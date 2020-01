Apple Watch kalibreren

Heb jij ook wel eens last dat je wandelingen en hardlooprondjes niet goed worden vastgelegd? Je weet zeker dat je een halfuur aan het bewegen bent geweest, maar de Apple Watch beloont je maar met een paar groene trainingsminuten voor de Activiteit-app. In zo’n situatie is het slim om de Apple Watch opnieuw te kalibreren via de Workout-app. In deze tip leggen we uit hoe dat werkt.

Mijn Apple Watch meet niet goed

De Apple Watch gebruikt allerlei sensoren om je wandelingen en hardloopsessies te meten. De Apple Watch kan ook wel eens van slag raken. Er wordt dan minder activiteit gemeten, waardoor jij niet aan het dagelijkse doel van 30 minuten bewegen komt. Door te kalibreren stem je de metingen van de Apple Watch weer af op de metingen van de iPhone, die door de aanwezigheid van GPS veel nauwkeuriger kan meten hoe je hebt gepresteerd.

De Apple Watch kan bijvoorbeeld van slag raken als je regelmatig van tempo wisselt tijdens het wandelen, of bijvoorbeeld bent gaan slenteren. Daarom is het slimmer om alleen een wandel-workout aan te zetten als je van plan bent om in je gebruikelijke vlotte tempo te gaan wandelen. Ga je bijvoorbeeld door een museum of winkelstraat lopen, dan is het beter om de Andere workout aan te zetten.

Hetzelfde geldt voor hardlopen: kies alleen voor Hardlopen buiten als je in je gebruikelijke tempo gaat hardlopen en kies voor Andere als je bijvoorbeeld met een groepje vaak gaat pauzeren om rek- en strekoefeningen te doen.

Bekijk ook Workouts op de Apple Watch starten en tijdens het sporten bekijken Met de Workout-app op de Apple Watch kun je allerlei sporten beoefenen. Lees hoe je een workout start op de Apple Watch en hoe je de Workout-app gebruikt voor wandelen, hardlopen, zwemmen en meer, zowel tijdens als na het sporten.

Hoe kan ik de Apple Watch-kalibratie herstellen?

Voordat je de Apple Watch gaat kalibreren, is het verstandig om de kalibratiegegevens te herstellen. Dit doe je als volgt:

Ga op de gekoppelde iPhone naar de Watch-app. Tik bij Mijn Watch op Privacy. Onderaan kies je voor Herstel fitnesskalibratiegegevens.

Je krijgt een melding dat je work-outs minder nauwkeurig worden. Bevestig dit. In de volgende stap verbeter je dit door je Apple Watch te kalibreren.

Hoe moet ik mijn Apple Watch kalibreren?

Door je Apple Watch te kalibreren zorg je dat de meting weer correct verloopt. Check eerst deze instellingen:

Ga op je iPhone naar Instellingen > Privacy > Locatievoorzieningen. De schakelaar bij Locatievoorzieningen moet aan staan. Ga nu op dezelfde pagina onderaan naar Systeem en controleer of Bewegingskalibratie en afstand is ingeschakeld.

Je gaat nu je Apple Watch kalibreren. Dit neemt zo’n twintig minuten in beslag:

Doe je Apple Watch om je pols en zoek een plek waar je goed kunt lopen, bijvoorbeeld in een groot park waar je niet tussentijds hoeft te pauzeren voor stoplichten. Zorg dat je goede GPS-verbinding hebt. Gebruik je een Apple Watch Series 2 of nieuwer, dan heb je geen iPhone nodig. Gebruik je een Apple Watch Series 1 of ouder, neem dan je iPhone mee. Open op de Apple Watch de Workout-app en kies Buiten wandelen of Buiten hardlopen. Tik op de drie puntjes. Stel de tijdsdoel in op 20 minuten. Langer mag uiteraard ook. Ga wandelen of hardlopen op een constant tempo, zoals je ook bij toekomstige sessies van plan bent. De Apple Watch leert nu je tempo. Als je minimaal 20 minuten hebt gelopen stop je de sessie. Vanaf nu is je Apple Watch veel nauwkeuriger.

Beweeg je op verschillende snelheden, dan kun je dit proces meermaals herhalen zodat de Apple Watch ook je snelle wandelingen en hardlooprondes goed kan meten. Als je geen tijd hebt om de workout te voltooien, dan kan je de twintig minuten verdelen over meerdere sessies.

Zoals gezegd: gebruik alleen de workouts Buiten wandelen en Buiten hardlopen als je op je gebruikelijke tempo buiten gaat lopen en dus niet onderweg allerlei andere dingen gaat doen (zoals naar de supermarkt, rekoefeningen en dergelijke). Elke keer als je volgens deze stappen een workout doet, kalibreert de Apple Watch de versnellingsmeter. Dit zorgt ervoor dat je calorieën beter berekend worden, maar ook de afstand en groene trainingsring zullen nauwkeuriger worden.