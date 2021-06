Heb je een slim rolgordijn nodig, maar je wilt niet beperkt zijn tot de twee modellen van IKEA of de duurdere oplossingen van gespecialiseerde merken ? Dan zou je eens naar de Aqara rolgordijnmotor kunnen kijken. Die is nu wereldwijd beschikbaar in een model dat geschikt is voor de EU.

Aqara motor voor rolgordijn

Aqara heeft de internationale versie van de rolgordijnmotor uitgebracht. Deze Smart Roller Shade Controller wordt geplaatst in de stang van een rolgordijn. Je kunt je eigen materiaal kiezen en ook de lengte van de stang maakt niet uit, aangezien de motor in de stang zelf zit. Het werkt met Zigbee 3.0 waardoor het ook geschikt is voor de nieuwere Aqara-hubs M1S, M2 en de E1 USB-hub. Bijkomend voordeel is dat het ook met HomeKit werkt. Je kunt het dus meenemen in allerlei automatiseringen.



Verder zou je een dergelijke motor ook kunnen gebruiken voor een oprolbaar projectiescherm, voorzover dat op dezelfde manier werkt als een rolgordijn.

Op het vasteland van China was deze motor voor rolgordijnen al een tijdje beschikbaar. Daarvan zijn inmiddels nieuwere versies T1 en T1C verschenen, ook gericht op China. De motor die we hier laten zien is echter bedoeld voor wereldwijde toepassing in landen die 220-240 Volt gebruiken. Dat maakt de motor geschikt voor de EU, maar niet voor de VS.

