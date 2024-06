Welke nieuwe functies in watchOS 11 moet je echt kennen? Wat zijn onze favoriete verbeteringen van watchOS 11? Wij hebben ze voor je op een rij gezet, plus nog een aantal interessante ontdekkingen.

watchOS 11 lijkt op het eerste gezicht een kleine update, maar wie iets beter kijkt ziet dat watchOS 11 veel handige nieuwe functies heeft. Er zijn niet alleen nieuwe handige apps, maar ook een aantal verbeteringen waar wij al jaren op aan het wachten waren. watchOS 11 biedt nieuwe functies op allerlei vlakken: van gezondheid en sport tot communicatie en personalisatie. Daarnaast hebben we nog enkele kleine ontdekkingen in watchOS 11 gedaan die ook zeker de moeite waard zijn.

#1 Sterk verbeterde widgets en slimme stapel

In watchOS 10 introduceerde Apple de slimme stapel op de Apple Watch, met handige widgets die met een draai aan de Digital Crown te bereiken zijn. In watchOS 11 zijn er niet alleen meer widgets, maar zijn ze ook veel handiger. Zo kunnen ze interactief zijn (bijvoorbeeld een snelle knop om meteen een HomeKit-apparaat in te schakelen of een scène te activeren), hebben veel meer apps meerdere widgets en kunnen nieuwe widgets zich aanpassen aan het moment van de dag of een bepaald event. Lees ook ons overzicht met alles wat er nieuw is voor widgets in watchOS 11.

#2 Live Activiteiten van je iPhone op Apple Watch

Als onderdeel van de vernieuwde slimme stapel, maken ook de Live Activiteiten de overstap naar de Apple Watch. Zodra er op je iPhone een Live Activiteit van start gaat, verschijnt deze automatisch in een minivariant in de slimme stapel op je Apple Watch. Je hoeft dan dus niet meer je iPhone erbij te pakken om de Live Activiteit te kunnen volgen. Het werkt dus zelfs voor apps die geen Apple Watch-variant hebben.

#3 Rustdag voor je Activiteit-ringen

De Apple Watch-ringen vullen kan soms een uitdaging zijn, bijvoorbeeld bij ziekte of drukte. Al jaren vragen gebruikers om een manier om je Apple Watch-ringen te pauzeren en die functie komt er in watchOS 11 nu. Je kan voor een enkele dag, de komende week of de rest van de maand al je ringen pauzeren. Heb je een langere pauze nodig? Je kan ook een willekeurige dag in de toekomst kiezen, tot 90 dagen vooruit. Lees in onze tip over je Apple Watch-ringen pauzeren hoe dat precies werkt.

#4 Kies een andere ringtone of meldingstoon

Hier keken wij al lang naar uit: het kiezen van een andere ringtone en meldingstoon. Sinds de allereerste Apple Watch is er slechts één ringtone, waardoor de Apple Watch bij iedereen hetzelfde klinkt als je gebeld wordt. Dat is niet echt persoonlijk, zeker niet voor zo’n persoonlijk apparaat als de Apple Watch. Vanaf watchOS 11 kun je eindelijk een andere ringtone op de Apple Watch instellen, evenals een ander geluidje voor Apple Watch-meldingen. Het heeft bijna tien jaar geduurd, maar beter laat dan nooit. In ons artikel over hoe je dit aanpast, luister je ook naar alle verschillende tonen waar je uit kan kiezen.

#5 Trainingsbelasting

Was een workout te zwaar of juist te makkelijk? Met trainingsbelasting op de Apple Watch kun je aangeven hoe intensief een workout was. Op basis van de intensiteit berekent de Apple Watch wat de invloed van de workout op je vitale functies is. Na elke workout gebruikt Apple gegevens zoals je hartslag, gewicht en leeftijd de mate van intensiteit en je kunt dit zelf nog aanpassen. Daarna krijg je meer inzicht in hoe je de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Lees ook onze tip over hoe trainingsbelasting op de Apple Watch werkt.

#6 Vitals-app voor inzage in je gezondheid

De functie trainingsbelasting gaat hand in hand samen met de nieuwe app Vitals. Daarmee zie je hoe bepaalde statistieken van je lichaam in de loop van de tijd veranderen. Hiervoor gebruikt de Vitals-app metingen die in je slaap gedaan zijn, zoals je hartslag, ademfrequentie, polstemperatuur, zuurstofgehalte in je bloed en je slaapduur. Je ziet in een grafiek als er sprake is van een uitschieter. De app geeft een melding als er extra aandacht nodig is op bepaalde vitale functies. De app dient alleen ter ondersteuning en kan niet gebruikt worden voor medisch advies.

#7 Verbeterde workouts

Enkele workouttypes krijgen in watchOS 11 ook een upgrade. Zo kun je voor meer workouttypes je gps-route en afstand zien. Denk aan roeien op open water, zodat je precies kan zien waar je gevaren hebt. Voor zwemmen zijn er aangepaste workouts beschikbaar, waarbij de Apple Watch je ook begeleid met haptische feedback langs de verschillende intervallen. Voor dergelijke aangepaste workouts kun je ook zien hoeveel je nog moet bewegen voor de huidige interval en zien wat de volgende status van je workout is.

#8 Vernieuwde Foto’s-wijzerplaat

De Foto’s-wijzerplaat is van veel mensen een favoriet, omdat dit de Apple Watch nog persoonlijker maakt. Het is vanaf watchOS 11 makkelijker om een nieuwe wijzerplaat met mooie foto’s te maken. De wijzerplaat analyseert je gehele bibliotheek op geschikte foto’s en past daar de compositie op aan, zodat de weergegeven tijd mooi samenvalt met het object van de foto. Je kunt ook veel meer aanpassingen doen, zoals hoe de tijd weergegeven wordt en in welk lettertype. Daarnaast zijn er nog allerlei stijlen toe te passen, dus je kunt er echt iets unieks van maken.

#9 Nieuwe Vertaal-app

De Vertaal-app zit al een aantal jaar op je iPhone en iPad (en sinds iOS 16 wordt ook Nederlands ondersteund) en met watchOS 11 komt de app ook naar de Apple Watch. Je kan daarmee snel vertalingen doen door te spreken tegen de Apple Watch, maar je kan ook typen met het virtuele toetsenbord. Alle talen die de iPhone-versie ondersteunt, werken ook op de Apple Watch. Er is ook een widget waarmee je snel een vertaling kan doen.

#10 Check-in vanaf de Apple Watch

Vorig jaar introduceerde Apple Check-in via iMessage, waarmee je kunt laten weten dat je ergens veilig aangekomen bent. Deze keer komt de functie in watchOS 11 naar de Apple Watch. Je kan dit vanuit de Berichten-app doen, maa rook vanuit de Workout-app. Dat laatste is handig als je bijvoorbeeld ‘s avonds laat nog een rondje gaat wandelen of hardlopen.

#11 Zwangerschap bijhouden

De Cyclus-app kan door Apple Watch-gebruikers benut worden om de menstruatie te volgen en bijvoorbeeld een schatting krijgen van wanneer de ovulatie wordt gemaakt. Vanaf watchOS 11 kun je ook een zwangerschap in de app bijhouden. Je ziet in de app de zwangerschapsduur en je krijgt geen herinneringen meer om je menstruatie vast te leggen.

#12 Tik dubbel naar apps van derden

Op de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 kun je Tik dubbel gebruiken. Daarmee kun je door je Apple Watch navigeren zonder het scherm aan te raken, want je hoeft alleen maar twee keer met je wijsvinger tegen je duim te tikken. Bijvoorbeeld om muziek te pauzeren, een wekker te stoppen of om te antwoorden op een inkomend bericht. In watchOS 11 komt de functie ook beschikbaar voor ontwikkelaars van apps van derden, dus dan kunnen ook zij deze handige functie implementeren. We verwachten dat de eerste apps die hier gebruik van maken vanaf september beschikbaar zijn, zodra watchOS 11 voor iedereen uit komt.

Meer ontdekkingen in watchOS 11

Donkere weergave van Stopwatch-app : In watchOS 11 heeft de Stopwatch-app weer een geheel donkere weergave. In watchOS 10 veranderde Apple dat in een witte achtergrond, tot ongenoegen van gebruikers.

: In watchOS 11 heeft de Stopwatch-app weer een geheel donkere weergave. In watchOS 10 veranderde Apple dat in een witte achtergrond, tot ongenoegen van gebruikers. Aangepaste Siri-weergave : Siri heeft op sommige plekken een nieuwe weergave gekregen, bijvoorbeeld als je het weerbericht opvraagt.

: Siri heeft op sommige plekken een nieuwe weergave gekregen, bijvoorbeeld als je het weerbericht opvraagt. Siri-wijzerplaat verdwenen : De Siri-wijzerplaat van de Apple Watch die Apple jaren geleden toevoegde, is in watchOS 11 verwijderd.

: De Siri-wijzerplaat van de Apple Watch die Apple jaren geleden toevoegde, is in watchOS 11 verwijderd. Slaap automatisch bijhouden : Het is niet meer nodig om een Slaap-focus of slaapschema te activeren voor het tracken van slaap. Je Apple Watch kan daardoor ook dutjes vastleggen.

: Het is niet meer nodig om een Slaap-focus of slaapschema te activeren voor het tracken van slaap. Je Apple Watch kan daardoor ook dutjes vastleggen. Nieuwe Training-rand voor Modulair Ultra-wijzerplaat : Krijg snel inzicht of er afwijkingen zijn in je vitale functies en je trainingsbelasting.

: Krijg snel inzicht of er afwijkingen zijn in je vitale functies en je trainingsbelasting. Volumeregelaar in Bedieningspaneel: Je kan nu veel nauwkeuriger het volume van de Apple Watch regelen, net als op de iPhone. Voorheen kon dat slechts in vier stappen.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2024. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van watchOS 11 beschikbaar.