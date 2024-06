Al sinds de allereerste Apple Watch is het aantal geluidjes dat het horloge maakt beperkt. Iedereen heeft daardoor op de Apple Watch dezelfde ringtone, terwijl meldingen van apps ook bij iedereen hetzelfde klinken. Dat maakt het geheel nogal saai, dus de wens om uit meer ringtones en meldingstonen te kiezen speelt al heel lang. In watchOS 11 voegt Apple eindelijk deze mogelijkheid toe. Wij laten je zien hoe je de ringtone op de Apple Watch aanpast en we laten er een aantal aan je horen.

Ringtone op Apple Watch aanpassen

In totaal biedt Apple vanaf watchOS 11 acht verschillende ringtones voor de Apple Watch. Naast de klassieke en standaard Pebbles-toon, zijn er ook de beltonen Focus, Jingle, Nighthawk, Transmit, Twirl, Windup en Wonder. De namen van deze beltonen op de Apple Watch zullen waarschijnlijk nog vertaald worden. Hieronder kun je ze allemaal beluisteren.

In volgorde: Pebbles – Focus – Jingle – Nighthawk – Transmit – Twirl – Windup – Wonder

Om een andere beltoon op je Apple Watch in te stellen, volg je deze stappen:

Ga op je Apple Watch naar de Instellingen-app of open op je iPhone de Watch-app. Tik op Horen en voelen. Kies bij Beltoon een andere ringtone.

De ingestelde ringtone wordt gebruikt voor zowel gewone telefoongesprekken als inkomende oproepen van FaceTime-audio.

Meldingstonen Apple Watch wijzigen

Tegelijkertijd heeft Apple vanaf watchOS 11 ook nieuwe meldingstonen voor de Apple Watch. Dit zijn er in totaal negen: Resonate, Brilliant, Cheer, Flutter, Moment, Scoop, Timekeeper, Tinker en Wereldbol. Beluister ze hieronder in volgorde.

In volgorde: Resonate – Brilliant – Cheer – Flutter – Moment – Scoop – Timekeeper – Tinker – Wereldbol

Je kunt de meldignstonen voor verschillende onderdelen wijzigen. Je kunt het apart instellen voor sms’jes, e-mails, agendameldingen, herinneringsmeldingen en tot slot voor standaardmeldingen. De optie Standaardmeldingen zijn het geluidje voor apps van derden. Je kunt dus niet per Apple Watch-app een ander meldingsgeluidje instellen.

Het wijzigen van de meldingstonen op de Apple Watch doe je zo:

Ga op je Apple Watch naar de Instellingen-app of open op je iPhone de Watch-app. Tik op Horen en voelen. Kies bij de gewenste optie (sms, e-mail, agenda, herinnering of standaardmelding) een andere meldingstoon.

Meer over watchOS 11

watchOS 11 is de grote nieuwe Apple Watch-update van 2024. De geschikte toestellen voor watchOS 11 zijn de Apple Watch Series 6 en nieuwer. De releasedatum van watchOS 11 staat gepland voor dit najaar. Tot die tijd is de beta van watchOS 11 beschikbaar.