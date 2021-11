Naast de officiële MagSafe-gecertificeerde laders zijn er ook andere accessoires die gebruik maken van de magneten in recente iPhones. De Omnia M2 is een voorbeeld daarvan. Dit is een 2-in-1 draadloze oplader waarmee je tegelijk je iPhone en je AirPods-case draadloos kunt opladen. Dankzij de magneten zorg je dat de iPhone altijd goed op de laadspoel ligt. De oplader lijkt qua design wel wat op de Belkin 2-in-1 MagSafe-lader die we eerder getest hebben.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in oktober/november 2021, waarbij gebruikt is gemaakt van een testexemplaar dat voor deze review beschikbaar is gesteld door de distributeur, E-Gadget.



Adam Elements 2-in-1 draadloze oplader in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van deze draadloze oplader:

Adam Elements Omnia M2 draadloze oplader

Kleur zwart, met witte oplaadschijf

Magnetische oplader, geschikt voor iPhones met MagSafe

Qi-oplader voor AirPods of andere geschikte oordopjes

Tot 7,5 Watt voor je iPhone

Tot 5 Watt voor je draadloze oordopjes

Prijs: 80 euro (GadgetBusiness, via Bol.com)



Voor je Apple Watch moet je nog een aparte lader in huis halen.

Uiterlijk van de Adam Elements 2-in-1 lader

De Omnia M2 bestaat uit een zwart oplaadbakje voor de AirPods met daarboven een magneetschijf waarmee je je iPhone ‘zwevend’ kunt ophangen. Handig is dat je de iPhone-houder een kwartslag (90 graden) kunt draaien, zodat je een filmpje kunt kijken als je bijvoorbeeld in bed ligt. De magneten zijn sterk genoeg om de grote iPhone 13 Pro Max met hoesje op z’n plek te houden.

De houder zelf is stevig uitgevoerd en netjes afgewerkt en is licht van gewicht, waardoor je ‘m eventueel ook in de koffer mee kunt nemen als je op vakantie gaat. Een statuslampje in de voet geeft aan dat de lader actief is, maar deze brandt gelukkig niet heel fel. Je kunt deze houder dan ook prima in de slaapkamer gebruiken. Op de voet staat een vrij groot logo van de fabrikant.

Je krijgt een 24 Watt adapter met kabel meegeleverd, die je aansluit op de usb-c-poort van het laadstation. De fabrikant levert er ook meteen opzetstukjes voor Verenigd Koninkrijk en VS mee.

Omdat dit geen officieel gecertificeerd MagSafe-product is kun je niet op de volledige 15 Watt opladen, ook al staat dit in de specificaties. Je zit vast aan de normale snelheid van Qi en dat is voor iPhones maximaal 7,5 Watt. Omdat we deze oplader op een nachtkastje getest hebben is dit niet meteen een probleem. Je hebt ‘s nachts toch alle tijd om rustig op te laden. De magnetische ring van deze houder werkt hetzelfde als een officiële MagSafe-lader, maar je mist dus het snelladen via MagSafe omdat de hiervoor benodigde chip ontbreekt. Wil je sneller laden dan ben je aangewezen op de laders van Apple en Belkin, die vaak wat duurder zijn vanwege de licentiekosten.

Adam Elements 2-in-1 lader in gebruik

Je bent natuurlijk niet constant je AirPods aan het opladen en het is dan verleidelijk om het bakje onder de lader te gebruiken voor je oorbellen of sleutels. Er zal dan wel een vreemd voorwerp gedetecteerd worden en het statuslampje gaat knipperen. Vanwege de veiligheid zullen de oplaadspoelen dan worden uitgeschakeld.

Deze vormgeving met een magnetische iPhone-lader ‘op een stokje’ beviel al erg goed bij de Belkin-oplader en ook bij deze van Adam Elements is het erg praktisch. Heb je geen Apple Watch dan is dit alles wat je nodig hebt op je nachtkastje of op je bureau. Mensen die wel een Apple Watch hebben zouden misschien eerder kijken naar een 3-in-1 lader, maar die is vanwege de speciale oplaadpuck vaak meteen weer een stuk duurder.

Wat ons opviel is dat er een MagSafe-animatie verschijnt als je de iPhone op de houder plakt. Dat wekt de indruk dat het om een officieel MagSafe-product gaat, maar na wat testen lijkt het met te maken te hebben met het hoesje. Je krijgt het dan ook alleen als je een officieel MagSafe-hoesje gebruikt en niet bij een ‘naakte’ iPhone.

Score 8 Adam Elements 2-in-1 lader 79,95 Voordelen + Goedkoper dan gecertificeerde MagSafe-laders

Magneethouder werkt goed

Laadt iPhone en AirPods tegelijk op

Eenvoudig design

Magneethouder is 90 graden draaibaar Nadelen – Opladen op max. 7,5 Watt

Logo op de voet had iets kleiner gemogen

Geen officieel MagSafe-product

Conclusie Adam Elements 2-in-1 draadloze oplader met MagSafe

Zoek je iets goedkopers dan de Belkin 2-in-1, dan is deze oplader van Adam Elements een goed idee omdat je geen extra kosten betaalt voor de MagSafe-certificering. Daar staat tegenover dat je het snelle opladen op 15 Watt mist. Heb je genoeg aan 7,5 Watt opladen, dan is dit een mooie oplossing voor het ‘zwevend’ opladen van je iPhone. Behalve op je nachtkastje is deze oplader ook geschikt voor je bureau, waar je wat vaker je AirPods zou willen opladen.

Hij is niet op veel plekken te koop, maar de officiële distributeur verkoopt het via Bol.com voor rond de 80 euro.