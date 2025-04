Elk jaar brengt Apple een nieuwe Apple Watch uit en voorafgaand aan de release worden diverse modellen getest en verschillende prototypes ontwikkeld. Zo heeft X-gebruiker StellaFudge vermeende prototypes van de Apple Watch Series 10 gedeeld.

Apple Watch Series 10 met kleinere gezondheidssensor

De Apple Watch gebruikt al een aantal jaar aan de achterkant een ring aan sensoren om gegevens zoals je hartslag te kunnen meten. Nu zijn er prototypes van de Apple Watch Series 10 naar buiten gekomen die laten zien dat Apple bezig was met het testen van een model met een aanzienlijk kleinere gezondheidssensor. Naast dat deze gezondheidssensor een stuk kleiner is in dit prototype, is er nog een extra ring met lichten toegevoegd. Maar het is niet duidelijk wat het achterliggende doel is van deze lampjes. Een ander opvallend detail aan dit Apple Watch-prototype is dat deze ook al draaide op een nooit uitgebrachte versie van watchOS 11.1.

De gezondheidsring is een bron van data

Sinds jaar en dag meten de gezondheidssensoren in de Apple Watch al de hartslag van de drager. Over de jaren zijn daar steeds meer functies bijgekomen, zoals saturatie meten, ECG maken en een polstemperatuursensor. Zo blijft Apple steeds weer nieuwe functies toevoegen. Er gaan ook al jaren geruchten dat er een bloeddrukmeting op Apple Watch mogelijk wordt.

