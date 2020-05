Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad en vanuit het Bedieningspaneel is dit nog eenvoudiger. Door je Apple TV te bedienen vanuit het Bedieningspaneel heb je geen app meer nodig. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Apple TV bedienen via Bedieningspaneel

Je kan op je iPhone en iPad eenvoudig het Bedieningspaneel aanpassen en uitbreiden met allerlei knoppen. Zo kan je ook heel makkelijk vanaf het Bedieningspaneel de Apple TV bedienen dankzij de extra mogelijkheden. In deze tip lees je hoe je de belangrijkste functies van de Apple TV vanaf het Bedieningspaneel kunt bedienen. En wist je dat het ook werkt met AirPlay geschikte televisies?

Wat heb ik nodig voor het bedienen van de Apple TV via het Bedieningspaneel?

De Apple TV-knop in het Bedieningspaneel is een vervanging van de fysieke Siri Remote, doordat bijna alle functies van deze afstandsbediening ook op deze manier te gebruiken zijn. Je kan daardoor de Apple TV bedienen met je iPhone. Je hebt wel de juiste Apple TV en iPhone of iPad met iOS-versie nodig:

Deze functie werkt dus niet met de Apple TV 2 of oudere modellen. Als je niet weet welke Apple TV je hebt, dan check je ons overzicht met Apple TV-modellen.

Bekijk ook Welke Apple TV heb ik? Zo herken je Apple TV-modellen Weet je niet precies welke Apple TV je hebt? In dit overzicht lees je welke Apple TV-modellen er allemaal zijn en laten we je zien hoe je Apple TV-modellen kunt herkennen, bijvoorbeeld aan eigenschappen of modelnummers. Check op deze pagina alle verschillende modellen van de Apple TV.

Wil je weten of jouw televisie AirPlay 2 ondersteunt? Je vindt AirPlay 2 momenteel op de nieuwste smart-tv’s van LG, Samsung en Sony. In ons overzicht lees je hier meer over.

Bekijk ook Deze televisies zijn geschikt voor AirPlay 2 In deze gids laten we zien welke televisies op dit moment geschikt zijn voor AirPlay 2. Met deze techniek kun je vanaf je iPhone of iPad direct muziek of video streamen naar je televisie, zonder tussenkomst van een ander apparaat.

Hoe kan ik het Bedieningspaneel als afstandsbediening voor Apple TV gebruiken?

Om de Apple TV-afstandsbediening via het Bedieningspaneel in te stellen, doe je het volgende:

Ga naar de Instellingen-app. Tik op Bedieningspaneel en kies voor Pas regelaars aan. Zoek de optie Apple TV Remote en tik op het groene plusje. Je herkent de optie aan het icoontje van de Siri Remote (iOS 12.2 of nieuwer) of aan het Apple TV-logo (iOS 12.1.4 of ouder).

Keer terug naar het beginscherm en open het Bedieningspaneel. Op een iPhone met thuisknop veeg je van onderen naar boven. Op een iPhone zonder homeknop of een iPad veeg je vanaf de rechter bovenhoek naar beneden. Tik op het Siri Remote-icoontje om de afstandsbediening te openen. Op iOS 12.1.4 of ouder zie je een Apple TV-icoontje. Zorg dat je met hetzelfde netwerk verbonden bent en kies de Apple TV die in de lijst verschijnt. Vul vervolgens de viercijferige code in die op je televisie getoond wordt. De Apple TV is nu gekoppeld. Heb je meerdere Apple TV’s? Bovenin kun je deze selecteren.

Met het grote vlak kun je navigeren door je Apple TV, terwijl de Menu-knop je terugbrengt naar een vorig scherm. Door op het grote vlak te tikken, bevestig je de huidige selectie. Ook de andere knoppen van de Siri-remote vind je hier terug, zoals de TV-knop, de Speel/Pauze-knop en de Siri-knop. Hou de Siri-knop ingedrukt en praat in de microfoon van je iPhone of iPad om de opdracht uit te laten voeren.

Nog een aanvullende tip: wanneer de remote geopend is, kun je met de volumeknoppen van je iPhone het volume over HDMI regelen, mits dit aan staat op je Apple TV.

Wat is het verschil met de Apple TV Remote-app?

De Apple TV-afstandsbediening in het Bedieningspaneel is een soort light-versie van de aparte Apple TV Remote-app. Het verschil tussen de Apple TV Remote-app en de afstandsbediening in het Bedieningspaneel, is dat je in de aparte app ook details kunt zien van bijvoorbeeld muziek dat afgespeeld wordt. Bovendien heeft de Apple TV Remote-app een aparte gamemodus die je kunt gebruiken om games te spelen. Om de Apple TV-afstandsbediening in het Bedieningspaneel te kunnen gebruiken, is het niet nodig om de aparte Apple TV Remote-app op je toestel te hebben staan. Je kan met beide opties de Apple TV bedienen met je iPhone. Meer over de werking van de Apple TV Remote-app lees je in onze gids.