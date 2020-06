Zo kun je de Siri-wijzerplaat aanpassen op de Apple Watch

De Siri-wijzerplaat op de Apple Watch kun je aanpassen aan je persoonlijke voorkeuren. Kies zelf de items op de wijzerplaat en de gegevensbronnen van de informatiekaarten die in beeld verschijnen. Deze tip legt uit hoe je dat kunt doen.

De Siri-wijzerplaat werd in watchOS 4 toegevoegd. De wijzerplaat geeft je snel toegang tot allerlei slimme informatie van Siri. Je bepaalt zelf welke informatie je te zien krijgt, bijvoorbeeld afspraken, weersinformatie of t bijvoorbeeld de gegevensbronnen kiezen en aangeven wat er op de wijzerplaat moet verschijnen. Apps kunnen ook gebruikmaken van de Siri-wijzerplaat, zodat je op maat gemaakte suggesties krijgt van de apps die je het meest gebruikt. Deze tip legt uit hoe je de Siri-wijzerplaat instelt en apps toevoegt.

Apps voor Siri-wijzerplaat

De Siri-wijzerplaat toont het weer, de tijdstippen voor zonsopkomst en -ondergang, muziek en workouts. De wijzerplaat bevat ook begroetingen en herinneringen om te ademhalen, waar misschien niet iedereen op zit te wachten. Andere Apple Watch-apps van derden kunnen ook samenwerken met de Siri-wijzerplaat. Gebruik je een bepaalde app om mee te sporten, dan kan deze suggesties geven in de Siri-wijzerplaat voor je favoriete workout. Je hebt zelf in de hand welke apps gebruik mogen maken van de Siri-wijzerplaat. Je kiest dit als volgt:

Ga op je iPhone naar de Watch-app en tik op Klok. Onderaan kies je voor Bronnen Siri-wijzerplaat. Schakel de apps aan of uit waarvoor je wel of geen suggesties wil krijgen.

De Siri-wijzerplaat bestaat uit meerdere secties. Bovenin zie je een Siri-knopje en het tijdstip. Daaronder zie je een soort informatiekaarten die telkens wisselen qua inhoud. Je bepaalt zelf welke gegevensbronnen je wilt zien. Dit kan het weerbericht zijn, maar ook een suggestie om een workout te starten of een HomeKit-scene te activeren. De Siri-wijzerplaat haalt informatie uit verschillende bronnen. Afhankelijk van het tijdstip van de dag en je activiteiten krijg je de info te zien.

Siri-wijzerplaat aanpassen op de Apple Watch

De items bovenin de wijzerplaat kun je aanpassen de Apple Watch zelf:

Ga naar de Siri-wijzerplaat. Dit kun je doen door op je Apple Watch naar links en rechts te vegen. Druk hard op het scherm om de wijzerplaat aan te passen. Tik op de knop Pas aan. Je kan nu eerst de kleur van de wijzerplaat aanpassen. Je kan kiezen tussen Sirikleur en Grijs. Veeg naar links om de complicaties aan te passen. Draai aan de Digital Crown om het item linksboven aan te passen. Standaard staat hier een snelkoppeling naar Siri. Tik op de datum om deze te wijzigen. Draai nogmaals aan de Digital Crown om het item rechtsboven aan te passen. Je kan kiezen tussen allerlei soorten complicaties.

Je kan deze instellingen ook aanpassen op de Watch-app op de gekoppelde iPhone.

Siri-wijzerplaat gebruiken

Je kunt de Siri-wijzerplaat gewoon bekijken tijdens het doen van je dagelijkse dingen. Maar wist je dat je er ook doorheen kunt bladeren? Draai aan de Digital Crown en je bladert door de informatiekaarten. Blader je terug, dan krijg je recente kaarten te zien en informatie die voor de hele dag geldt, bijvoorbeeld de hoogste en laagste gemeten temperatuur van de dag. Blader je omhoog, dan krijg je de kaarten voor later op de dag en de volgende dag te zien.

Op deze manier kun je bladeren door allerlei suggesties voor apps zoals je die via de stappen eerder in dit artikel ingesteld hebt. Je bekijkt bijvoorbeeld agenda-afspraken, veranderingen in het weer, herinneringen en nog veel meer. Hoe vaker je de wijzerplaat gebruikt, hoe beter hij wordt.