Eerste reviews van de Apple Watch Series 10

De eerste reviews van de Apple Watch Series 10 zijn nu online te vinden, zowel in video’s als in geschreven artikelen. Zoals gebruikelijk heeft Apple het vaste rijtje aan (voornamelijk Amerikaanse) websites en YouTubers alvast de mogelijkheid gegeven om de smartwatch te testen. De meeste van hen konden de nieuwe Apple Watch alvast in handen nemen tijdens de briefings op 9 september in Cupertino. Er zijn nu ook unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en wat je allemaal krijgt meegeleverd. Uiteraard kun je ook op iCulture weer een uitgebreide review verwachten, zodra we lang genoeg hebben kunnen testen.

Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met het nieuwe product. Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes.

Review van TechCrunch

De Apple Watch Series 10 bouwt volgens TechCrunch verder op de bestaande formule, door alles te verfijnen. Een volledig herontwerp is het niet geworden, zoals sommigen hadden voorspeld. De belangrijkste verbeteringen zijn volgens de reviewer een dunner en lichter ontwerp, een groter scherm, snellere oplaadtijden en een nieuwe gezondheidsfunctie: slaapapneu-detectie.

Andere upgrades waar de reviewer enthousiast over is, zijn een bredere kijkhoek van het scherm en snellere laadtijden, hoewel de batterij naar de smaak van TechCrunch nog steeds niet lang meegaat. De nieuwe functies zoals slaapapneu-detectie en sneller opladen zijn interessant, maar upgraden is alleen zinvol voor mensen met een Apple Watch Series 6 of ouder. Voor Series 7 of Series 8 zijn de vernieuwingen minder urgent.

Verder lezen: TechCrunch

Review van The Verge

The Verge vindt de Series 10 een meer draagbare Ultra en spreekt over gestage, maar incrementele verbeteringen. Het grotere scherm doet geen concessies aan het draagcomfort en de batterijduur. En de dunne en lichte behuizing is prettig om te dragen, vooral voor dagelijks gebruik en sport. De snellere oplaadtijden zijn ook fijn, vooral voor slaaptracking.

De nieuwe slaapapneufunctie is veelbelovend, maar moeilijk te beoordelen op korte termijn omdat je hiervoor 30 dagen in bed moet hebben doorgebracht. Hoewel de Ultra-functies ontbreken, zoals de actieknop of dubbele GPS, is de Series 10 een betere optie voor alledaags gebruik en casual sporters, vooral door het lichtere ontwerp en grotere scherm.

Verder lezen: The Verge

Review van CNET

CNET had niet verwacht dat de Apple Watch Series 10 zó goed was. De reviewer is positief verrast, vooral omdat het een slanker en praktischer alternatief is voor de grotere Ultra 2. Ze noemt het een “Ultra lite” voor dagelijks gebruik. Ondanks het compactere ontwerp biedt de Series 10 een groter scherm, snellere oplaadtijden en nieuwe gezondheidsfuncties zoals slaapapneu-detectie. CNET prijst het scherm, met de nieuwe LTPO 3-technologie, vanwege de grotere helderheid en grotere kijkhoek. De reviewer vindt ook de nieuwe functie van de tikkende secondewijzer handig, vooral voor zorgverleners.

Hoewel de batterijduur nog steeds hetzelfde is als eerdere modellen (18 uur), maakt verbeterd snelladen het mogelijk om de Apple Watch ook ‘s nachts te dragen. Het enige echte minpunt is de batterij, die nog steeds beter zou kunnen. Maar al met al is de Series 10 de beste keuze voor de meeste mensen, dankzij de combinatie van een groot scherm, verbeterde functies en meer comfort.

Verder lezen: CNET

Review van Engadget

De Apple Watch Series 10 biedt subtiele maar nuttige verbeteringen, vindt Engadget. De reviewer noemt een groter scherm, een slanker ontwerp en nieuwe gezondheidsfuncties zoals slaapapneu-monitoring. Ondanks dat de batterijduur nog steeds beperkt is tot 18 uur, zorgt de snellere oplaadtijd voor een betere gebruikservaring. De reviewer prijst het comfort, vooral voor dagelijks gebruik en sport, maar benadrukt dat de upgrade voornamelijk de moeite waard is voor gebruikers van oudere modellen.

Verder lezen: Engadget

Review van Wired

Ook de reviewer van Wired noemt het grotere en helderder scherm, scherm, sneller opladen en nieuwe functies zoals slaapapneumonitoring. Ondanks dat er in de VS geen bloedzuurstofsensor meer in zit, vind ze dit toch de beste smartwatch voor iPhone-gebruikers vanwege de verbeterde prestaties, slankere vorm en nieuwe gezondheidsfuncties. De reviewer prijst verder vooral de nieuwe water- en slaapfuncties, maar merkt op dat de batterijduur teleurstellend hetzelfde blijft. De Series 10 is ideaal voor wie van oudere modellen komt.

Verder lezen: Wired

Video’s van iJustine, Tom’s Guide en meer