Apple heeft in watchOS 11 een nieuwe meetwaarde toegevoegd: trainingsbelasting, oftewel Training Load in het Engels. Hiermee kun je meten hoe intensief je workouts zijn geweest. Beter gezegd: op basis van de intensiteit en duur van je workouts berekent Apple welke invloed ze over een langere periode op je lichaam hebben. Zo kun je je goed voorbereiden op een toekomstige training, bijvoorbeeld een wielerwedstrijd of een marathon.

Video: zo werkt Training Load

Bekijk in deze video hoe de trainingsbelasting werkt op de Apple Watch, op basis van een automatische berekening of door zelf een inschatting te maken.

Hoe werkt trainingsbelasting?

Om de intensiteit te meten geef je na elke work-out aan hoeveel moeite die kostte, op een schaal van 1 (gemakkelijk) tot 10 (extreem zwaar). Dit kun je ook achteraf doen in de Conditie-app op de iPhone. Zoals je hieronder kunt zien is dit in de watchOS 11 beta nog niet 100% vertaald naar het Nederlands. Met de schakelaar op het tweede screenshot kun je aangeven of je na elke workout een herinnering wil krijgen, om de inspanning te beoordelen. Standaard staat dit uit.

Automatisch inspanning berekenen

Bij 17 populaire cardio-workouts zoals wandelen en fietsen wordt de inspanning automatisch berekend door een algoritme. Daarbij wordt gekeken naar leeftijd, lengte en gewicht, maar ook workout-gegevens zoals gps, hartslag en hoogteverschillen worden meegenomen. Heb je bijvoorbeeld heel hard een heuvel op gerend en ging je hartslag daarbij flink omhoog, dan is er waarschijnlijk sprake van grote inspanning.

Aan deze schatting kun je vervolgens handmatig nog wat andere factoren toevoegen, zoals stress of spierpijn. Vind je dat de schatting niet klopt, dan kun je de inspanningsscore ook nog handmatig wijzigen. Heb je een vermogensmeter op je fiets, dan wordt deze waarde helaas niet meegenomen in de berekening. Dit geldt ook voor vermogensmeters voor hardlopers.

Voor workouts zonder automatische schatting kun je na afloop een score toekennen. Dit geldt bijvoorbeeld voor krachttraining, yoga en pilates.

Trainingsbelasting over 28 dagen

Op basis van zowel de duur van je work-outs als je zwaartescore bepaalt Apple Watch de trainingsbelasting voor 28 dagen. Dit is een gewogen gemiddelde van al je inspanningen in deze periode. In de Activiteit-app kun je vervolgens de trainingsbelasting van de afgelopen 7 dagen vergelijken met die van de afgelopen 28 dagen. Is dit hoger, stabiel of veel hoger? Dan zie je dit ook in beeld. Hieruit kun je afleiden of je je lichaam momenteel zwaarder, even zwaar of minder zwaar belast. Zwaarder belasten kan zowel goed als slecht zijn: het kan leiden tot een verbeterde conditie, maar het risico op blessures neemt ook toe.

Op basis van deze resultaten kun je je training aanpassen. In de app op de iPhone kun je ook meer details zien, bijvoorbeeld trends over een langere periode (3 maanden en 6 maanden).

Rustdagen voor beter herstel

Mocht je jezelf te zwaar hebben belast, dan kun je rustdagen inplannen. Je kunt dan het volmaken van je activeitenringen tijdelijk pauzeren, zonder dat je daarvoor wordt gestraft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je door een blessure of ziekte niet kunt sporten en daardoor je streak zou kwijtraken. Je kunt een dag, een week of zelfs een maand lang rustiger aan doen, zodat je goed kunt herstellen.

Trainingsbelasting en Vitals-app

Omdat je algehele gezondheid vaak samenhangt met je vermogen om te trainen, kun je de trainingsbelasting naast informatie uit de Vitals-app weergeven in de Activiteit-app op je Apple Watch of in de Conditie-app op je iPhone. Je vindt de trainingsbelasting ook terug in de nieuwe Vitals-app.

Daarnaast kun je in de Vitals-app ook afwijkende waarden zien, zodat je weet of je ergens op moet letten. De afwijkende waarden zijn in de afbeelding hieronder in het roze te zien, terwijl de normale waarden in blauw zijn weergegeven. Krijg je twee uitzonderingen, dan krijg je een waarschuwing om eens naar je metingen te kijken en naar de oorzaak op zoek te gaan. Bij hoge hartslag en ademhalingsfrequentie tijdens de slaap, suggereert de Apple Watch bijvoorbeeld dat het aan het drinken van alcohol en ziekte kan liggen. Is één van deze twee het geval, dan weet je dat je niet verder hoeft te zoeken en kun je besluiten om hulp te gaan zoeken.

Verschillen met andere sporthorloges

De trainingsbelasting is niet nieuw. Andere fabrikanten van sporthorloges bieden het al langer aan, maar gebruiken daarvoor een iets andere berekening, waarbij ze ook rekening houden met de tijd die je in een bepaalde hartslagzone hebt doorgebracht. Het maakt immers nogal een verschil of je heel snel een marathon hebt gelopen, of 42 km hebt gewandeld. Bij Apple wordt de Training Load simpelweg berekend door inspanning te vermenigvuldigen met de tijdsduur. Je krijgt de uitkomst van deze berekening niet te zien, maar dit is wel hoe het achter de schermen werkt.

Een ander verschil is dat de Apple Watch geen herstelscore berekent, terwijl andere sporthorloges dat vaak wel doen. Daarbij wordt gekeken naar slaap, HRV en andere waarden om te kijken of je voldoende uitgerust bent om weer flink te gaan trainen. HRV wordt overigens niet getoond in de Vitals-app, dus het kan zijn dat Apple dit te geavanceerd vindt voor de doorsnee gebruiker.

