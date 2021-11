Verbeter de beveiliging van je iPhone door een pincode in te stellen, je wachtwoord complexer te maken en Touch ID in te schakelen. Ook automatisch vergrendelen zorgt dat je gegevens veiliger zijn.

Beter beveiligen van je iPhone

Je neemt je iPhone overal mee naartoe en de kans is groot dat je hem ooit eens ergens laat slingeren. Je iPhone kan ook gestolen worden of op een andere manier in verkeerde handen komen. Beveiliging van de gegevens op je iPhone is daarom belangrijker dan het beveiligen van je computer, die je immers minder snel in een taxi of toilet laat liggen. Zorg dus dat je gegevens goed zijn afgeschermd. Met de juiste voorzorgsmaatregelen komen je gegevens niet in verkeerde handen. Wij geven 10 tips, die ook van pas komen als je een iPad hebt.



#1 Gebruik een toestel-pincode

Door een toestel-pincode in te schakelen voorkom je dat mensen zomaar toegang krijgen tot de gegevens op je iPhone. De pincode is een reeks van 4 of 6 cijfers die je moet intikken wanneer je iPhone vergrendeld is. Beschouw het als een eerste barrière, om te voorkomen dat anderen je toestel kunnen gebruiken.

Regelmatig is er in het nieuws dat de toegangscode op één of andere manier te omzeilen is, dus vertrouw niet blind op je pincode, maar beschouw het als een extra beveiligingslaag. Door een pincode in te stellen wordt bovendien de complete inhoud van je toestel vergrendeld. Het is niet nodig om regelmatig je pincode te wisselen. Zolang jij zeker weet dat niemand anders de pincode weet of kan raden, ben je veilig.

Zo stel je een nieuwe pincode in:

Ga op je iPhone naar Instellingen. Tik op Face ID en toegangscode of Touch ID en toegangscode. Tik op Zet code aan. Tik op Toegangscodeopties om te kiezen voor verschillende soorten code’s, zoals een 4- of 6-cijferige code. Voer de toegangscode in. Voer de pincode nogmaals in om te bevestigen. Controleer desnoods of er direct om een code gevraagd wordt bij de instelling Vraag om code. Zet de iPhone in slaapstand. Activeer nu het scherm om te controleren dat je inderdaad een pincode moet invoeren.

Bekijk ook Toegangscode of pincode wijzigen op je iPhone en iPad: zo werkt het Met een toegangscode of pincode zorg je dat anderen niet zomaar je iPhone of iPad kunnen gebruiken. In deze tip lees je alles over de iPhone toegangscode, hoe je een goede pincode instelt en welke instellingen er mogelijk zijn.

#2 Complex wachtwoord kiezen

Bij een pincode van 4 cijfers heb je 10.000 mogelijkheden om te achterhalen wat de code is, terwijl dit bij een 6-cijferige code 1.000.000 is. Je kunt ook een ingewikkelder wachtwoord instellen, maar dat betekent wel dat het ontgrendelen van je iPhone meer tijd kost.

Dit doe door bij Toegangscodeopties te kiezen voor Aangepaste alfanumerieke code of Aangepaste numerieke code. Bij eerstgenoemde heb je nu de mogelijkheid om een code met letters, cijfers en speciale karakters in te voeren.

Bekijk ook Zo maak je je iPhone toegangscode veiliger met een complexe, alfanumerieke code Je kunt de iPhone pincode veiliger maken door een langere toegangscode met cijfers, letters en speciale karakters te kiezen. Zo'n alfanumerieke code is moeilijker te raden.

#3 Gebruik Touch ID of Face ID

Alle recente iPhones en iPads hebben een Touch ID vingerafdrukscanner of een Face ID gezichtsscanner. Dit maakt het veel eenvoudiger om je toestel te beveiligen. Het instellen is in een minuut gelukt en daarna hoef je alleen nog maar je vinger op de scanner te leggen of je gezicht te laten scannen om je toestel te ontgrendelen. Je kunt het ook gebruiken voor aankopen.

Bij het in gebruik nemen van je toestel heb je het waarschijnlijk al ingesteld. Zo niet, dan kun je het alsnog via de instellingen doen.

#4 Wis gegevens na 10 foute pogingen toegangscode

iOS bevat een instelling waardoor alle gegevens van het toestel gewist worden als er tien keer een foutieve toegangscode ingevoerd wordt. Hierdoor kan iemand niet oneindig lang alle mogelijke cijfercombinaties proberen om je iPhone te kraken.

Zo laat je automatisch je toestel wissen na 10 pogingen:

Open de Instellingen-app. Selecteer Touch ID en toegangscode (of Face ID en toegangscode op apparaten met gezichtsscanner. Scroll helemaal naar beneden voor de instelling Wis gegevens. Zet de schakelaar hier aan.

#5 Stel een sim-pincode in

Naast het instellen van een toestelpincode kun je ook een sim-pincode instellen. Dit voorkomt dat mensen op jouw kosten kunnen bellen, als ze je iPhone in handen krijgen. De sim-pincode wordt gevraagd zodra de telefoon opnieuw wordt opgestart of wanneer de simkaart in een andere telefoon wordt gestopt.

Ga op je iPhone naar Instellingen. Tik op Mobiel netwerk. Kies Simpincode. Tik op Wijzig pincode. Voer een nieuwe pincode in. Moet je de oude pincode invoeren, dan is dat meestal 0000 of 1111. Zorg dat de optie Simpincode is ingeschakeld.

Bekijk ook Simpincode van je iPhone instellen, wijzigen en resetten Met de simpincode blokkeer je toegang tot mobiele diensten als je iPhone gestolen is. Lees in deze tip hoe je de simpincode kunt inschakelen, uitschakelen en wijzigen. En ook: wat je moet doen als je je simpincode vergeten bent.

Wanneer je de volgende keer je iPhone herstart, moet je een simpincode invoeren om je telefoon te ontgrendelen. Vergeet je je simpincode, dan heb je je PUK-code nodig (afgedrukt op je simpakket) of moet je je operator bellen.

#6 Gebruik tweestapsverificatie

Steeds meer apps en online diensten maken gebruik van tweestapsverificatie. Daarbij moet je niet alleen je wachtwoord invoeren, maar moet je ook beschikken over een fysiek apparaat (meestal je iPhone). Een dief kan dus niets als hij alleen beschikt over je inloggegevens. Hij zal ook toegang moeten hebben tot het apparaat dat je altijd bij je draagt. Onder andere Google, Apple, Twitter, Facebook en Linkedin maken gebruik van tweestapsverificatie. Er zijn diverse apps voor tweestapsverificatie, waarmee je tijdelijke beveiligingscodes kunt opvragen.

Bekijk ook Tweestapsverificatie instellen voor iCloud, iTunes en Apple ID Je kunt tweestapsverificatie inschakelen voor iTunes, iCloud en andere Apple-diensten. Daarmee is je account beter beveiligd tegen hackers.

#7 Automatisch vergrendelen inschakelen

De iPhone gaat automatisch in slaapstand na een paar minuten. Wil je dat er na verloop van tijd naar een pincode wordt gevraagd, dan stel je dat als volgt in:

Zorg dat je een toestel-pincode hebt ingesteld, zoals aan het begin van dit artikel is uitgelegd. Ga op je iPhone naar Instellingen. Tik op Algemeen > Automatisch slot. Geef aan na hoeveel minuten je de iPhone automatisch wilt laten vergrendelen. Je hebt keuze uit 30 seconden, 1, 2, 3, 4 of 5 minuten. Gebruik je de iPhone vaak, dan is het slim om 5 minuten in te stellen. Anders moet je voortdurend je pincode invoeren waardoor omstanders alle kans krijgen om de code af te kijken. Ben je de iPhone vaak kwijt, dan is het instellen van een kortere tijdsduur aan te raden.

#8 Schakel ‘Zoek mijn iPhone’ in

Sinds Apple de beveiliging van iPhones en iPads heeft verbeterd, is het aantal diefstallen dramatisch gezakt. Dit komt omdat het toestel is voorzien van een activatieslot. Het werkt als volgt: zodra je ‘Zoek mijn iPhone‘ inschakelt, kan een dief jouw iPhone niet meer activeren met een andere Apple ID. Het toestel is gekoppeld aan jouw unieke Apple ID. Pas wanneer jij het toestel vrijgeeft, kan de volgende eigenaar ermee aan de slag. Je kunt ‘Zoek mijn iPhone’ gebruiken om je iPhone op te sporen na verlies of diefstal, om een alarmsignaal te laten afspelen en om op afstand te wissen.

Bekijk ook Zoek mijn iPhone: zo werkt de functie Find My iPhone Met Zoek mijn iPhone kun je op elk moment je iPhone, iPad, Mac of Apple Watch terugvinden op de kaart, een noodbericht sturen en op afstand wissen. Deze gids legt uit hoe het werkt.

#9 Gebruik een app waarmee je wachtwoorden kunt beheren

Het is verstandig om voor elke webdienst een ander wachtwoord te kiezen. Maar het is onmogelijk om al die wachtwoorden te onthouden. Schrijf ze niet in de Notitie-app, want je gegevens zijn onbeveiligd en ook door anderen te lezen. Het is veel verstandiger om de wachtwoorden in de iCloud Sleutelhanger te bewaren, zodat je ze vanuit de Safari-browser op elk moment kunt opvragen.

Een andere optie is om een wachtwoordprogramma te gebruiken. Zelf zijn we enthousiast over 1Password, omdat je daarmee ook alle gegevens met de desktop kunt synchroniseren. Via een knop in je desktopbrowser kun je makkelijk webformulieren invullen. Het enige wat je hoeft te onthouden is één master-wachtwoord, die dan ook wel iets ingewikkelder mag zijn dan wat je normaal gewend bent. Het mooie van 1Password is dat je ‘onmogelijke’ wachtwoorden kunt gebruiken zoals ytM34388nqm8oN en daar verder geen last van hebt. Het programma onthoudt immers alle wachtwoorden, pincodes en andere vertrouwelijke informatie voor je. Alle gegevens zijn versleuteld. Een goedkopere optie is Lastpass.

Bekijk ook De beste wachtwoordenapps voor iPhone en iPad Voor elke dienst een ander wachtwoord aanmaken is verstandig, maar deze allemaal onthouden is een heel karwei. Met deze wachtwoordapps voor iPhone en iPad kun je al je wachtwoorden veilig opslaan.

#10 Pas op bij wifi-hotspots

Maak je graag gebruik van hotspots en onbeveiligde wifi-netwerken, realiseer je dan dat de gegevens die je op websites intikt vrij gemakkelijk te onderscheppen zijn. Je kunt dit voorkomen door een beveiligde verbinding te gebruiken, bijvoorbeeld met een VPN-dienst waarmee je al het dataverkeer op je laptop kunt beveiligen. Je hoeft geen speciale app te downloaden naar je iPhone, maar kunt gebruik maken van de ingebouwde VPN-functionaliteit op je iPhone. Bekijk onze lijst met VPN-apps voor de beste aanbieders.

Ook zou je gebruik kunnen maken van Apple Private Relay (dit is geen VPN, maar lijkt er qua gebruik wel op). Hiermee zorg je dat het internetverkeer via Safari is beveiligd. Het werkt niet in andere browsers en voor andere apps. Een VPN kan daarom nog steeds nuttig zijn.

Meestal wordt een VPN door bedrijven gebruikt, maar je kunt ook als gewone gebruiker jezelf ermee beschermen. Eén probleem is dat het wel eens lastig kan zijn om de VPN-verbinding op te zetten. Het kan helpen om je iPhone even te rebooten voordat je begint. In deze tip vind je nog meer informatie: Veilig internetten met je iPhone via Wi-Fi hotspots.

Bekijk ook Veilig internetten bij Wi-Fi hotspots met je iPhone, iPad en Mac Als je gratis Wi-Fi-hotspots gebruikt, loop je risico dat data wordt onderschept. Met een VPN kun je dit voorkomen. Deze gids geeft meer uitleg over VPN en hoe je het gebruikt op iPhone, iPad en Mac.