Vitals is een gloednieuwe standaardapp op de Apple Watch in watchOS 11. Met de Vitals-app check je snel een overzicht van enkele vitale functies, gemeten door je Apple Watch.

Je Apple Watch wordt standaard geleverd met veel verschillende apps, waarvan een aantal bedoeld zijn om je gezondheid in de gaten te houden of te verbeteren. Denk aan de Medicijnen-app, de Workout-app en de Activiteit-app. Met ingang van watchOS 11 komt daar een nieuwe app bij, genaamd Vitals. In deze gids leggen we je uit wat je met de Vitals-app op de Apple Watch kan, hoe de app werkt en nog veel meer.

Uitleg: wat is de Vitals-app op Apple Watch?

De Vitals-app verzamelt belangrijke gezondheidsmetingen die de Apple Watch doet terwijl je slaapt. De Vitals-app verzamelt vijf soorten metingen:

Hartslag

Ademfrequentie

Polstemperatuur

Saturatie

Slaapduur

Je moet de Apple Watch minstens zeven nachten achter elkaar gedragen hebben, voordat de Vitals-app nuttige informatie kan geven. Op basis van alle data die ‘s nachts gemeten wordt, geeft de Vitals-app gemiddeldes weer voor deze vijf metingen. In een grafiekje zie je vervolgens of deze metingen binnen de normale waardes vallen of dat er sprake is van een uitschieter (naar boven of naar beneden). De Vitals-app geeft dus een snelle samenvatting van vijf belangrijke gezondheidsmetingen, voor een snelle blik op je huidige gezondheidssituatie.

De app geeft daarna voor elke soort metingen meer achtergrondinformatie over wat van invloed kan zijn op je waardes. Denk aan alcoholconsumptie, ziekte, menstruatie of medicatie. Als er reden is tot zorgen, geeft de Vitals-app een melding waarin omschreven wordt welke meting extra aandacht vereist.

Leuk detail: het icoontje van de Vitals-app is een globale weergave van de vier grotere sensoren achterop je Apple Watch, tegen je pols aan.

Geschikte Apple Watch-modellen voor Vitals-app

Om de Vitals-app te kunnen gebruiken, moet je over een van deze Apple Watch-modellen beschikken:

Hou er wel rekening mee dat niet alle metingen beschikbaar zijn op elk model. De Apple Watch SE 2022 heeft bijvoorbeeld geen saturatiemeter en ook geen sensor voor het meten van de polstemperatuur. Dergelijke metingen zijn dan niet beschikbaar in de Vitals-app.

Zo werkt de Vitals-app op de Apple Watch

De app bestaat uit een grafiek met vijf stipjes, waarbij elk stipje staat voor een van de metingen. Is het stipje blauw en valt deze binnen het blauwe blok, dan valt deze binnen je normale waardes en is er geen reden tot zorg. Is een stipje paars, dan is er sprake van een uitschieter naar boven of naar beneden. In de grafiek valt deze dan ook in het paarsgekleurde blok, boven of onder het blauwe blokje in de grafiek.

Vitals-app op Apple Watch in watchOS 11: dagoverzicht met hartslag en ademfrequentie

Zodra je de Vitals-app opent, verschijnt onderin beeld een beoordeling van de vijf waardes samen. Als alles goed is, zie je hier de status Normaal staan. Door aan de Digital Crown te draaien, kun je de waardes van de vijf verschillende metingen nauwkeuriger bekijken. Al deze waardes die in beeld verschijnen, gelden voor de afgelopen dag (mits je de Apple Watch ‘s nachts gedragen hebt).

Vitals-app op Apple Watch in watchOS 11: dagoverzicht met polstemperatuur, saturatie en slaapduur.

Je kan in de Vitals-app ook wisselen naar een langdurigere weergave, door op het agenda-icoontje linksboven te tikken. Je ziet dan de globale waardes en het verloop voor elk van de vijf metingen van de afgelopen zeven dagen. Je kan daarmee in een oogopslag zien of bijvoorbeeld je polstemperatuur in de afgelopen dagen gestegen of juist gedaald is.

Vitals-app op Apple Watch in watchOS 11: weekoverzicht met hartslag en ademfrequentie

De Vitals-app biedt daarnaast een widget voor de slimme stapel, waarmee je in een oogopslag de metingen van de afgelopen nacht of de afgelopen zeven dagen kan checken. De widget is een soort miniversie van de complete app, maar dan zonder de extra uitleg qua context. De Vitals-app biedt ook complicaties op je wijzerplaat, zodat je vanuit daar direct kunt zien of je waardes normaal zijn. Tik je erop, dan wordt meteen de Vitals-app geopend.

Vitals-app op Apple Watch in watchOS 11: weekoverzicht met polstemperatuur, saturatie en slaapduur

Beschikbaarheid Vitals-app

De Vitals-app is dus alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 6 en nieuwer (inclusief Apple Watch SE 2022 en Apple Watch Ultra-modellen). Je hebt er watchOS 11 en een iPhone met iOS 18 voor nodig. Deze zijn nu alleen nog als beta beschikbaar, maar komen later dit jaar voor iedereen uit.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2024. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van watchOS 11 beschikbaar.