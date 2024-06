De widgets krijgen een update op de Apple Watch met watchOS 11. Apple introduceerde de slimme stapel vorig jaar, maar voert al dit jaar flink wat verbeteringen door. Dit is wat er nieuw is voor widgets in watchOS 11.

Vorig jaar introduceerde Apple de widgets en slimme stapel op de Apple Watch. Daarmee kan je snel nuttige informatie bekijken, door vanaf de wijzerplaat aan de Digital Crown te draaien. De mogelijkheden waren echter beperkt en dat had meerdere redenen. Widgets konden niet interactief zijn en het aanbod van apps was gering. Beide punten heeft Apple aangepakt in watchOS 11, in ieder geval wat de eigen apps betreft. En daar komt ook nog de ondersteuning voor Live Activiteiten bij, waardoor de widgets en slimme stapel in watchOS 11 een flinke update gekregen hebben. We duiken hier dieper in de nieuwe mogelijkheden.

#1 Apple Watch widgets zijn nu interactief

Vanaf watchOS 11 kunnen widgets op de Apple Watch interactief zijn. Dat betekent dat je vanuit een widget meteen actie kunt ondernemen. De widget hoeft dus niet meer altijd de corresponderende app te openen, want je kunt bijvoorbeeld vanuit een widget meteen iets afvinken op je todo-lijst, muziek pauzeren of een smart home-accessoire bedienen. Ontwikkelaars kunnen hier volop gebruik van maken. De widgets komen daardoor meer overeen hoe widgets op de iPhone en iPad werken, sinds iOS 17 en iPadOS 17. Daar kunnen widgets sinds een jaar al interactief zijn.

#2 Meer widgets van meer apps

Er zijn talloze standaardapps die Apple vanaf watchOS 11 voor het eerst voorzien heeft van widgets. Het gaat om deze apps die een widget krijgen op de Apple Watch:

Berichten

Check-in

Cyclus bijhouden

Foto’s

Shazam Remote

Vertaal

Vitals

Woning

De Woning-app heeft bijvoorbeeld widgets voor scènes of individuele accessoires. Je kan daardoor gemakkelijk snel een HomeKit-apparaat bedienen of een scène activeren, gewoon door even aan de Digital Crown te draaien en op de widget te tikken.

Naast deze apps die voor het eerst widgets hebben, zijn er ook nieuwe widgets voor apps die in watchOS 10 al ondersteuning kregen voor widgets. Zo is er een widget voor weerswaarschuwingen bij gekomen.

#3 Meer soorten widgets

Er is daarnaast een nieuw widgettype bij gekomen, die wel wat weg heeft van de reeds bestaande widgets met drie snelkoppelingen naar apps. Zo toont de Berichten-widget de drie personen waar je het meest recent berichten mee uitgewisseld hebt, laat de Muziek-widget je drie meest recent afgespeelde nummers zien en is er voor de Workout-app een widget met je drie meest recente workouttypes. Ontwikkelaars kunnen ook dergelijke widgets met drie knoppen naast elkaar maken.

#4 Beheer je widgetsuggesties

De slimme stapel met widgets kan ook widgets tonen op basis van suggesties. Denk bijvoorbeeld op basis van de locatie, tijd of een event. In de instellingen van de slimme stapel kan je dit in watchOS 11 beheren. Met de knop Widgetsuggesties kun je per app bepalen welk type widget getoond mag worden als suggestie. Je hebt daardoor helemaal zelf in de hand welke widget in je slimme stapel mag verschijnen. Wil je geen widgetsuggestie zien van bijvoorbeeld de Weer-app, dan zet je dit gewoon uit.

#5 Live Activiteiten komen naar Apple Watch

Een andere zeer handige toevoeging is de introductie van Live Activiteiten op de Apple Watch, rechtstreeks in je slimme stapel. Zodra er een Live Activiteit op je iPhone gestart wordt, verschijnt er een mini-variant bovenaan je slimme stapel op de Apple Watch. Zelfs als er geen bijbehorende app op de Apple Watch is. De Live Activiteit wordt altijd overgezet. Tik je op de Live Activiteit op de Apple Watch, dan wordt deze verder uitgeklapt voor meer info, met een knop om de app te openen op de iPhone. Is er wel een Apple Watch-app, dan wordt die automatisch geopend.

Je kunt het zelfs zo instellen dat Live Activiteiten automatisch geopend worden op je Apple Watch, waardoor ze altijd in beeld staan. En gebruik je momenteel een app op je Apple Watch en wordt er op je iPhone een Live Activiteit gestart, dan verschijnt deze in een miniatuur onderaan het scherm. Op de wijzerplaat van je Apple Watch zie je bovenaan een wiebelende miniatuur van het appicoontje van de desbetreffende iPhone-app, om aan te geven dat er een Live Activiteit loopt.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2024. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van watchOS 11 beschikbaar.