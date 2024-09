In watchOS 11 voegt Apple niet alleen maar functies toe, want er zijn er ook een paar verdwenen. Wijzerplaten, om precies te zijn. In totaal heeft Apple vijf wijzerplaten verwijderd, waarvan er slechts eentje een alternatief kreeg. Gelukkig zijn er wel twee nieuwe wijzerplaten bij gekomen in watchOS 11.

Nu watchOS 11 door veel meer mensen geïnstalleerd is, doen meer mensen kleine ontdekkingen. Maar dat zijn lang niet altijd positieve ontdekkingen. Want nu blijkt namelijk dat Apple meerdere wijzerplaten verwijderd heeft. Mocht je dus net geupdatet zijn naar watchOS 11 en jouw favoriete wijzerplaat is er ineens niet meer, dan weet je nu waardoor dat komt. Dit zijn de wijzerplaten die verwijderd zijn.

Verwijderde wijzerplaten watchOS 11

De verwijderde wijzerplaten van watchOS 11 zijn voornamelijk afkomstig van oudere watchOS-versies. In totaal gaat het om deze vijf wijzerplaten die niet meer beschikbaar zijn:

Chronograaf

Verkenner (alleen op Cellular-modellen; vanaf watchOS 4)

Cijfers (vanaf watchOS 3)

Portretten (vanaf watchOS 8)

Siri (vanaf watchOS 4)

Van links naar rechts, van boven naar onder: Chronograaf, Verkenner, Cijfers, Portretten, Siri

De Chronograaf-wijzerplaat had de look van een klassieke analoge stopwatch en had dan ook standaard een ingebouwde stopwatch-complicatie die je niet kon vervangen. Later voegde Apple nog de Chronograaf Pro-wijzerplaat toe, die in watchOS 11 nog wel aanwezig is.

De Verkenner wijzerplaat was exclusief voor de GPS + Cellular-modellen en was een analoge wijzerplaat met rode wijzers, inclusief indicatie voor het mobiele bereik bij gebruik van de Cellular-functie.

Cijfers, die Apple toegevoegd heeft in watchOS 3, was een analoge wijzerplaat, waarbij het huidige uur met een groot cijfer in een bepaalde kleur weergegeven werd. Je kon er ook nog meerdere complicaties op kwijt.

Dat de Siri-wijzerplaat verdwenen is, was eerder al bekend. Met deze wijzerplaat kreeg je gedurende de dag suggesties van Siri om bepaalde apps te gebruiken, in scrollbare kaarten op de wijzerplaat. Deze functie is enigszins overgenomen door de slimme stapel met widgets van watchOS.

De laatste wijzerplaat die Apple verwijderd heeft, is de Portretten-wijzerplaat. Dit is tegelijkertijd ook de meest recente wijzerplaat, want deze is toegevoegd in watchOS 8. Maar in tegenstelling tot de andere, heeft Apple hier wel een goed alternatief voor. De vernieuwde Foto’s-wijzerplaat biedt dezelfde functies en aanpassingsmogelijkheden. Een ander verschil is dat Portetten-wijzerplaten die je al in je verzameling had, behouden blijven nadat je geupdatet bent naar watchOS 11. Je kunt de wijzerplaat echter niet meer aanpassen. Wil je dat wel, dan moet je in de bewerkingsmodus op Werk bij tikken, waarna hij overgezet wordt naar een vernieuwde Foto’s-wijzerplaat.

Nieuwe wijzerplaten in watchOS 11

Naast de vernieuwde Foto’s-wijzerplaat, heeft Apple nog twee nieuwe wijzerplaten toegevoegd in watchOS 11: Flux en Reflecties. Flux toont grote gekleurde getallen om de tijd aan te duiden, waarbij het scherm van onder naar boven gevuld wordt met kleur. Met elke seconde die verstrijkt, komt er meer kleur in beeld. De Reflecties-wijzerplaat heeft gesimuleerde glinsteringen van metaal, waardoor de Apple Watch meer op een sierraad lijkt. De glinsteringen draaien mee met de bewegingen van je pols. Deze nieuwe wijzerplaten vind je niet alleen op de Apple Watch Series 10, maar ook op alle andere modellen met watchOS 11.