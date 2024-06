Kun je even niet sporten of bewegen, dan kun je vanaf watchOS 11 eindelijk je Apple Watch-ringen pauzeren. Je wordt dan niet meer aangemoedigd om te bewegen, zonder je records te verbreken.

De Apple Watch moedigt je elke dag aan om voldoende te bewegen, trainen en te staan. Het is namelijk de bedoeling om elke dag je drie gekleurde Activiteit-ringen vol te maken, om je zo te motiveren om voldoende te bewegen. En als het je lukt om dit weken, dagen, maanden of zelfs jaren dag in dag uit te doen, word je daarvoor beloond met medailles. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je een dag niet kan sporten. Het is dan zonde dat je reeks aan prestaties doorbroken wordt. Vanaf watchOS 11 kun je dit eindelijk oplossen door je Apple Watch ringen te pauzeren, ook wel een rustdag genoemd. Je kunt dit voor een enkele dag of juist voor een langere periode instellen.

Waarom Apple Watch ringen pauzeren?

Als je fanatiek bezig bent om elke dag je Apple Watch-ringen vol te maken, kan het vervelend zijn als dit om wat voor reden dan ook een dag niet lukt. Er zijn dan natuurlijk manieren om vals te spelen (bijvoorbeeld door iemand anders je Apple Watch te laten dragen of door handmatig een workout toe te voegen), om zo toch je ringen vol te maken en je record niet te laten mislukken. Denk bijvoorbeeld aan ziekte, waardoor je niet in staat bent om te sporten. Het is dan bovendien vervelend als je telkens aanmoedigende berichten van je Apple Watch krijgt, waarin staat dat je “vandaag minder actief bent dan gisteren op dit moment van de dag” en dat de Apple Watch “wedt dat je je ringen toch vol kunt maken”. En dat terwijl jij met een flinke koorts op bed ligt. Of om een andere reden het even rustiger aan wil doen.

Daarom komt het pauzeren van je Apple Watch ringen goed van pas. Je voorkomt dat je Apple Watch je aanmoedigingen blijft sturen, terwijl je fysiek niet in de mogelijkheid bent om te gaan sporten of bewegen.

Wat heb ik nodig om Apple Watch ringen te pauzeren?

Om een rustdag in te stellen en je Apple Watch ringen te pauzeren, heb je het volgende nodig:

Op oudere modellen met oudere softwareversies is het helaas niet mogelijk om je Apple Watch ringen te pauzeren. Je kunt de aanmoedigingen natuurlijk gewoon negeren, maar hou er wel rekening mee dat je reeks aan prestaties doorbroken zal worden als je een dag je ringen niet volgemaakt hebt.

Zo werkt het pauzeren van je Apple Watch-ringen

Volg deze stappen om een rustdag voor Apple Watch in te stellen:

Open de Activiteit-app op de Apple Watch op watchOS 11 of nieuwer. Tik op de gekleurde ringen die in beeld verschijnen en kies voor Pauzeer ringen. Lees de instructies. Je kan kiezen om alleen vandaag te pauzeren, tot een specifieke dag in de toekomst, voor de rest van de maand of tot een eigen gekozen datum.

Je kunt je Apple Watch-ringen maximaal negentig aaneengesloten dagen achter elkaar pauzeren. Wil je langer pauzeren, dan moet je de stappen dus weer opnieuw instellen.

Apple Watch-ringen hervatten

Wil je je pauze doorbreken en je Apple Watch-ringen weer hervatten, dan kan dat op ieder moment. Heb je een eindperiode ingesteld, dan worden je ringen automatisch weer bijgehouden als de ingestelde periode afloopt. Wil je je pauze eerder doorbreken of wijzigen, dan volg je deze stappen:

Open de Activiteit-app op de Apple Watch op watchOS 11 of nieuwer. Tik op de gekleurde ringen die in beeld verschijnen en kies voor Hervat ringen of Wijzig pauze. Volg de verdere instructies.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2024. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van watchOS 11 beschikbaar.