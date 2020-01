Als je HomeKit-producten koopt, kun je te maken krijgen met accessoires die via Bluetooth werken, maar ook met Wi-Fi, Zigbee of andere draadloze technologieën en verbindingsprotocollen. Welke verbinding voor HomeKit is het beste? In deze gids leggen we de verschillen uit.

Welke verbinding voor je HomeKit-producten

HomeKit is Apple’s platform voor slimme apparaten voor thuis. Al die apparaten zullen met elkaar moeten communiceren. Dat kan rechtstreeks, via een hub of via een internetverbinding. Er zijn meerdere verbindingsmogelijkheden, die elk hun voor- en nadelen hebben. Naast Bluetooth en Wi-Fi kun je ook te maken krijgen met Zigbee en Z-Wave, twee communicatieprotocollen voor smart home.

Zigbee wordt bijvoorbeeld gebruikt door Philips Hue en IKEA Tradfri. Z-Wave vind je in sommige producten van Fibaro, maar die zijn niet altijd HomeKit-geschikt. Het is dus belangrijk om erop te letten hoe een HomeKit-product verbinding maakt, want dit heeft invloed op het bereik, de snelheid en de toepassingsmogelijkheden.



HomeKit met Bluetooth of Wi-Fi: de verschillen

Bluetooth en Wi-Fi gebruik je allebei om een lokale draadloze verbinding te maken. Technisch zijn ze heel verschillend en de toepassingsmogelijkheden zijn ook uiteenlopend. Bluetooth wordt bijvoorbeeld gebruikt voor kleine draagbare accessoires zoals koptelefoons en oordopjes, waarbij je muziek streamt vanaf je smartphone. Grotere apparaten die op een vaste plek staan, zoals een connected koelkast, werken vaak met Wi-Fi. Er zijn ook apparaten die met beide werken.

Slimme apparaten die je met HomeKit wil gebruiken, werken meestal met één van beide. Er is vaak geen verschil in functionaliteit tussen slimme accessoires die met Bluetooth werken en soortgelijke accessoires die hun verbinding via Wi-Fi maken.

Wel is het zo dat Bluetooth-accessoires over het algemeen wat trager reageren op commando’s. Doorgaans is dit niet zo’n probleem, want het gaat om fracties van een seconde. Het heeft voornamelijk te maken met de manier waarop de beveiliging verloopt en algemene kenmerken van Bluetooth.

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen Wi-Fi en Bluetooth voor jou als HomeKit-gebruiker:

Bluetooth is energiezuiniger dan Wi-Fi.

Wi-Fi heeft een beter bereik dan Bluetooth.

Wi-Fi is sneller dan Bluetooth.

Op een netwerk met veel Wi-Fi-apparaten kun je last hebben van ruis.

Het bereik van Bluetooth-accessoires is vaak minder. Dit kan problemen opleveren als je de producten van buitenaf wilt aansturen, want dan moet het accessoire in contact staan met je Woning-hub. In woningen met meerdere verdiepingen kan dat een probleem zijn. Eve verkoopt een range extender, maar deze werkt momenteel alleen met accessoires van Eve zelf.

Je moet Bluetooth-accessoires dus bij voorkeur in de buurt van je Woning-hub plaatsen, zodat je ze op grotere afstand en buitenshuis kan bedienen.

Andere protocollen voor HomeKit (Zigbee, Z-Wave etc.)

Maar wat als jouw accessoire geen Wi-Fi of Bluetooth heeft? Dan nog kun je in sommige gevallen gebruikmaken van HomeKit. Hiervoor heb je wel een zogeheten bridge nodig. Dat is een extra kastje dat je bekabeld met je router moet verbinden. Deze dient als brug tussen het gebruikte protocol (Zigbee, Z-Wave) en HomeKit. Ieder merk heeft een eigen bridge die het beste met de accessoires van dat merk omgaat.

Een nadeel van deze bridges is dat je er ruimte voor moet hebben bij je router. Ook kunnen signalen elkaar storen. De mate hiervan hangt sterk af van jouw persoonlijke situatie met het aantal accessoires en diens locaties.

Een bekend voorbeeld van een merk met een bridge is Philips Hue. De accessoires van dit merk werken volgens het Zigbee-protocol. Door ze met de Hue Bridge te verbinden maak je de lampen geschikt voor HomeKit, omdat deze Bridge wél de juiste ondersteuning heeft. Via de bridge communiceren de lampen dus met jouw HomeKit-instellingen en de eventuele woninghub.

Voor fabrikanten heeft het voordelen om Zigbee te ondersteunen. Het is erg energiezuinig en heeft een goed bereik. Overigens ondersteunt Philips Hue tegenwoordig ook Bluetooth voor als HomeKit geen vereiste is. Je kunt deze Bluetooth-lampen ook zonder hub gebruiken, maar de HomeKit-koppeling ontbreekt dan. Dat komt omdat de verbinding met HomeKit in het geval van Philips Hue verwerkt zit in de bridge en niet in elke individuele lamp.

Om het probleem van bereik met Bluetooth op te lossen maakt Zigbee een zogeheten mesh-netwerk aan. Daarbij geeft ieder Zigbee-apparaat het signaal van de andere apparaten door. Denk hierbij aan brandweermannen die emmers water aan elkaar doorgeven om het uiteindelijk bij het vuur te krijgen. Het water is in dit geval het signaal en het vuur is de bridge.

Z-Wave is een ander protocol. Het is vergelijkbaar met Zigbee als het gaat om energiezuinigheid en het mesh-netwerk. Het bereik is wel groter, maar dat zal meestal niet echt uitmaken. Ook hier geldt dat je een speciale bridge nodig hebt.

Vanwege veiligheidsbeperkingen in HomeKit zal niet elk Z-Wave-apparaat geschikt zijn voor HomeKit. Je kunt dit oplossen met een bridge, bijvoorbeeld de Z-Way van Z-Wave.Me (die gebruikmaakt van een Raspberry Pi) of consumentenproducten zoals het Nederlandse Homey (€300) en het Duitse Homee. Een dergelijke bridge slaat de brug tussen HomeKit en Z-Wave-producten. Je zou ook kunnen kiezen voor een zelfbouwoplossing met HomeBridge.

Is er een beste protocol voor HomeKit?

Het korte antwoord is nee. Toch is het de moeite waard om er even bij stil te staan. Omdat ieder protocol zijn eigen voor- en nadelen heeft is het niet duidelijk te zeggen welke het beste is. Wi-Fi en Bluetooth werken direct met HomeKit, maar dat betekent niet dat dit de beste oplossing is.

Heb je weinig ruimte bij je router, of heb je geen vrije ethernetpoorten? Dan is het minder aantrekkelijk om een systeem aan te schaffen waarvoor een speciale bridge vereist is. Aan de andere kant zijn sommige systemen zoals Philips Hue erg populair en uitgebreid. Dat kan dan toch de doorslag geven om wél een bridge te kopen.

Er zijn manieren om twee systemen te verbinden met één bridge. Zo kun je IKEA-lampen verbinden met de Hue Bridge, maar helemaal vlekkeloos werkt het niet. Als je echt niet anders kan is het natuurlijk wel het proberen waard.

Wat verbinding betreft is Wi-Fi het meest ideaal, hoewel Bluetooth in veel gevallen ook volstaat. Wil je meer weten over de ins en outs van HomeKit? Check dan onze speciale uitlegpagina.

Ten slotte willen we HomeBridge nog even noemen. Hiermee heb je ontzettend veel mogelijkheden om van alles en nog wat geschikt te maken voor HomeKit. Je hebt er wel enige expertise voor nodig, maar eenmaal werkend is het een betrouwbaar systeem.