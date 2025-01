watchOS 11.3 is beschikbaar, een nieuwe update voor de Apple Watch. Maar de grote vraag is: zit er nog wat nieuws in? Normaal gesproken brengt Apple rond deze tijd van het jaar wat nieuws naar de Apple Watch, maar is dat ook nu het geval?

Bij tussentijdse watchOS-updates is het altijd maar de vraag of er nog wat nieuws in zit. Bij de vorige update ging het slechts om twee kleine verbeteringen, maar hoe zit dat nu met watchOS 11.3? In deze update voegt Apple weer eens een nieuwe wijzerplaat toe.

watchOS 11.3 beschikbaar

Rond deze tijd van het jaar brengt Apple een nieuwe wijzerplaat uit in het teken van de Black History Month. Er zijn inmiddels al vier Unity-wijzerplaten verschenen, waarbij er elk jaar eentje eind januari uitgebracht werd, inclusief bijpassend bandje. Ook dit jaar is er weer een nieuwe variant. Het Black Unity 2025-bandje is een sportbandje met rode, groene en zwarte strepen. De bijbehorende wijzerplaat, genaamd Unity Rhythm, vormen gekleurde lijnen de cijfers van de tijd. Daarbovenop zit nog een traditionele analoge klok. Het bijzondere van deze wijzerplaat is dat je elk uur en half uur ‘opvallende ritmische klanten’ hoort, aldus Apple.

Wat biedt watchOS 11.3 nog meer? Volgens de releasenotes is er sprake van een bugfix met betrekking tot apps die werken met de Gezondheid-app. Door een probleem werd een eerder gegeven toestemming om gegevens te delen soms niet onthouden. Met deze update moet dit probleem verholpen zijn.

Verder zijn er geen andere functies of bugfixes gespot. Mocht er toch nog meer ontdekt worden, dan werken we dit artikel bij.

Releasenotes watchOS 11.3

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 11.3:

This update includes improvements, bug fixes, and the new Unity Rhythm watch face to honor Black history and culture in celebration of Black History Month.

For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: https://support.apple.com/100100

watchOS 11.3 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.