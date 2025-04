Apple’s meest recente besturingssysteem is visionOS voor de Apple Vision Pro. We zijn ondertussen alweer aangeland bij visionOS versie 2.4. Wat heeft Apple er qua nieuwe functies allemaal in gestopt? Dat lees je op deze pagina. Zo kan je Apple Intelligence nu gebruiken, is er een losse Vision Pro-app bijgekomen en meer.

visionOS 2.4 functies: dit is nieuw

In deze update van visionOS 2 zitten substantiële vernieuwingen die we hieronder puntsgewijs toch even gaan belichten.

#1 Apple Intelligence

De grootste verandering bij visionOS is de komst van Apple Intelligence. Met de introductie van deze functies komen er mogelijkheden van Apple Intelligence voor het eerst beschikbaar op de Vision Pro-headset. Als de Vision Pro op Amerikaans Engels (of een van de andere ondersteunde talen) ingesteld staat, kan je ook in Europa gebruik maken van Apple Intelligence. Op de Vision Pro komen de functies zoals Writing Tools (schrijfhulpmiddel), Image Playground, Genmoji en de ChatGPT-integratie beschikbaar.

#2 Spatial Gallery

Deze nieuwe Spatial Gallery biedt een centrale plek om alle ruimtelijke foto’s, video’s en andere content te bekijken. Apple biedt hierin een scala aan content aan, van kunst tot natuur en blijft dit komende tijd uitbreiden met content van artiesten, creators en merken. Voor nu is het voornamelijk de kust van Zuid-Californië, een skydiving video van Red Bull Air Force, ijsklimmers in Alberta, Canada en een kijkje achter de schermen van de hitserie Severance.

#3 Vision Pro-app op iPhone

Naast de release van visionOS 2.4 is ook iOS 18.4 uitgekomen en deze brengt de Vision Pro-app met zich mee. Deze app is een verlengstuk voor de Vision Pro-headset voor wanneer deze niet in gebruik is. In de app heb je een overzicht van belangrijke gegevens over je headset, zoals het serienummer, de visionOS-versie en een gids met tips voor je Vision Pro.

Daarnaast is er een apart tabblad waarin allerlei relevante content samengebracht is. Denk hierbij aan Apple Immersive content, nieuws, 3D-films en een snelkoppeling naar het Mac Virtual Display. Met deze app kan je ook snel games en apps downloaden en daarnaast films en series aan je kijklijst toevoegen.

#4 Verbeterde gastenmodus

Het kan best wel eens zijn dat als je een Vision Pro hebt je deze wel eens wil uitlenen aan iemand om het te laten ervaren. Waar je voorheen nog handmatig de gastenmodus moest inschakelen, gaat dat nu automatisch.

Hoe het werkt: op de Vision Pro ga je in de instellingen naar Optic ID & Passcode en schakel je Gues User with Nearby Device in. Dan kan je de gewenste iPhone selecteren. Wanneer een gast daarna je Vision Pro opzet en hun ogen worden niet herkend, hoeven zij alleen maar de Digital Crown in te drukken om gastmodus te activeren. Vervolgens krijgt de eigenaar een notificatie waarmee zij kunnen beheren welke apps gebruikt kunnen worden.

Releasenotes visionOS 2.4

Dit zijn de officiële Engelse releasenotes van visionOS 2.4:

Apple Intelligence

– Use Writing Tools to rewrite, proofread, and summarize text right in the app you’re working in, and compose text from scratch using ChatGPT

– Quickly respond to messages with Smart Reply in Mail and Messages with suggested responses

– Create unique images in multiple styles using concepts, descriptions, and people from your photo library with Image Playground

– Create custom emoji right from the keyboard and use your Genmoji across the system in your sticker drawer

– Use Image Wand to turn sketches into images in Notes

– Find photos and videos simply by describing what you’re looking for in Photos

– Create a Memory Movie by describing the story you want to see in Photos

– Use priority messages in Mail which understand the content of your messages and prioritize those that require your attention, displaying them at the top of your inbox

– Catch up on your notifications with Priority Notification to make it easy to see a glanceable summary of the most important information Guest User

– Start a Guest User session with your nearby iPhone or iPad and guide the guest using View Mirroring Spatial Gallery app

– Discover a curated collection of spatial photos, spatial videos and panoramas, updated regularly Apple Vision Pro app

– Discover new content, spatial experiences, and quickly access information about your device using Apple Vision Pro app for iPhone when you upgrade to iOS 18.4 This release also includes other features and improvements.

– Use dictation to edit text like replacing or deleting a word

– Activate Travel Mode using the Digital Crown when you see a “tracking fail” notification.

visionOS 2.4 downloaden

Om visionOS 2.4 te downloaden, volg je deze stappen: