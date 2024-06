Al sinds jaar en dag heeft de Shazam-app op je iPhone een kleine versie voor de Apple Watch, maar in watchOS 11 gaat Apple een stapje verder. Er is een geheel nieuwe Shazam-app op de Apple Watch, die standaard beschikbaar is in watchOS 11. En die biedt veel meer mogelijkheden.

Toen Apple in 2015 de eerste Apple Watch uitbracht, was Shazam er als de kippen bij met een eigen versie voor de Apple Watch. Met de Apple Watch-versie kun je snel een nummer herkennen en enkele recente Shazams bekijken en zelfs een fragment ervan afspelen, via de speaker van je Apple Watch. Maar sindsdien heeft de Apple Watch-app weinig liefde gekregen. Er kwamen geen nieuwe functies bij en ook het design van de app bleef ongewijzigd. Zelfs na de overname van Shazam door Apple in 2017, werd er aan de Apple Watch-versie weinig veranderd. watchOS 11 brengt daar verandering in, met een geheel nieuwe standaardapp genaamd Shazam-muziekherkenning. Deze app bestaat naast de huidige Shazam-app op de Apple Watch.

Shazam in watchOS 11 met nieuwe Apple Watch-app

De nieuwe Shazam-app op de Apple Watch in watchOS 11 maakt gebruik van de ingebouwde muziekherkenning van de iPhone, iPad en Mac. Je kunt namelijk via de Muziekherkenning-knop in het Bedieningspaneel meteen muziek herkennen, zonder dat je daarvoor een app nodig hebt. Al deze herkende nummers worden via iCloud tussen je apparaten gesynchroniseerd en verschijnen uiteindelijk ook in de Shazam-app op iPhone, iPad en Mac. De nieuwe Shazam-muziekherkenning app in watchOS 11 werkt ook samen met die standaard Muziekherkenning-functie van je iPhone en iPad.

De nieuwe app toont als eerste een grote Shazam-knop waarmee je kan beginnen met luisteren. Tik hierop en de Apple Watch luistert naar geluid om je heen om de muziek te herkennen. Tot zover niets nieuws ten opzichte van de al langer bestaande Shazam-app. Maar na het herkennen van muziek zijn er veel meer functies. Je kunt het volledige nummer namelijk meteen afspelen vanuit de nieuwe app, al heb je daar wel draadloze oordopjes of hoofdtelefoon voor nodig.

Maar er is nog meer, want er is ook een knop om het nummer meteen aan je Apple Music-bibliotheek toe te voegen of om hem in een afspeellijst te zetten. Scroll je verder naar onderen, dan zie je nog veel meer gegevens over het nummer, zoals het jaar waarin het uitgebracht is, op welk album, het genre en zelfs het platenlabel. De app onthoudt ook wanneer en waar je het nummer herkend hebt, inclusief kaartje.

Onder de Shazam-knop vind je ook nog de complete geschiedenis van alle Shazams die je op al je apparaten gedaan hebt. In ons geval werden er meer dan 180 Shazams gesynchroniseerd, tot 2016 aan toe. Dit zijn allemaal nummers die met Siri of de ingebouwde Muziekherkenning in het Bedieningspaneel herkend zijn, zowel vanuit je iPhone, iPad en Mac.

De nieuwe Shazam-app heeft ook een eigen widget op de Apple Watch voor in je slimme stapel en ondersteunt alle soorten complicaties voor de wijzerplaat.

Nieuwe Shazam-app naast huidige app

Op dit moment bestaat de nieuwe standaard Shazam-app van watchOS 11 naast de Shazam-app die bij de iPhone-versie hoort. Die versie is nu redelijk achterhaald als je het vergelijkt met de nieuwe watchOS 11-versie. Het enige wat die nog extra heeft, is dat je een fragment van het nummer kan afspelen via de speaker. Wij vermoeden dan ook dat de los te installeren Shazam-app later gaat verdwijnen en dat de nieuwe ingebouwde Shazam-app de enige optie blijft.

Hou er wel rekening mee dat je een Apple Watch Series 6 of nieuwer nodig hebt voor watchOS 11, dus dat de nieuwe Shazam-app alleen voor recentere Apple Watch-modellen beschikbaar is.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2024. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van watchOS 11 beschikbaar.