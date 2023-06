Apple heeft in iOS 17 een nieuwe veiligheidsfunctie geïntroduceerd. Met Check In (te vinden in iMessage) krijgen mensen een melding als je veilig bent thuisgekomen binnen de gekozen tijd. Ben je niet op tijd thuisgekomen, dan volgt er ook een melding.

Zo werkt Check In

Met Check In krijg je in iOS 17 realtime updates als iemand onderweg is. Dit is een nieuwe locatiefunctie die vooral handig is voor ouders. Zo weet je precies of een kind op school is aangekomen of na een feestje veilig weer is thuisgekomen. Maar je kunt het ook gebruiken als je vroeg in de ochtend een rondje wilt hardlopen. Als dit alles volgens plan verloopt en je op tijd op de bestemming bent aangekomen, krijgt de andere persoon een melding van veilige aankomst. In het Nederlands heeft ‘Check In’ de naam ‘Controleer’ gekregen, maar dit kan nog veranderen.

Check In instellen

De persoon die onderweg is kan een geplande reistijd aangeven, kan de aankomsttijd wijzigen en later ook tijd toevoegen, als er bijvoorbeeld iets tussen is gekomen. Check In herkent als iemand geen voortgang heeft gemaakt richting de bestemming. Je kunt zelfs een melding sturen als de Apple Watch van je pols is gehaald.

Check In is een nieuwe functie voor iMessage en je activeert het dan ook in de Berichten-app:

Open de Berichten-app en tik linksonder op het plusje. Tik op Meer > Controleer. Lees de uitleg en tik op Ga door. Geef aan of je Beperkt of Volledig wilt delen. Je kunt eventueel een scherm met voorbeeldgegevens zien, zodat je weet wat je moet kiezen.

De andere persoon ontvangt meerdere meldingen: als je de sessie start, als je aankomt en als je vertraging hebt of niet bent aangekomen. Geef aan dat je de Check In wilt versturen. Kies de persoon die je op de hoogte wilt houden. Geef aan waar je naartoe gaat, met welk vervoermiddel en wat je verwachte reistijd is. Tik op Gereed.

Je krijgt nu een infoscherm met tijdstip waarop je gevraagd wordt naar je voortgang. Eventueel kun je op een infoscherm bekijken welke meldingen worden verstuurd. Je kunt nu aan je reis beginnen en krijgt t.z.t. een melding dat je je voortgang moet rapporteren. Ben je vertraagd of kom je onderweg een vriend(in) tegen waarmee je wat wil gaan drinken, dan kun je doorgeven dat je bent vertraagd. Je voegt dan extra reistijd toe.

Tijdens de reis

Op het moment dat je je voortgang moet melden krijg je een waarschuwing op je scherm. Je hebt dan 15 minuten de tijd om hierop te reageren. Doe je dit niet, dan zal de andere persoon een melding krijgen met nuttige informatie, zoals de afgelegde route, het batterijpercentage van de iPhone, of er mobiel bereik is en of de Apple Watch niet is afgedaan. Deze persoon kan dan telefonisch of met een iMessage-berichtje contact opnemen om te informeren of alles goed gaat.

Al deze functies zijn handig als je bijvoorbeeld nachtdienst hebt en op ongebruikelijke tijden moet reizen, of als je onderweg bent in een gebied waar je je niet veilig voelt. Alle informatie die je verstuurt is end-to-end versleuteld. Het is één van de vele vernieuwingen in iMessage in iOS 17.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.5.