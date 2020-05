Ben je altijd je afstandsbediening van je Apple TV kwijt? Bedien hem dan gewoon met je Apple Watch! In deze tip leggen we uit hoe je dat precies moet instellen. Ook als je vanaf de Apple Watch je iTunes-bibliotheek wilt bedienen.

Apple Watch als remote voor Apple TV

Wil je graag je Apple TV bedienen maar ben je continu de afstandsbediening kwijt? Met de standaard Remote-app op de Apple Watch kun je niet alleen je Apple TV, maar ook je complete iTunes-bibliotheek bedienen.

Apple Watch verbinden met je Apple TV (vierde generatie of nieuwer)

Op iedere Apple TV is het mogelijk om je Apple Watch als afstandsbediening te gebruiken. Bij de Apple TV 4 en 4K heb je daarvoor tvOS 9.1 of nieuwer nodig. Het enige dat verder nodig is, is om ervoor te zorgen dat de Apple TV en Apple Watch zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

Zo kun je de Apple Watch verbinden met je Apple TV 4 en nieuwer:

Open op je Apple Watch de Remote-app en tik op Nieuw apparaat. De Remote-app is te herkennen aan het blauwe icoontje met het witte play-symbool. Ga vervolgens op de Apple TV naar de app Instellingen. Blader naar Afstandsbedieningen en apparaten > App Remote en selecteer je Apple Watch. Vul op de Apple TV de toegangscode in die op je Apple Watch wordt getoond.

Je kunt met de Apple Watch de complete bediening van de Apple TV overnemen. Om door het scherm te navigeren, hoef je alleen maar over het schermpje van je Apple Watch te vegen en te tikken om de huidige selectie te selecteren. Via de menu-knop linksonder keer je terug naar het vorige scherm, terwijl je met de afspeel- en pauzeerknop rechtsonder de muziek kunt starten en stoppen.

Apple Watch verbinden met je Apple TV (tweede en derde generatie)

Het verbinden van Apple Watch met een oudere Apple TV werkt ongeveer hetzelfde. Ook hierbij moet de Apple Watch hetzelfde Wi-Fi-netwerk gekoppeld zijn als de Apple TV.

Ga op je Apple Watch naar de Remote-app en tik op de grote plus met Nieuw apparaat. Ga vervolgens op de Apple TV naar Instellingen. Blader naar Algemeen > Afstandsbedieningen en selecteer je Apple Watch. Vervolgens vul je de viercijferige code in die op je Apple Watch wordt getoond. Je bent nu klaar om je Apple TV met de Apple Watch te bedienen.

Apple Watch verbinden met iTunes-bibliotheek

Naast je Apple TV kun je ook een iTunes-bibliotheek die gekoppeld is aan hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbinden met je Apple Watch. Dit doe je door eveneens een nieuw apparaat aan de Remote-app op je Apple Watch toe te voegen, waarna je wederom een viercijferige code krijgt. In de taakbalk in iTunes op je computer verschijnt nu een Remote-logo waar je deze code kunt invoeren. Hierna zal jouw iTunes-bibliotheek gekoppeld zijn met de Apple Watch, waarna je deze eenvoudig kunt bedienen.

Uiteraard kun je je Apple Watch ook gebruiken om de muziek die je afspeelt op je iPhone te bedienen. Sterker nog: de app hiervoor wordt automatisch geopend als je muziek afspeelt. Wil je dit uitzetten? Check dan de tip die we daarover hebben geschreven over Apple Watch gebruiken om muziek te bedienen.