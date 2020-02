Cyclus-app op de iPhone en Apple Watch

Met ‘Cyclus bijhouden’ kun je informatie over je menstruatiecyclus invoeren. Je kunt informatie over bloedverlies toevoegen en symptomen vastleggen, zoals hoofdpijn en buikpijn. Aan de hand van de informatie die je invoert, kan de Cyclus-app meldingen sturen met voorspellingen over je menstruatie en vruchtbare periode. De app is zowel op de iPhone als de Apple Watch te gebruiken. Je vindt deze functie in iOS 13, watchOS 6 en nieuwer. Hieronder leggen we uit hoe het werkt.

Wil je liever niet de Cyclus-app gebruiken, dan zijn er ook alternatieven zoals Flo en Clue, gemaakt door externe ontwikkelaars.



Cyclus bijhouden

Zo kun je deze functie op de iPhone in gebruik nemen:

Open de Gezondheid-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Ontdek. Tik op Cyclus bijhouden. Tik op Aan de slag en volg de stappen op het scherm.

Cyclus invoeren in de app

Zo kun je je cyclus bijhouden op de iPhone:

Open de Gezondheid-app op uw iPhone. Blader naar Ontdek > Cyclus bijhouden. Veeg naar de juiste dag en tik op het ovaal om je menstruatie te registreren. Om meer informatie toe te voegen, scrol je omlaag en tik je op een categorie. Voer de gewenste data in en tik op Gereed.

Je kunt onder andere de symptomen, bloeding tussen menstruaties, je basale lichaamstemperatuur en meer bijhouden.

Cyclus bijhouden op de Apple Watch

Je kunt je menstruatie ook vastleggen op de Apple Watch. Hiervoor gebruik je de speciale Cyclus-app die op de Apple Watch aanwezig is. Bovenin deze app vind je een kalender en verder naar beneden zie je de informatie die je zelf kunt invullen, bijvoorbeeld Symptomen, Seksuele activiteit en Uitslag ovulatietest.

Open de app Cyclus bijhouden op de Apple Watch. Blader naar de gewenste datum. Tik op het ovaal om je menstruatie te regisreren. Je kunt op de Apple Watch ook symptomen en bloedverlies vastleggen.

De gegevens die je invoert verschijnen ook in de Gezondheid-app op de iPhone. In deze app is ook voorlichting te vinden. Het vastleggen van je seksuele activiteit was overigens al langer mogelijk in de Gezondheid-app. Al deze informatie bij elkaar bekijken kan handig zijn voor mensen die regelmatig periodiek terugkerende klachten hebben en vermoeden dat het iets met hun cyclus te maken heeft.

Sommige gegevens moet je handmatig invoeren, zoals je lichaamstemperatuur. Het zou handig zijn als dit in de toekomst kan met een digitale thermometer, die de meting meteen doorgeeft aan HealthKit.

Cyclus-app verbergen

Moet je je Apple Watch uit handen geven en wil je niet dan iemand anders jouw cyclus bekijkt? Dan kun je de app ook verbergen van het beginscherm. Dit werkt als volgt:

Druk op de Digital Crown om het beginscherm te zien. Houd het Cyclus-icoon ingedrukt totdat het begint te trillen (druk niet te hard!). Tik op de Verwijder-knop. Kies Verwijder app. De ingevoerde gegevens gaan daarbij niet verloren. Druk nogmaals op de Digital Crown om de actie te voltooien.

Je kunt op een later moment de Cyclus-app weer installeren, waarbij alle eerder ingevoerde gegevens weer zichtbaar zijn.

Meldingen voor je cyclus

De app kan je meldingen geven om je informatie regelmatig bij te werken en om je te waarschuwen dat de volgende menstruatie bijna begint. Verder helpt de app je inschatten wanneer het moment van ovulatie is, zodat je daar rekening mee kunt houden om de kans op een zwangerschap te vergroten (of juist te verkleinen).

Zo werkt het:

Open de Gezondheid-app op de iPhone. Tik op het tabblad Ontdek. Tik op Cyclus bijhouden. Scrol omlaag en tik op Opties > Voorspelling menstruatie > Menstruatiemelding. Deze meldingen laten je weten wanneer je menstruatie bijna gaat beginnen. Je krijgt ook de vraag of je menstruatie is beëindigd. Selecteer Voorspelling vruchtbaarheid en Vruchtbaarheidsmelding. Deze meldingen laten weten wanneer je vruchtbare periode waarschijnlijk gaat beginnen.

De voorspellingen beginnen nadat je je laatste menstruatie hebt ingevoerd in de Cyclus-app en zijn gebaseerd op de geregistreerde gegevens. De meldingen verschijnen zowel op uw Apple Watch als op de iPhone.

Voorspellingen in de Cyclus-app

De menstruatievoorspellingen die je in de app te zien krijgt zijn gebaseerd op de gegevens die je zelf hebt ingevuld tijdens eerdere menstruatieperioden. Dit geldt ook voor de duur van de cyclus, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal dagen dat een normale menstruatieperiode duurt en de lengte van een gebruikelijke cyclus.

De vruchtbare periode bestaat uit de zes dagen waarop je het meest waarschijnlijk vruchtbaar zult zijn. Dit is gebaseerd op de gegevens die je handmatig hebt ingevoerd over je menstruatie. Het kan ook gebaseerd zijn op een positief resultaat van een ovulatietest, als je de gegevens daarvan handmatig hebt ingevuld.

Bij deze voorspelling wordt gebruik gemaakt van een traditionele kalendermethode. De vruchtbare periode wordt berekend door 13 dagen (luteale fase) af te trekken van de verwachte begindatum van de volgende cyclus.

