteit bereikt nog lang niet het niveau van een Sonos Arc, maar voor wie simpelweg zijn ingebouwde tv-speaker een flinke upgrade wil geven, kan prima bij de Sonos Beam terecht.

Een andere belangrijke toevoeging is de ondersteuning voor Dolby Atmos. Zoals gezegd wordt daarmee een virtuele surroundsound gecreëerd, zodat het lijkt alsof geluid van boven, links en rechts komt. Hoewel het geluid inderdaad een stuk ruimtelijker klinkt, moet je niet verwachten dat je in een Dolby Atmos-bioscoopzaal zit. Daar is de Sonos Beam simpelweg veel te klein voor. Voor een wat rijkere Dolby Atmos-ervaring, zouden we eerder terugvallen op de Sonos Arc. We hebben Dolby Atmos getest met onder andere Apple Music en een paar films. Een film die we in Dolby Atmos bekeken hebben is Rocketman, een film waar veel muziek in voorkomt. Bepaalde instrumenten klinken tijdens de nummers net wat beter dan zonder het Dolby Atmos-effect en je wordt ook meer in de film gezogen.

Toch krijgen we het gevoel dat tegenwoordig bijna over het Dolby Atmos-etiket opgeplakt wordt. Het verliest daardoor soms wat zijn waarde. De ene Dolby Atmos is de andere niet. Bij het gebruik van gewone AirPods met Apple Music kun je bijvoorbeeld ook in Dolby Atmos luisteren. En hoewel het daar ook zeker ruimtelijker klinkt, is het niet zo dat alles je letterlijk rondom de oren vliegt. Dat is bij de Sonos Beam net zo: het maakt de audio van je tv zeker wat ruimtelijker, maar je zal tijdens het kijken van een film zeker niet constant om je heen kijken om te checken waar het geluid nou toch allemaal vandaan kwam.

Hou er ook rekening mee dat je voor Dolby Atmos wel geschikte content én tv nodig hebt. Gewoon tv-kijken via de kabel met Dolby Atmos is niet mogelijk en de muziek van je oudere 2015 LCD-tv Dolby Atmos-klaar maken zit er ook niet in. Overweeg je de Sonos Beam Gen 2 vanwege de Dolby Atmos-toevoeging, check dan eerst of jouw tv wel geschikt is. Op Netflix kun je geschikte content vinden door ernaar te zoeken met de zoekterm ‘Atmos’ en in de Apple TV-app op de Apple TV zie je het Dolby Atmos-symbool bij geschikte films en series. Een voordeel is dat alle content van Apple TV+ met deze geluidskwaliteit beschikbaar is. Checken of je daadwerkelijk in Dobly Atmos kijkt, doe je via de Sonos-app.

We hebben de Sonos Beam vooral getest in combinatie met twee IKEA Symfonisk-speakers en een Sonos Sub, maar ook zonder deze extra speakers staat de Sonos Beam zijn mannetje. Ook dan klinkt het geluid goed en is het een ware upgrade voor de audio van je eigen tv. Maar je moet niet denken dat surroundspeakers of een sub niet meer nodig zijn als je een Sonos Beam met Dolby Atmos hebt; het voegt daadwerkelijk iets toe. Gelukkig is uitbreiden van je systeem heel makkelijk. Als je niet in één keer zoveel geld uit wil geven, kun je dit altijd nog spreiden over meerdere jaren.

Overige functies van de Sonos Beam 2

Het voordeel van alle recente Sonos-speakers, is dat ze meteen klaar zijn voor AirPlay 2. Hierdoor is het een fluitje van en cent om muziek of andere audio vanaf je iPhone, iPad of Mac door te sturen naar de Sonos-speaker. Andere functies in de Sonos Beam zijn ingebouwde Google Assistent. Er zitten microfoons in zodat je via de Google Assistent opdrachten kan geven voor je smarthome, via de Sonos-speaker zelf. Omdat wij liever alles via HomeKit en Siri doen, hebben we dit buiten het testen niet meer gebruikt. Het is jammer dat Siri niet in de Sonos-speaker zelf zit, maar dat ligt meer aan Apple dan aan Sonos zelf. Siri gebruiken op je iPhone of iPad om muziek op de Sonos af te spelen kan daarentegen wel.

Bekijk ook Zo gebruik je je Sonos-speakers met AirPlay 2 en Siri Sinds de Sonos-speakers een update voor AirPlay 2 hebben gekregen, is het nog makkelijker om muziek vanaf je iPhone of iPad te streamen. Maar wat zijn nu precies de voordelen, hoe stel je het in en hoe kun je je Sonos-speakers bedienen met AirPlay 2 en Siri?

Score 9 Sonos Beam (Gen 2) €499 Voordelen + Verbeterd geluid, ook zonder Dolby Atmos

Ruimtelijkere audio bij Dobly Atmos-content

Verbeterd design dankzij nieuwe grille

Met AirPlay 2 Nadelen – Dolby Atmos maakt geen wezenlijk groot verschil

Prijs €50 hoger

Conclusie Sonos Beam Gen 2 review

De Sonos Beam Gen 2 is een goede keuze als je op zoek bent naar een krachtige en eenvoudige soundbar en je wil genieten van beter geluid dat wat uit je televisie komt. In vergelijking met het eerste model klinkt het geluid hoorbaar beter, zelfs zonder het afspelen van Dolby Atmos-content. Het geluid klinkt voller en minder blikkerig, ondanks dat de eerste Sonos Beam ook zeker niet slecht klinkt. Overweeg je de Sonos Beam te kopen vanwege Dolby Atmos? Dan raden we aan om daar nog goed over na te denken of om toch een wat duurder model te kiezen. Er is bij de Sonos Beam 2 zeker sprake van ruimtelijker geluid, maar verwacht geen wonderen. Voor een beter surroundgevoel is een setje extra speakers geen overbodige luxe. Ook een subwoofer is zeker een aanrader, want we kunnen ons voorstellen dat de bas in de Sonos Beam zelf niet voor iedereen voldoende is.

Sonos heeft met de Beam 2 de belangrijkste punten verbeterd: het geluid en het design. Het ontwerp is net wat strakker dankzij de nieuwe behuizing en door de snellere chip geniet je van beter geluid. Dit merk je bij zowel het tv-kijken, als bij films en muziek. De prijs van de Sonos Beam 2 ligt wel €50,- hoger dan de voorganger. Dat vinden we jammer, maar anderzijds is het die prijs zeker waard.