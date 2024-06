Ontdek welke nieuwe functies voor sport en gezondheid Apple in 2024 gaat invoeren in watchOS 11 en en iOS 18. Dit zijn sportieve updates, met onder andere gelopen afstand tijdens een voetbalwedstrijd en een rustdag inlassen als je even niet zo fit bent.

In de software-updates van 2024 zitten weer heel wat nieuwe sport- en gezondheidsfuncties, die je helpen om gezonder en fitter te blijven. Traditiegetrouw zetten we de beste functies voor je op een rijtje. Sommige functies zijn alleen te vinden in iOS 18, terwijl er ook nieuwe functies bij zitten die in watchOS 11 wat meer tot hun recht komen. Zo zijn er meer mogelijkheden om de Conditie-app aan te passen aan je wensen en kun je voor elke weekdag een ander bewegingsdoel instellen. Ook wordt er vanaf nu rekening gehouden met zwangere mensen en kun je met de trainingsbelasting aangeven hoe zwaar een workout was. Genoeg redenen om je hiervoor in het zweet te werken!

#1 Wandelen en hiken

Of je het nu wandelen, bergwandelen of hiken noemt: er zitten in iOS 18 een paar mooie verbeteringen voor mensen die graag hun wandelschoenen aantrekken. Ten eerste kun je zelf wandelroutes aanmaken in Apple Kaarten, waarbij je zelf de tussenstops bepaalt. Deze route kun je opslaan en vervolgens zonder internetverbinding de weg vinden. Hou je meer van sportief wandelen in natuurparken, dan zijn de nieuwe hikeroutes iets voor jou. Deze zijn te vinden in de Nationale Parken in de Verenigde Staten en Japan. Na het zoeken van een wandelroute in een natuurpark kun je deze ook opslaan om offline te bekijken. Deze functies hebben we uitgebreider besproken in ons overzicht van Apple Kaarten in iOS 18.

#2 Apple Fitness+ krijgt nieuw design

De fitnessdienst van Apple is nog steeds niet in Nederland en België beschikbaar en WWDC 2024 heeft daar helaas geen verandering in gebracht. De echte fans hebben al wel manieren gevonden om er toch gebruik van te maken, bijvoorbeeld door op één van je apparaten een Amerikaans App Store-account te gebruiken. Er is ook iets nieuws te melden over Fitness+: de app heeft een nieuw design gekregen. In het For You-tabblad krijg je activiteiten te zien op basis van jouw favoriete trainers, tijdsduur en muzieksmaak. Ook is er een nieuwe zoekfunctie waarmee je precies de juiste workout vindt.

De afbeelding hierboven laat ook een andere wijziging in de interface zien, die je in meer apps zult tegenkomen: de zwevende menubalk bovenin het scherm. Daarmee heb je snel toegang tot verschillende secties binnen de app. Het redesign is te vinden in iOS 18, iPadOS 18 en tvOS 18. Bij het opstarten zie je bovenin het scherm een workout die je waarschijnlijk wel zal aanspreken. Daarnaast kun je op ontdekkingstocht gaan op het tabblad Explore of favoriete workouts bekijken op het tabblad Library. Op de iPhone vind je de aanbevelingen van Fitness+ naast het tabblad Overzicht, zodat je na het bekijken van je activiteiten en medailles meteen aan de slag kunt gaan met het vinden van een volgende, uitdagende workout.

#3 Trainingsbelasting

Een van de grotere verbeteringen is het feit dat de Apple Watch voortaan je trainingsbelasting (Training Load) berekent. Dit wordt gedaan op basis van je inspanning. Bij sommige sporten wordt de inspanning automatisch berekend op basis van je hartslag, tempo en andere factoren. Je kunt echter ook zelf aangeven hoe zwaar de inspanning was. Dit kan zowel op de Apple Watch als op de iPhone. Vervolgens kun je in grafieken kijken of je inspanning over de afgelopen 28 dagen hetzelfde is gebleven of is veranderd.

Lees onze tip over Trainingsbelasting op de Apple Watch om er meer over te ontdekken.

#4 Vitals-app

Een andere vernieuwing is de gloednieuwe Vitals-app in watchOS 11. Met deze app check je snel allerlei lichaamswaarden. De Vitals-app toont een overzicht belangrijke gezondheidswaarden die de Apple Watch meet terwijl je slaapt. Het gaat om vijf metingen:

Hartslag

Ademfrequentie

Polstemperatuur

Saturatie

Slaapduur

Je moet de Apple Watch minstens zeven nachten achter elkaar gedragen hebben, voordat de Vitals-app informatie kan tonen. Op basis daarvan geeft de Vitals-app een gemiddelde van de vijf metingen en in een grafiek zie je vervolgens of deze metingen binnen de normale waardes vallen, of dat er sprake is van een uitschieter. Je leest er meer over in onze gids over de Vitals-app.

#5 Rustdag voor je activiteitenring

Voor het eerst kun je je trainingsring pauzeren, als je bijvoorbeeld door een blessure bent getroffen en even niet sporten kunt. Ook als je ziek in bed ligt, heb je waarschijnlijk moeite om je staandoel en trainingsdoel vol te maken. Kies je voor een pauze, dan kun je aangeven of dit alleen voor vandaag, deze week, de rest van de maand of een periode tot 90 dagen vanaf nu is. Je leest er meer over in onze tip over een rustdag voor je Apple Watch inlassen.

#6 Bewegingsdoel aanpassen voor vandaag of per weekdag

De volgende verbetering is dat je voortaan per dag van de week je bewegingsdoelen kunt aanpassen. Zo kun je op dagen waarop je sportief bent een wat hoger calorieëndoel instellen, terwijl je in het weekend misschien wat rustiger aan wil doen. Ook kun je op dagen dat je je ziek voelt je activiteitendoelen voor vandaag tijdelijk wat lager instellen. Alles over je bewegingsdoel wijzigen op de Apple Watch lees je in onze tip.

#7 Conditie-app aanpassen

Er valt nog veel meer aan te passen: je kunt in de Conditie-app voortaan zelf kiezen welke infoblokken je ziet. Vind je de medailles niet zo interessant, maar wil je wel je wekelijkse zwemafstand zien dan kan dat. De Conditie-app bestaat nu uit een soort widgets, die je zelf kunt kiezen en indelen.

Alles over de Conditie-app aanpassen lees je in onze aparte tip.

#8 Aangepaste workouts in het zwembad

Houd je van zwemmen, dan heeft watchOS 11 ook iets te bieden. Je kunt nu aangepaste workouts maken, zodat je een trainingsplan kunt volgen. Hierbij geef je afwisselend aan hoe je inspanning en herstel wilt afwisselen. Het maken van deze trainingsplannen geldt zowel voor de eigen Workouts-app van Apple als voor apps van derden. Apps van derden kunnen nu zelf bepalen hoe de intervallen voor inspanning, rust en herstel heten.

Een andere verbetering is dat je nu tijdgebaseerde workouts voor zwemmen kunt doen, bijvoorbeeld 100 meter zwemmen in 1:40 minuten. De Apple Watch laat bij het aanraken van de muur automatisch de resterende tijd zien tot het volgende interval, zodat je weet of je nog op schema ligt. Alle details lees je in onze tip over zwemmen met de Apple Watch.

#9 Afstanden en routekaarten voor meer workouttypes

Er zijn in watchOS 11 meer afstands- en routekaarten voor workouts, namelijk de hieronder genoemde.

Afstand (veldsporten): Voetbal (buiten)

Australian football

American football

Rugby

Lacrosse

Hockey (buiten)

Frisbee Afstand en route: Cross country skiën

Roeien (buiten)

Golf

Skiën (afdaling)

Snowboarden

Schaatsen op natuurijs

#10 Check-in voor workouts

Als je een workout met je Apple Watch gaat doen, kun je meteen aangeven dat je een check-in wilt sturen naar een vertrouwde persoon. Deze persoon krijgt vervolgens een melding als de workout is begonnen en afgelopen. Zo weet je zeker dat de sporter weer veilig is thuisgekomen. En mocht je tijdens je workout in de problemen komen, dan kun je vanaf dit najaar in de VS een tekstbericht via de satelliet sturen. Helaas werkt dit nog niet in andere landen waar de noodmelding via satelliet is ingevoerd. Alles over check-in op de Apple Watch (en iPhone) lees je in onze tip.

#11 Zwangerschap in de Cyclus-app

We hebben het tot nu toe vooral gehad over sportfuncties en de Apple Watch, maar er zitten toch ook nog wat gezondheidsfuncties in iOS 18 op de iPhone. Eéntje daarvan is Apple tot nu toe vergeten: het feit dat gebruikers van de Cyclus-app zwanger kunnen worden. In de Cyclus-app kun je vanaf iOS 18 aangeven dat je zwanger bent en vervolgens je symptomen noteren en checken wat de duur van de zwangerschap is.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2024. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van watchOS 11 beschikbaar.