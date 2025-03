In deze review lees je onze ervaringen met de ProCarge 3-in-1 Qi2-oplader van LINQ. Dit merk presenteert zichzelf als de ideale aanvulling voor je Apple-accessoires, maar is dat ook zo? Wij hebben deze oplader en andere LINQ-accessoires getest.

Het aanbod van draadloze opladers voor de iPhone is de afgelopen jaren enorm gegroeid, zeker sinds de introductie van de MagSafe- en Qi2-standaarden. Een relatief onbekend merk is LINQ, afkomstig uit Nederland, dat zijn oorsprong kent bij de usb-hubs. Inmiddels maakt het bedrijf veel meer, waaronder dus de ProCharge 3-in-1 Qi2-oplader, geschikt voor iPhone, Apple Watch en AirPods. Wij hebben de LINQ ProCharge 3-in-1 oplader getest en vertellen je over onze ervaringen in deze review.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in februari en maart 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De LINQ ProCharge 3-in-1 oplader is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.

LINQ 3-in-1 ProCharge Qi2 oplader in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de LINQ 3-in-1 ProCharge Qi2-oplader:

Enkele oplader voor iPhone, Apple Watch en AirPods

Qi2-gecertificeerd, werkt met MagSafe

MFi-gecertificeerde kantelbare Apple Watch-oplader

Qi-oplaadplek voor AirPods

Oplaadnsnelheid: 15W (Qi2), 5W (Apple Watch) en 5W (AirPods)

Combinatie van aluminium en plastic

MagSafe-magneet is kantelbaar

Apple Watch-oplader zowel rechtop als liggend te gebruiken

Prijs: €139,-

Dergelijke 3-in-1-opladers hebben we al veel vaker gezien, vooral van merken als Belkin. Maar vaak is er toch iets wat beter kan. In mijn jarenlange zoektocht naar de perfecte alles-in-1-oplader ben ik namelijk de juiste nog niet tegen gekomen. Er is een aantal punten waar ik op let en waar een oplader in mijn ogen aan moet voldoen:

Geschikt voor MagSafe met magnetische bevestiging (in verband met Stand-by modus en gemak)

15W draadloos opladen (minimaal)

Aparte Apple Watch-oplader die zowel liggend als rechtopstaand kan (niet hangend, zoals bij veel Belkin-laders het geval is)

Ondersteuning voor snelladen van de Apple Watch (in verband met slaaptracking)

Verkrijgbaar in wit

Als we naar dit wensenlijstje kijken, dan voldoet de nieuwe LINQ ProCharge 3-in-1 oplader eigenlijk aan alles. Toch is er wel wat op te merken aan deze lader.

LINQ 3-in-1 ProCharge design

Het bedrijf adverteert met het Deense design van haar producten. Over het algemeen zijn we ook wel enthousiast over het ontwerp en de afwerking ervan. De ProCharge 3-in-1 is eenvoudig uitgevoerd met neutrale kleuren en nauwelijks gekke vormen of rare hoeken. De basisplaat is een rechthoek met een nette ronde afwerking bij de hoeken, gemaakt van aluminium. Aan de onderkant zit een rubberen voet, zodat de oplader stevig op zijn plek blijft staan en niet verschuift in het gebruik. De voet waar het MagSafe/Qi2-gedeelte aan vast zit, is ook van aluminium gemaakt.

Waar we iets minder enthousiast van zijn, is de bovenkant van de basisplaat. Dit is gemaakt van hard plastic en voelt in onze ogen wat goedkoop aan. Ook over de kleur zijn wij niet per se heel enthousiast. Het is een beetje beige/lichtgrijs, terwijl wij liever gewoon wit hadden gezien. De gladde plastic afwerking is ook in het gebruik niet zo heel prettig: je AirPods glijden gemakkelijker weg bij het neerleggen op het Qi-oplaadpunt. Helemaal omdat de AirPods op een kleine verhoging liggen, in plaats van een inkeping zoals bij veel andere opladers.

Bij onze vorige opladers, zoals die van Belkin, waren we de rubberachtige afwerking gewend. Dat blijkt in de praktijk ook wat functioneler. De hardplastic afwerking van het MagSafe-gedeelte van deze LINQ-oplader zorgt er ook voor dat het bevestigen van een iPhone wat minder prettig gaat dan bij een meer rubberachtig contactpunt. Het voordeel van de gladde afwerking is wel dat het onderhoud een stuk makkelijker is: stof blijft er niet op plakken en zuig je er makkelijk vanaf.

Overbodig statuslampje

Maar het grootste nadeel qua ontwerp vinden we het overbodige statuslampje. Aan de voorkant bij de basisplaat heeft de LINQ-lader een klein wit lampje, tussen de aluminium behuizing en de plastic bovenlaag. Deze gaat altijd aan, ongeacht welk apparaat je aan het opladen bent. Doorgaans hebben dergelijke opladers alleen een statuslampje voor het AirPods-gedeelte, omdat dat voor Apple Watch- en MagSafe-opladers helemaal geen vereiste is. Maar bij deze LINQ-lader gaat hij altijd aan, zelfs als je alleen je iPhone aan het opladen bent.

Maar wat nog vervelender is, is dat het lampje de hele tijd pulseert. Het is geen constant brandend lampje, maar een lampje dat telkens zachtjes aan en uit gaat, zolang er een apparaat aan het opladen is. Dat maakt de oplader minder geschikt als lader voor op je nachtkastje, omdat het ’s nachts nogal storend kan zijn. Overdag zie je het lampje nauwelijks, maar voor gebruik ’s nachts vinden we het toch wat vervelend en overbodig.

LINQ ProCharge 3-in-1 Qi2 oplader in gebruik

Omdat de LINQ ProCharge 3-in-1 de Qi2-standaard ondersteunt, betekent dit dat je iPhone met een snelheid van maximaal 15W opgeladen wordt. Dat is voor de meeste iPhones momenteel het maximum. Alleen de iPhone 16-serie kan sneller draadloos opladen (25W), maar alleen met MagSafe-gecertificeerde opladers zoals de nieuwste versie van Apple.

Let er wel op dat deze LINQ-lader dus niet MagSafe-gecertificeerd is (maar wel MagSafe-compatibel is) en alleen de Qi2-standaard ondersteunt. In de praktijk maakt dat niet zoveel uit, omdat de oplaadsnelheid bij Qi2 inmiddels net zo snel is als bij de meeste gecertificeerde MagSafe-opladers. Voorheen waren er nog wel eens MagSafe-geschikte opladers die in de praktijk slechts Qi ondersteunen, waardoor het opladen met een snelheid van slechts 7,5W gaat. Dat is bij deze LINQ gelukkig niet het geval.

Apparaten laden snel en betrouwbaar op, precies zoals je mag verwachten van dergelijke opladers. We hebben ook wel wat goedkopere opladers getest, maar daarbij hebben we soms gemerkt dat apparaten heet worden of dat er een wat vreemd geluid uit de oplader komt. Dat is bij deze LINQ absoluut niet het geval, dus qua kwaliteit zit het zeker goed.

Wat ook fijn is, is dat het MagSafe-gedeelte kantelbaar is. Je kan dus zelf de hoek bepalen waarop het iPhone-scherm naar voren gericht is. We vinden wel dat de rechtopstaande voet wat hoog is, waardoor de iPhone wel heel erg hoog boven de ondergrond zweeft. Daardoor staat hij op een bureau voor een computerscherm toch wat in de weg.

Het Apple Watch-gedeelte kun je eenvoudig plat leggen, maar wij gebruiken hem eigenlijk altijd rechtopstaand, zodat de Apple Watch met het scherm naar voren opgeladen wordt. Er is ruimte genoeg voor alle modellen, dus ook de grotere Apple Watch Ultra-serie. En omdat het om een MFi-gecertificeerde Apple Watch-oplader gaat, wordt snelladen ook ondersteund. Op de nieuwste Apple Watch Series 10 kun je daardoor in een half uur van 0 tot 80% opladen. Bij de meeste andere modellen sinds de Series 7 duurt dat zo’n 45 minuten tot een uur.

De LINQ ProCharge 3-in-1 wordt verder geleverd met een oplader van 35W met vaste kabel van 1,5 meter. Dat is wat ons betreft lang genoeg om netjes weg te werken en toch flexibel te zijn in waar je de oplader plaatst. De oplader maakt gebruik van een ronde connector, dus je kunt de kabel helaas niet zo makkelijk vervangen. Wat we wel jammer vinden is dat het uiteinde redelijk ver uit steekt van de basisplaat, waardoor je hem niet zo dicht tegen een muur kan zetten.

Score 8.4 LINQ ProCharge 3-in-1 Qi2 oplader €139,- Voordelen + Prima bouwkwaliteit

15W magnetisch opladen van iPhone

Kantelbare snellader voor Apple Watch

Mooi ontwerp Nadelen - Gladde plastic bovenkant niet ideaal

Storend pulserend lampje is vooral vervelend naast je bed

MagSafe-standaard wel erg hoog

Conclusie LINQ 3-in-1 ProCharge Qi2 oplader

De LINQ 3-in-1 ProCharge Qi2-oplader heeft wat ons betreft alles waar een dergelijke alles-in-1-oplader aan moet voldoen. Met een gecertificeerde snellader voor de Apple Watch, een MagSafe-geschikte iPhone-oplader met snelladen en een apart deel voor het opladen van je AirPods, kun je hier niet de mist mee in gaan. De oplader ziet er strak uit en heeft een degelijke bouwkwaliteit en blijkt ook betrouwbaar te functioneren. Toch zijn er wat kleine kritiekpuntjes waar we niet omheen kunnen.

Het overbodige en wat storende indicatielampje dat altijd knippert vinden we op een nachtkastje naast het bed toch wel vervelend en ook de gladde plastic bovenkant van de basisplaat voelt ietwat goedkoop aan en maakt het goed neerleggen van de AirPods wat lastiger dan nodig is. Desondanks zijn we tevreden met deze LINQ-oplader en zijn we weer een stapje dichterbij de perfecte oplader gekomen. Al zijn we er wat ons betreft nog niet helemaal.

Meer van LINQ

We hebben ook meer accessoires van LINQ geprobeerd de afgelopen tijd, waaronder een 240W GaN-oplader voor onder je bureau, waar je maar liefst vier apparaten tegelijkertijd in kan opladen. Deze oplader is nog relatief compact en zorgt ervoor dat je maar een stopcontact nodig hebt voor vier individuele apparaten. Tot slot hebben we nog een tweetal kabels gebruikt (waaronder een hdmi-naar-usb-c-kabel met ondersteuning voor 8K-weergave op 60Hz. De kabels zijn allemaal netjes en strak afgewerkt en dankzij de gevlochten afwerking gaan ze lang mee.