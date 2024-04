Sinds de introductie van de Apple Watch is het nog niet zo heel vaak gebeurd dat een of meerdere Apple Watch-modellen afvallen bij een nieuwe watchOS-update. De laatste keer dat dit gebeurde was bij de Apple Watch Series 3, die in 2022 niet meer bijgewerkt kon worden naar watchOS 9. Met de grote watchOS 10-update konden gelukkig alle resterende modellen mee, maar hoe is dat dit jaar met watchOS 11? Volgens iPhoneSoft gaat dit jaar de Apple Watch Series 4 afvallen. Dit zijn de mogelijke geschikte toestellen voor watchOS 11.

‘Geschikte toestellen watchOS 11: Apple Watch Series 4 valt af’

De Franse website iPhoneSoft zegt te hebben vernomen dat de Apple Watch Series 4 niet bijgewerkt kan worden naar watchOS 11. Het is onduidelijk waar die informatie precies vandaan komt. Of het dus bij een eigen vermoeden blijft of dat er meer bewijs is, is nog niet helemaal duidelijk. Als de Apple Watch Series 4 inderdaad gaat afvallen, betekent dit dat veel gebruikers straks niet meer kunnen updaten. De Apple Watch Series 4 is altijd nog een geliefd en veelgebruikt model.

Toen de Apple Watch Series 4 in 2018 verscheen, was dat het eerste vernieuwde ontwerp voor de Apple Watch ooit. Er kwamen veel nieuwe functies bij, zoals het maken van een ECG, en het scherm werd voor het eerst groter. Sindsdien worden er elk jaar wat kleinere functies toegevoegd en is nog een keer het scherm een fractie groter gemaakt, maar over het algemeen zien alle recente modellen er nog grotendeels hetzelfde uit als de Apple Watch Series 4 (met uitzondering van de Apple Watch Ultra-modellen).

Aan de ene kant zou het logisch zijn als de Apple Watch Series 4 dit jaar afvalt. Het horloge heeft dan (sinds de release in 2018) zes volledige jaren updates met nieuwe functies gekregen. Dat is een jaar langer dan bij de Apple Watch Series 3. Anderzijds lijkt watchOS 11 een relatief kleine update te worden, na de grote watchOS 10-update van afgelopen jaar. Als de Apple Watch Series 4 krachtig genoeg is voor watchOS 10, zou dat ook moeten lukken voor watchOS 11. Bovendien draait de Apple Watch Series 4 op nagenoeg dezelfde chip als de Apple Watch Series 5. Qua prestaties is er geen verschil tussen deze twee. Het zou dan opmerkelijk zijn als de Apple Watch Series 5 wel bijgewerkt kan worden naar watchOS 11.

Hoe dan ook, dit zijn volgens iPhoneSoft de Apple Watches die geschikt zijn voor watchOS 11:

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE 2022 Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch SE 2020

Apple Watch Series 5

Voor het definitieve antwoord moeten we nog een paar maanden geduld hebben: op 10 juni onthult Apple tijdens de WWDC 2024 onder andere iOS 18 en watchOS 11. Eerder waren er ook al geruchten over welke iPhones geschikt zijn voor iOS 18.