Apple heeft de afgelopen tijd bij watchOS 11-updates niet veel nieuwe functies toegevoegd. De vorige update introduceerde nog een nieuwe wijzerplaat, maar het was niet veel meer dan dat. In watchOS 11.4 is dat gelukkig weer wat anders, want daarin zien we wel een aantal handige nieuwe functies. Lees hier wat er nieuw is in watchOS 11.4.

watchOS 11.4 beschikbaar

In de releasenotes van watchOS 11.4 bespreekt Apple drie verbeteringen, maar stilletjes zijn er nog meer veranderingen doorgevoerd. We nemen de nieuwe functies van watchOS 11.4 met je door.

#1 Betere wekker: ook geluid bij stille modus

Je kunt slapen met je Apple Watch of je Apple Watch als wekker gebruiken, maar we kunnen ons voorstellen dat je dan ook wel een geluidje van je horloge wil horen. Maar aangezien de meeste mensen hun Apple Watch met de stille modus dragen, is het nogal onhandig om je Apple Watch voor het slapen gaan telkens uit de stille modus te halen. Daar is nu met watchOS 11.4 een oplossing voor: je kunt nu alsnog een geluid van je Apple Watch-wekker krijgen, zelfs als de stille modus aan staat. Er is hiervoor een nieuwe optie toegevoegd bij het instellen van een wekker genaamd Doorbreek stille modus.

Bekijk ook Met watchOS 11.4 weet je zeker dat je niet meer door je wekker slaapt Veel mensen slapen met hun Apple Watch om, maar met de stille modus ingeschakeld kan het gebeuren dat je het trillende alarm niet opmerkt. watchOS 11.4 biedt hiervoor een handige nieuwe oplossing.

#2 Ondersteuning voor robotstofzuigers met Matter

Met watchOS 11.4 kun je ook robotstofzuigers die met Matter werken bedienen via de Woning-app op de Apple Watch. Het aanbod van Matter-robotstofzuigers is nog niet groot, maar dat zal de komende jaren wel alleen maar toenemen.

#3 Nieuwe emoji

Net als in iOS 18.4 vind je in watchOS 11.4 een aantal nieuwe emoji. Zo is er een emoji met wallen onder zijn ogen, maar ook een vingeradruk, harp en een nieuwe vlag. Dankzij watchOS 11.4 verschijnen deze emoji goed in meldingen van bijvoorbeeld iMessage en WhatsApp en kun je ze ook gebruiken in je reacties. In ons eerdere artikel over de nieuwe emoji van iOS 18.4 vind je de nieuwe selectie in beeld.

Bekijk ook Nieuwe emoji in iOS 18.4: wallen, een vingerafdruk en meer De jaarlijkse nieuwe emoji zijn gearriveerd. Dit jaar komen er 8 nieuwe emoji bij, onder andere een gezicht met wallen, een lege boom en een harp.

#4 Bugfix: probleem bij wisselen van wijzerplaten opgelost

Apple zegt ook dat er in watchOS 11.4 een probleem is opgelost bij het wisselen van wijzerplaten. Door een probleem kon het gebeuren dat het scherm niet meer reageerde zodra je van wijzerplaat wisselt. Als het goed is moet dit nu verholpen zijn in watchOS 11.4. We gaan er vanuit dat er in watchOS 11.4 nog andere kleine bugs opgelost zijn, maar in de releasenotes maakt Apple daar geen specifieke melding van.

Releasenotes watchOS 11.4

Dit zijn de officiële Nederlandse releasenotes van watchOS 11.4:

Deze update bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder: Matter-compatibele robotstofzuigers kunnen worden bediend in de Woning-app en ook aan scènes en automatiseringen worden toegevoegd

Een optie om toe te staan dat de stille modus wordt genegeerd voor een wekker voor opstaan

Een probleem waarbij er mogelijk geen andere wijzerplaat kon worden geselecteerd bij het overschakelen naar een andere wijzerplaat Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/100100

watchOS 11.4 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.