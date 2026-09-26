Ben je de Siri Remote kwijt? Geen nood. Je kunt een Apple TV ook bedienen met je iPhone en iPad, via het Bedieningspaneel. Soms is dat zelfs makkelijker. In iOS 27 is ook de losse Remote-app teruggekeerd. In deze tip lees je hoe dat werkt.

Je Bedieningspaneel op de iPhone en iPad is met een paar tikken uit te breiden met handige extra knoppen. Onze favoriet: de bediening van je Apple TV, zó vanuit het Bedieningspaneel. Vrijwel alle knoppen van de Siri Remote heb je binnen handbereik – en het werkt zelfs op AirPlay 2-televisies met HomeKit. In deze tip lees je hoe je je Apple TV voortaan met je iPhone aanstuurt en sinds iOS 27 zelfs via een volledige app.

Wat heb ik nodig om de Apple TV via de iPhone te bedienen?

Je kunt op je iPhone op twee manieren je Apple TV besturen. De eerste is de Remote-regelaar toevoegen aan je bedieningspaneel, waarmee je met een tik je Apple TV bestuurt. De andere manier is nieuw in iOS 27 en iPadOS 27, want er is in deze update een app teruggekeerd op je thuisscherm. Bijna alle functies van de fysieke afstandsbediening zijn ook in het Bedieningspaneel en de app te vinden. Je hebt wel een geschikte Apple TV en/of televisie en iPhone of iPad met de juiste iOS-versie nodig:

Deze functie werkt dus niet met de Apple TV 2 of oudere modellen. Als je niet weet welke Apple TV je hebt, dan check je ons overzicht met Apple TV-modellen.

Wil je weten of jouw televisie AirPlay 2 en HomeKit ondersteunt? Je vindt AirPlay 2 op diverse smart-tv’s van LG en Sony. In ons overzicht lees je hier meer over.

Bekijk ook Deze televisies zijn geschikt voor AirPlay 2 In deze gids laten we zien welke televisies op dit moment geschikt zijn voor AirPlay 2. Met deze techniek kun je vanaf je iPhone of iPad direct muziek of video streamen naar je televisie, zonder tussenkomst van een ander apparaat.

Hoe kan ik het Bedieningspaneel als afstandsbediening voor Apple TV gebruiken?

Misschien is de Apple TV-afstandsbediening al toegevoegd als knop aan jouw Bedieningspaneel. De knop is te herkennen aan de afbeelding van een Siri Remote. Mocht de knop nog niet aanwezig zijn, dan kun je als volgt de Apple TV-afstandsbediening via het Bedieningspaneel instellen. Neem deze stappen: Open het Bedieningspaneel. Tik linksboven op het plusje. Tik onderaan het scherm op Voeg een regelaar toe. Zoek naar ‘Remote’. Er komt een optie met het Siri Remote-pictogram. Tik hierop. Zet de regelaar op het gewenste plekje in je bedieningspaneel. Je kunt deze ook nog iets breder maken door in de rechterhoek deze uit te rekken. Tik op het Siri Remote-icoontje om de afstandsbediening te openen. Het kan zijn dat je om een viercijferige code gevraagd wordt. Vul deze in. Bovenin de afstandsbediening kun je tussen meerdere Apple TV’s wisselen.

Nieuw in iOS 27: Siri Remote-app op je iPhone

Ooit had Apple een aparte Siri Remote-app in de App Store, maar die werd in 2020 verwijderd. Sindsdien verliep de bediening uitsluitend via het Bedieningspaneel. Sinds iOS 27 is de losse app terug, die je gewoon als icoon aan je thuisscherm toevoegt. Functioneel lijkt het op de variant uit het Bedieningspaneel, waardoor een aantal opties ontbreekt die de oude Apple TV Remote-app nog had – zoals zien welke muziek er speelt of het inschakelen van de speciale gamemodus.

Zo voeg je deze toe aan je thuisscherm:

Tik onderaan het beginscherm op Zoek of trek het beginscherm naar beneden om Spotlight te openen. Zoek naar Remote. Sleep deze naar waar je dit icoon wil neerzetten op je beginscherm. Ook kun je vanuit de Appbibliotheek naar de Siri Remote.

Mogelijkheden en knoppen van de Siri Remote op je iPhone

Qua mogelijkheden komt de Siri Remote in het Bedieningspaneel op je iPhone overeen met de fysieke versie van de Siri Remote. Dit zijn de knoppen en mogelijkheden die erin zitten:

Mute : zet het geluid aan of uit.

: zet het geluid aan of uit. Gids : Met de knop met de drie streepjes kun je de tv-gids openen (alleen in geschikte live-tv-apps).

: Met de knop met de drie streepjes kun je de tv-gids openen (alleen in geschikte live-tv-apps). Touchvlak : Met het grote vlak in het midden navigeer je door de Apple TV door eroverheen te vegen. Tik erop om een optie te selecteren.

: Met het grote vlak in het midden navigeer je door de Apple TV door eroverheen te vegen. Tik erop om een optie te selecteren. Ronde pijlen met 10 : Spring tien seconden terug of vooruit (alleen tijdens het afspelen).

: Spring tien seconden terug of vooruit (alleen tijdens het afspelen). Praatwolkje : Schakel ondertiteling in of uit (alleen tijdens het afspelen in geschikte apps).

: Schakel ondertiteling in of uit (alleen tijdens het afspelen in geschikte apps). Thuisknop : Keer terug naar het beginscherm of ga direct naar de TV-app. Je kunt de functie van de Apple TV thuisknop aanpassen. Houd ingedrukt om het Bedieningspaneel van de Apple TV te openen.

: Keer terug naar het beginscherm of ga direct naar de TV-app. Je kunt de functie van de Apple TV thuisknop aanpassen. Houd ingedrukt om het Bedieningspaneel van de Apple TV te openen. Afspelen/pauzeren : Pauzeer een video en speel weer af.

: Pauzeer een video en speel weer af. Menu/Terug-knop : Keer een scherm of optie terug tijdens het navigeren.

: Keer een scherm of optie terug tijdens het navigeren. CH omhoog/omlaag: Wissel tussen kanalen of navigeer omhoog of naar beneden in gidsen en menu’s (alleen in geschikte live-tv-apps).

Je kunt ook enkele fysieke knoppen van je iPhone gebruiken:

Volumeknoppen : Zet het geluid van je Apple TV harder of zachter (alleen als de Apple TV geconfigureerd is met een HomePod, soundbar via HDMI of AirPlay 2-speaker).

: Zet het geluid van je Apple TV harder of zachter (alleen als de Apple TV geconfigureerd is met een HomePod, soundbar via HDMI of AirPlay 2-speaker). Zijknop: Hou deze ingedrukt om Siri op je Apple TV te gebruiken.

Wil je toch liever je Apple TV met een Siri Remote bedienen, dan vind je hieronder de prijzen voor een los exemplaar.

Prijzen Siri Remote