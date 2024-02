Dankzij iOS 17.4 is het mogelijk om marktplaatsen voor apps te openen, buiten de App Store om. MacPaw is het eerste bedrijf dat concrete plannen bekendmaakt om een eigen alternatief voor de App Store op te tuigen.

Dat MacPaw de eerste zou zijn, is niet zo heel vreemd. Het bedrijf heeft al een flat rate appbundel van €10,- per maand met een grote collectie apps. De in Kiev gevestigde softwarestudio is van plan om de eerste beta in april uit te brengen. Geïnteresseerde gebruikers kunnen zich alvast inschrijven op de wachtlijst om mee te doen aan de beta. MacPaw neemt contact met je op zodra je Setapp voor iOS kunt testen. Het plan is om een vast tarief voor apps te rekenen, dat alleen geldt voor EU-burgers.

Onbeperkt software gebruiken

Op de Mac biedt Setapp nu al 240 softwaretitels aan die je voor tien euro per maand onbeperkt kunt gebruiken. Dit betaalt zichzelf al snel terug als je maar één of twee van deze programma’s nodig hebt. Soms kun je ook de bijbehorende iPhone-app installeren zonder verdere kosten, maar dit werkt nu nog met een omweg. Met een eigen appwinkel wordt dit ook mogelijk op de iPhone. Toch is het niet zo dat het huidige aanbod van Setapp 1-op-1 wordt overgenomen. Er zal een nieuwe selectie worden gemaakt en ontwikkelaars kunnen zich er apart voor aanmelden. Vandaar dat de appicoontjes op de afbeeldingen nog onscherp zijn; MacPaw weet zelf ook nog niet exact welke apps mee gaan doen.

MacPaw wil van Setapp het eerste op abonnementen gebaseerde platform voor Mac- en iOS-apps aanbieden. Ontwikkelaars krijgen betaald op basis van gebruik en marktwaarde van de app. Door rechtstreeks op de iPhone beschikbaar te zijn wordt het installeren van nieuwe apps nog gemakkelijker. Updates van apps zijn altijd gratis en er zijn geen advertenties en in-app aankopen.

De nieuwe appwinkel gaat van start met de volgende categorieën:

Productiviteit en zakelijke tools

Creatieve software en ontwerpsoftware

Lifestyle en productiviteit

Utility-apps

Gespecialiseerde professionele tools

Wie in april wil meedoen met de beta kan zich aanmelden bij de wachtlijst. Ook is MacPaw op zoek naar iOS-ontwikkelaars die willen meedoen met Setapp Mobile. Er zullen enkele favoriete apps uit de Setapp-catalogus aanwezig zijn, maar concrete namen wil de studio nog niet noemen. Wil je nu alvast kijken of Setapp iets voor jou is, dan kun je onze Setapp-uitleg bekijken.